‘El incendio descontrolado es la forma efectiva de acabar ecosistemas’

Cerros ardiendo, bosques con una nube de humo alrededor y la amenaza de que esto seguirá ocurriendo en los próximos meses. Este es el panorama de los primeros días de la primera temporada seca del año en el país, que se extenderá hasta el próximo marzo y tiene en jaque a 875 municipios, en alerta roja por la amenaza de incendios forestales, según el último boletín del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

Hasta ahora, las regiones más afectadas por el calor intenso, las altas radiaciones y la reducción de la lluvia son Caribe, Andina y Orinoquia.



“Estamos en un mes muy seco –explica Yolanda González, directora del Ideam–. Los vientos no han permitido que la nubosidad se concentre, sino que han hecho que se disperse; esto hace que se seque la vegetación. La humedad que recibíamos del océano Pacífico se redujo. Esperamos que la próxima semana entre de nuevo”.



Desde el inicio de la temporada seca (16 de diciembre) hasta la fecha, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ha reportado 58 eventos asociados a incendios forestales. Un informe preliminar, en espera de ser validado por las Corporaciones Autónomas Regionales, indica que 678 hectáreas han sido arrasadas como consecuencia y el mayor número de conflagraciones están en Cundinamarca, con 22 eventos. Le sigue Boyacá con 12 y Tolima y Meta con 6 cada uno.

Esto, solo en el primer mes de una temporada que, de acuerdo con Yolanda González, se extenderá hasta marzo.



Las cifras de años pasados no son alentadoras. Hasta septiembre del 2019 se presentaron 2.217 incendios forestales, para un aumento del 16 frente al 2016, cuando se tenían los mayores registros: 1.867 conflagraciones. En 2017 fueron 1.036 y el 2018, 1.340.



Aunque algunos de estos eventos son causados por el verano, “la gran mayoría de los incendios que se producen son provocados por el hombre”, afirma Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible.



Con él coinciden las autoridades. Según la Policía Metropolitana de Cali y la Alcaldía, delincuentes aprovechan estas épocas de sequía para causar las llamas que por el intenso calor y vientos se propagan rápidamente, como ocurrió el año pasado en el cerro Cristo Rey. Un año antes, en el 2018, un incendio, que también fue provocado, devoró 103,4 hectáreas del mismo emblemático cerro.



Las razones de los incendios se relacionan con renovación de praderas para reutilizar los suelos, así como con la expansión de la frontera agrícola y ganadera. De hecho, dice el experto, los incendios más importantes se asocian a la expansión de la colonización.

Los incendios no solo emiten CO2 a la atmósfera, contribuyendo así a aumentar las temperaturas y al calentamiento global. También afectan profundamente los ecosistemas y los nacimientos de agua.



“Con el fuego se está retirando la biomasa de las coberturas vegetales. Se pierde también biodiversidad. Se pierde la capacidad de retención hídrica de los suelos. Si le quitas la cobertura al suelo, se expone a la erosión. El incendio descontrolado es la forma más eficiente de acabar un ecosistema”, dice Botero.

Campaña de prevención

No es suficiente con apagar incendios. Según los expertos, es necesario generar una cultura preventiva y fortalecer las leyes que protegen los territorios.



Para González, la medida más importante es evitar a toda costa el fuego en las actividades agrícolas y pecuarias durante la temporada seca. También se aconseja almacenar agua para el consumo de los animales y las labores propias de los cultivos, así como activar planes de contingencia para el monitoreo de la humedad del suelo y de la posible aparición de plagas en los cultivos susceptibles a los periodos de bajos volúmenes de lluvia.



La Unidad para la Gestión del Riesgo recomienda estar atentos a la información que emitan las autoridades (Ideam, CDGRD, CMGRD) sobre la evolución de las amenazas de incendios, e implementar medidas sancionatorias que castiguen a pirómanos causantes de incendios de cobertura vegetal.



Pero actuar frente a la catástrofe no es la solución al problema: “Los indicadores nos dicen que a mayor calentamiento, es peor: los incendios son más fuertes. La restauración de un ecosistema es larguísima”, dice Botero.



Según el experto, tiene que haber un castigo comercial para los productos que provienen de áreas deforestadas, así como castigos penales más fuertes para quienes provocan las quemas. “No puede ser que usted le meta candela y no pase nada –dice–. Este tiene que ser un problema de todos”.

'Hasta marzo continuará el tiempo seco’

La directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dice que la amenaza de incendios ha aumentado particularmente en las regiones Caribe, Andina y en los Llanos Orientales. Se espera que estas condiciones climatológicas se mantengan hasta mediados de marzo.



¿Hasta cuándo estaremos en temporada seca?



Climatológicamente, la primera temporada seca va hasta mediados de marzo, aunque ha estado muy acentuada en enero. Se espera que en marzo empiecen las lluvias. No obstante, aún estamos monitoreando para avisar cuándo entraría este fenómeno. Antes, los agricultores deben evitar el fuego en sus labores de preparación de terreno.



¿Qué se espera que ocurra durante el próximo mes?



Los análisis de predicción climática indican que podríamos tener un febrero con condiciones secas y acentuadas. Especialmente en las regiones Caribe, Orinoquia y centro y norte de la región Andina. Por lo tanto, seguiremos monitoreando. La invitación es a que permanentemente estén actualizándose con las alertas, pues estas cambian día a día.



¿Qué medidas de prevención deben tomarse para evitar los incendios?



Hay que tener en cuenta que en días soleados, cuando el viento es más fuerte, hay que estar muy atentos a los sistemas de alerta. Por otra parte, se debe evitar el fuego en actividades agrícolas y pecuarias. Si se encuentra algún foco de incendio, hay que avisar oportunamente a las autoridades (bomberos, policía o llamar a la línea 123). Además, los alcaldes y los gobernadores deben tener activos sus planes de prevención y manejo de incendios forestales.



Por otra parte, la radiación ultravioleta es muy alta en estos meses, con niveles asociados a la reducción de la nubosidad. Por esto, hay que protegerse del sol y mantenerse hidratado. Quienes están labrando el terreno en pastos o cultivos deben protegerse con sombreros de ala ancha. Los que salgan a caminar deben usar sombrillas. Pero también, se debe evitar la exposición al sol entre las 9 a. m. y las 4 p. m.

REDACCIÓN VIDA@ElTiempoVerde