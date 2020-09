Presentan demanda para frenar megaminería en ecosistemas de páramo

Un grupo de abogados de diferentes organizaciones ambientalistas como el Comité de Santurbán, la Asociación Interamericana para la Defensa del Medioambiente (Aida) y La Clínica Jurídica de Medioambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, presentaron hoy una demanda de acción popular ante el Tribunal Administrativo de Santander para que se suspendan y se prohíba la megaminería en los ecosistemas del páramo de Santurbán.

Se refieren específicamente al subpáramo y el bosque altoandino; en este último, según Hernán Morantes, abogado del Comité de Santurbán, Minesa tiene planeado hacer su proyecto de minería a gran escala.



"El bosque altoandino es un ecosistema de vital importancia en el suministro del agua. No hacemos nada si protegemos solo los páramos y no cuidamos los bosques altoandinos", señaló Morantes.



Una opinión que coinciden con la de Wilson Ramírez, coordinador del programa de Gestión Territorial de la Biodiversidad del Instituto Alexander von Humboldt y doctor en Ecología:



"En el tema de los páramos, la conservación de los bosques altoandinos ha quedado en segundo plano, cuando tienen un rol preponderante en la provisión de agua y en otro tipo de servicios. En ese sentido, depende tanto el páramo de estos bosques como estos del páramo. Y no hay este tipo de fronteras que se quieren marcar desde una oficina o desde el punto de vista jurídico; al contrario, lo que hay son transiciones entre ecosistemas; y poco gano si conservo muy bien uno y el otro lo destrozo”.



Vea las declaraciones completas del Instituto Humboldt en el siguiente video:

Ahora bien, según explicó Morantes, la demanda va dirigida contra el Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional de Lincencias Ambientales, la Agencia Nacional de Minería y Minesa con el fin de proteger los derechos colectivos a un ambiente sano.



"El tribunal tendrá que decidir de fondo sobre la protección de los bosques altoandinos. Esto puede marcar un hito, porque de llegar a fallar a nuestro favor, se puede replicar en otros páramos y por primera vez estaríamos protegiendo un ecosistema vital para los páramos", concluyó Morantes.