¿Por qué NO debe llevar a su mascota a las manifestaciones?

Este miércoles 4 de diciembre, Colombia vive una nueva jornada de manifestaciones. Las movilizaciones hacen parte del paro nacional que se ha vivido en el país desde el pasado 21 de noviembre.

La jornada tiene previstas una serie de expresiones artísticas, como cantos y performance, entre otros, lo cual podría motivar a quienes tienen mascotas a llevarlas a las marchas . Sin embargo, esto podría no ser una buena idea.



Juan Camilo González, médico veterinario etólogo, afirma que las mascotas se podrían ver afectadas en este tipo de entornos por tres razones: sociabilidad, capacidad olfativa y auditiva.



"Desde la parte de sociabilidad, cada mascota tiene una serie de habilidades para relacionarse con las personas de forma diferente. Los animales que son muy tranquilos no se verían tan afectados, pero la gran mayoría no está acostumbrada a estar en lugares donde haya una aglomeración tan alta de personas", explicó González.

Agregó que dentro de las marchas se están realizando actividades en las que las personas utilizan disfraces y tienen diferentes atuendos. "Estos son estímulos visuales que las mascotas no están acostumbrados a ver y cuando las ven les puede generar mucho temor".



De acuerdo con el experto, lo anterior termina agravándose por la parte auditiva: en las marchas se hacen 'cacerolazos', cánticos, las personas silban, aplauden y utilizan estímulos que los animales tienden a oír con una sensibilidad mayor que la nuestra.



"Las mascotas son mas sensibles a los ultrasonidos. El rango audible de los perros, por ejemplo, es mucho mayor. Esto genera mucho estrés en los animales", dijo.



Según González, como regla general se habla de que cuando el sonido permanece por encima de 65 decibles los animales empiezan a dar señales de estrés.



Además, si el sonido es espontaneo y muy fuerte puede asustarlos mucho más.



Teniendo en cuenta que puede haber disturbios, la Policía utilizaría algún tipo de aturdidor para tratar de disuadir y esto también genera mucho estrés en las mascotas.



Y otra afectación que pueden sufrir es en su capacidad olfativa, por algún tipo de pólvora o gases lacrimógenos.

"Las mascotas desarrollan mucha fobia a la pólvora y lo que hacen es tener reacciones de miedo", expresó González. Foto: IStock

Por otro lado, las movilizaciones no solo afectan a los animales que van a las marchas, sino también a los que viven por donde éstas pasan, ya que están expuestos al mismo estimulo.



"Las mascotas desarrollan mucha fobia a la pólvora y lo que hacen es tener reacciones de miedo. Tiemblan, intentan escapar, evitan contacto, no reciben alimentos ni premios y jadean", señaló González.



También tienen un cambio abrupto en su comportamiento con manifestaciones de ansiedad. Puede haber diarrea, temblores o bostezos.



González recomienda que si esto esta ocurriendo lo ideal es que las personas que vivan cerca a donde ocurren las manifestaciones puedan adecuar el entorno y traten de cerrar las cortinas, las ventanas y pongan ruido en la casa con el fin de que las mascotas sientan menos el de la calle.



"Ya han habido casos en los que el perro se asusta, sale corriendo y se pierde. Es bien importante que no los lleven porque esto los va a estresar: ellos no saben a qué van", cerró el experto.

MARIANA GÓMEZ GUTIÉRREZ

En Twitter: @g2:Mari

Tendencias EL TIEMPO