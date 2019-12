Colombia llega a la COP25 sin una nueva meta de reducción de emisiones

Ayer, al tiempo que se daba inicio a la Conferencia de las Partes (COP, por su sigla en inglés) en Madrid (España), el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, anunció que en el país, desde el 2017, se han reducido alrededor de 20 millones de toneladas de CO2. Un avance que proviene especialmente de los proyectos de mercados de carbono de Ecopetrol y del sector energético.

Esto forma parte de uno de los compromisos que el país hizo hace cuatro años, cuando firmó el Acuerdo de París, el tratado con el que más de 195 naciones se comprometieron con la lucha contra la crisis climática.



De ahí que, según Lozano, Colombia cumpliría con la meta de reducir en un 20 por ciento las emisiones de dióxido de carbono (CO2) al 2030 con recursos nacionales, una contribución que el país hace para no llegar al límite de la temperatura global de 1,5 °C, definida por el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC, sigla en inglés).

Sin embargo, quedó pendiente la nueva meta de reducción de emisiones para 2020-2025 de Colombia, un anuncio que tanto la ONU como líderes ambientales exigen de todos los países en esta COP25.



Así lo ha reclamado el secretario general de la ONU, António Guterres, quien en la apertura de la COP25 insistió en pedir a los países “ambición” para recortar las emisiones contaminantes, ya que, afirmó, se está en un “momento crítico” para combatir el cambio climático.



Para el caso de Colombia, Lozada manifestó que, por ahora, su compromiso está en la actualización de la información de cuánto se está emitiendo. Están enfocados en revisar, empresa por empresa, el inventario real de las emisiones.



“Tenemos siete acuerdos con los diferentes sectores. El Ministerio de Minas y Energía ya emitió su Plan Nacional de Cambio Climático; Ecopetrol ya empezó a contabilizar y verificar la reducción de sus emisiones, que fue de más de 1 millón de toneladas, y así esperamos que las demás empresas lo sigan haciendo”, declaro el jefe de la cartera ambienta, quien viajará este viernes a Madrid.



Para algunos expertos, esto es lamentable porque, si bien Colombia no es uno de los mayores emisores, tiene mucho que perder en biodiversidad si no es ambiciosa con sus metas.



"Somos el quinto país del mundo con mayor biodiversidad y cantidad de especies en peligro de extinción. Y sin embargo, no está atendiendo el llamado de la ONU, y ya no tenemos tiempo para actuar”, sostiene Astrid Puentes Riaño, codirectora ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente.

Se redujo deforestación en la Amazonia

Por otro lado, uno de los anuncios claves que hará el Gobierno Nacional en la COP25 es la reducción de las alertas de deforestación en la Amazonia.



Según el informe del Ideam, en el último trimestre del 2019, comparado con el año pasado, se vio una reducción del 12 por ciento. “Por primera vez, la región amazónica ya no es un núcleo de deforestación. Estamos ganando la lucha. Incluso creería que podemos llegar a una reducción del 50 por ciento para 2022”, agregó Lozano.

Mercados de carbono

Con respecto a uno de los temas claves de esta COP, Colombia propondrá que se definan reglas para el mercado de carbono con el fin de evitar el doble conteo, la actualización de datos sobre emisiones y la prevención de los impactos de estas sobre comunidades y biodiversidad.



Se hará énfasis en la atención al Mecanismo Internacional sobre Pérdidas y Daños, herramienta con la que cuentan los países para determinar impactos y costos asociados a vulnerabilidades resultantes del cambio climático.

Otros anuncios

Por primera vez, Colombia contará con un pabellón en la COP25, en la que se destacará la educación ambiental que se ha llevado a cabo en diferentes procesos con comunidades afros e indígenas. “Principalmente, soluciones basadas en naturaleza y planes de adaptación al cambio climático. También se presentarán proyectos de películas colombianas que retratan nuestra biodiversidad, como El sendero de la anaconda”, dijo el jefe de la cartera.



TATIANA ROJAS

Redacción Medioambiente@Fanzinerosa