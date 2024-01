¿Se debería hacer turismo en los páramos? Esto opinan los expertos

De que los páramos son uno de los ecosistemas más representativos de Colombia no hay duda alguna. El icónico bosque de arbustales y frailejones no solo es motivo de orgullo, sino también es esencial por su función como regulador hídrico. Sin los páramos, no existiría el agua que toman más de 16 millones de colombianos. Es por eso que su protección se ha vuelto cada vez más un debate recurrente y algunos creen que, por su fragilidad, no deberían tocarse, una discusión que hace poco surgió nuevamente tras una propuesta del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.



El pasado sábado 13 de enero, Galán visitó junto con su equipo de trabajo, la Policía y otras autoridades el páramo de Las Moyas, un ecosistema ubicado dentro de una Reserva Forestal en los cerros orientales. “Hoy estuvimos caminando el sendero Las Moyas junto a LiveHappy y la Policía. Bogotá tiene un gran potencial para ser referente mundial en turismo de montaña y competencias xtrail de larga distancia”, dijo Galán.

Hoy estuvimos caminando el sendero Las Moyas junto a @livehappycol y la @PoliciaBogota. Bogotá tiene un gran potencial para ser referente mundial en turismo de montaña y competencias xtrail de larga distancia. El trabajo articulado con comunidades, Policía y Ejército es clave… pic.twitter.com/fiy3e5Fqlf — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) January 13, 2024

Esa afirmación y visible propuesta de realizar xtrail o senderismo de montaña, un deporte que básicamente consiste en correr entre las montañas y que es muy popular en Europa, desató un debate entre expertos que crucificaron de plano la idea y otros que argumentaron que no sonaba descabellada.

Pero, más allá de Las Moyas, Colombia cuenta con 2’906.000 hectáreas (ha) de páramo, de distintos tipos. Y en muchos de ellos hoy ya se practican actividades turísticas, en algunos incluso se hace xtrail. Entonces, ¿está mal? ¿se puede hacer turismo en el páramo? Y en caso de que sí, ¿qué se puede hacer? La respuesta no es sencilla, y es tan amplia como la biodiversidad colombiana.

Colombia resguarda más de la mitad de estos ecosistemas en el mundo. De ellos surge la vida: el agua que toman más de 16 millones de personas, las verduras que consumen miles y cientos de especies. Foto: iStock

Lo primero que hay que explicar es que los páramos no son áreas protegidas por el hecho de ser páramos. De hecho, solo el 51 por ciento de los complejos paramunos de Colombia tienen algún tipo de medida de conservación jurídica. Por ejemplo, 971.342 hectáreas de páramos colombianos son Parques Nacionales Naturales, otras 124.368 ha son Parques Regionales, que no se pueden afectar de ninguna manera, mientras que 226.042 son zonas con algún tipo de protección que se puede realinderar y donde, con permisos, se puede hacer sustracción del bosque. El resto, cerca de 1 millón y medio de hectáreas, son territorios como cualquier otro, de hecho en muchos casos son terrenos privados, con dueños y escrituras.

Partir de allí es esencial, porque se comprende lo complejo de la situación: los páramos, pese a su relevancia estratégica, no son automáticamente un área protegida. Pero no por eso se puede desconocer su existencia y su relevancia. En ese sentido, algunos expertos apuntan a que el ecoturismo (que no es lo mismo que el turismo masivo) puede ayudar a su conservación.

La bióloga y experta en ecoturismo, Yolima Vargas, asegura que en los páramos sí se pueden realizar actividades recreativas, y que estas además pueden ayudar a que las personas se conecten con estos ecosistemas, pero requiere de estudios y de medidas estrictas como la delimitación de senderos.

“El objeto del ecoturismo es sensibilizar y no es una actividad que hace rico a nadie. Para que el turismo sea rentable tiene que ser masivo, y ese no es el caso de los páramos donde debe existir una capacidad de carga dentro del ecosistema. A veces pensamos en esto como un negocio para que vengan extranjeros y no, el ecoturismo en páramos debería servir para educar por ejemplo a jóvenes en edad escolar para que conozcan la biodiversidad del país”, resalta Vargas.

sSegún datos del Instituto Humboldt, los páramos son el corazón de los ríos del país, pues del recurso hídrico que gestionan se benefician cerca de 16,8 millones de colombianos. Foto: Parques Nacionales Naturales de Colombia

Allí señala el biólogo y experto en desarrollo sostenible, Alejandro Sánchez, se ha implantado “la narrativa de que en los páramos no se puede hacer nada”, cuando bajo su concepto no es así. Mientras exista infraestructura, normatividad y manejo adecuado, los páramos pueden ser un escenario ideal. De acuerdo con Sánchez, hoy se hacen actividades similares de aprovechamiento turístico en ecosistemas igual de frágiles, como el buceo en zonas de coral, por ejemplo.

Sin embargo, explica Conrado Tobón, líder del grupo de investigación de Hidrología y Modelación de Ecosistemas de la Universidad Nacional y quien durante 20 ha investigado sobre páramos, sí es cierto que hay actividades que deberían estar totalmente vetadas de los páramos, por ejemplo el motocross, las cabalgatas o el ciclismo, debido al elevado impacto que generan sobre el ecosistema.

Sin embargo, en senderos con demarcación adecuada y donde se hayan hecho estudios de impacto y capacidad de carga, actividades como el xtrail no suenan descabelladas, pero es necesario revisar las condiciones específicas de cada páramo.

“Yo sugiero a los mandatarios del país que tomen las riendas del turismo de sus territorios y manejen ese turismo. Si no lo quieren hacer a través de la Alcaldía, dejen que lo hagan los propietarios de los predios. Si podemos lograr que los mandatarios puedan tomar control sobre como manejar los ecosistemas de acuerdo con sus capacidades y sensibilidades, tendremos ecosistemas para nuestros nietos, bisnietos y tataranietos”, resalta Tobon.

Los páramos son también el hogar de 76.218 familias y santuario para 16 pueblos indígenas. Foto: Parques Nacionales Naturales de Colombia

Un ejemplo de buena gestión en turismo paramuno probablemente es el de los Parques Nacionales Naturales. Estos han logrado establecer senderos, acciones de educación ambiental y delimitaciones adecuadas en complejos como Chingaza, donde incluso se han realizado competencias de ciclomontañismo a través de su vía de acceso.

En ese sentido, explica Omar Franco, director de Parques Nacionales naturales Cómo Vamos, para que se realice ecoturismo hay un documento esencial denominado Plan de Manejo. Es ese estudio el que define todo lo que se puede y lo que no se puede hacer en un ecosistema e incluso en qué época del año es recomendable hacerlo, todo a partir de los objetos de conservación de cada área.

“Se debe seguir un proceso riguroso de análisis técnico para evitar al máximo cualquier posibilidad de deterioro. Yo comparto que se puede hacer senderismo o ecoturismo. La invitación es a que cualquier consideración que tengamos se ajuste a las posibilidades técnicas evaluadas para dicha zona”, finaliza Franco.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CAICEDOUCROS | @ELTIEMPOVERDE