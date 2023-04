La carretera es delgada y está enlodada porque ha llovido en los últimos días. Transitan volquetas, los tradicionales jeep willys y motos. Al ser tan estrecha, en ocasiones los conductores deben detenerse para dejar pasar a los otros. Se trata de una vía que conduce de Manizales a la parte más alta del municipio de Villamaría, una de las zonas más vulnerables en caso de una erupción del volcán Nevado del Ruiz.



Lea además: (Nevado del Ruiz: sismos se están concentrado en el cráter, ¿esto qué significa?)

En el recorrido, que es de aproximadamente una hora en carro desde la capital de Caldas, se observan algunas casas, colegios y fincas desalojadas, luego de que las autoridades recomendarán a la población evacuar porque la actividad del volcán cambió de actividad amarilla a naranja desde la noche del 30 de marzo del 2023.



En Villamaría, según estadísticas expuestas por el teniente coronel Francisco Candela, comandante del batallón de infantería número 22 y detalladas por la Unidad de Gestión del Riesgo- de la zona más alta, se deben evacuar 40 familias, un total de 160 personas. "En donde son las corrientes de alta densidad, a un radio de 15 kilómetros, serían aproximadamente 74 familias, unas 190 personas y una población flotante de 700. Para ellos, la evacuación es inmediata", cuenta Candela.



Al llegar a la vereda el Papayal, en Villamaría, el panorama es de tranquilidad, pese a que en el horizonte se alcanza a observar al volcán emitiendo cenizas. Sus habitantes viven con normalidad por estos días. Hay unas cuantas tiendas abiertas, los campesinos van de un lugar a otro en sus caballos y el Ejército con los militares de la Octava Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres adecuan vías para evacuar de manera rápida a la población que está en riesgo ante una posible erupción.

Facebook Twitter Linkedin

En la casa de Consuelo Patiño las autoridades instalaron una alerta en caso de necesitar ayuda. Foto: Sergio Acero Yate/CEET

El comandante Candela le explicó a este diario que se han trabajado seis kilómetros de adecuación en dos semanas y el objetivo es llegar a 42. Específicamente se adelanta trabajo de escarificación, remoción de masas, limpieza y adecuación de cunetas, a través de retroexcavadora, excavadora y demás maquinara amarilla.



Uno de los rostros que refleja esa tranquilidad en la vereda es el de Consuelo Patiño. Ella es artista de profesión y su pasión es pintar cuadros y venderlos a turistas. "Me puedo demorar entre una o dos semanas haciendo los cuadros. Me gusta retratar a mis animales, los paisajes y la vida cotidiana", dice Patiño. “Generalmente voy a mi taller ubicado en Manizales y allí me puedo quedar hasta un mes haciendo mi trabajo”, agrega.



La artista y su esposo viven en la última casa de una calle de casas campesinas de arquitectura colorida. Su hogar se destaca por tener las mejores vistas de la verada. "Hemos tenido gran acompañamiento de instituciones como la alcaldía, la gobernación y el batallón (del departamento de Caldas) para alertarnos sobre la situación del volcán. También nos han pedido evacuar, pero nosotros no lo pensamos hacer", dice Patiño.



Afirma que su esposo y ella están muy tranquilos. "No hemos sentido temblores, pero a veces sí escuchamos rugir algo. Sin embargo, uno no sabe si son animales, la tierra o el propio volcán. En últimas, si llega a suceder algo, subimos la montaña”, explica Patiño.

Facebook Twitter Linkedin

Así luce el volcán Nevado del Ruiz. Foto: Camilo Peña/foto tomada con un iPhone 14 Pro Max

"Para mí lo más delicado es que se caiga la montaña, porque como ha caído tanta agua, hay tierra movediza. Yo estoy tranquila; de lo contrario, no queda otra que encomendarnos al todopoderoso o al universo”, reflexiona la mujer.

Entre tanto, en la zona más cercana al Parque Natural Los Nevados (actualmente cerrado al público) vive Carolina Patiño, su esposo y sus hijos Karol Ximena (10 años) y Matias Pineda (3 años).



"Si evacuamos, no tenemos a dónde ir. ¿Qué hacemos con nuestros animales (perros y vacas)? Esta situación no es nueva y hoy (viernes 14 de abril) sentimos muchos temblores. Nos damos cuenta por las ventanas y los espaldares de las camas que comienzan a pegarse mucho a la pared", señala Patiño.



Lea también: (Nevado del Ruiz: ¿qué significa que exista nuevo magma al interior del volcán?)

Facebook Twitter Linkedin

Familia de Carolina Patiño, en la vereda El Fraile, en Villamaría. Foto: Camilo Peña /Tomada con un iPhone 14 Pro Max

Ella y su familia son campesinos dedicados a la producción y comercialización de leche. Viven en la vereda El Fraile, en la finca Torrecitas, muy cerca de la entrada del parque natural. De hecho, han sido objeto de amenazas por la delincuencia común de la zona.

"Sentimos que el volcán ruge, pero no tenemos miedo. Estamos esperando que él haga lo que tenga que hacer. El Ejército nos recomienda que tengamos tapabocas N95 y que si el volcán llega a hacer erupción, tratemos de estar resguardados porque es probable que tire piedras", detalla la joven.



En cuanto al estudio de sus hijos, afirma que es un proceso complejo de hacer a través de Internet, “porque acá no hay conectividad”. “La profesora Yaneth ha estado muy comprometida con los niños, nos llama y nos deja las guías. La docente y su esposo pasan en moto casa por casa dejando los talleres de los niños”, cuenta Patiño.

Según el Mineducación, se ha determinado que podrían verse afectados cerca de 55.000 estudiantes de preescolar, básica y media de 60 instituciones educativas de los municipios en zona de amenaza por erupción volcánica de Caldas, Risaralda, Tolima y Cundinamarca.

El custodio

A 20 minutos de la casa de Carolina y subiendo por la carretera que de Manizales lleva a Murillo (Tolima) se ubica el cerro El Recreo. Allí está una base que protege antenas de televisión pública, canales locales y nacionales, y parte de las comunicaciones estratégicas del Estado.



El custodio de este lugar es Leonardo Ortiz Porras, un señor de 78 años que vive a 4.200 metros sobre el nivel del mar y a siete kilómetros del volcán Nevado del Ruiz. Ortiz es sobreviviente de la avalancha de Armero (1985) y afirma que si bien hace 37 años no sabía que se trataba de un volcán, “ahora la situación la veo muy compleja. Percibo cenizas y sonidos como si se encendiera un carro”,



Justo al lado de esta base y la casa de Ortiz, más de 20 militares protegen a otro grupo de antenas de comunicación. Se trata del cerro Gualí, situado a 4.300 metros sobre el nivel del mar. Estos soldados han sido testigos directos de cómo ha evolucionado la situación en el volcán. “Hemos observado que a veces tira mucha ceniza, humo, se siente desde el alojamiento en donde dormimos. Se siente, también, como burbujea y como suena. A veces percibimos muchos sismos”, explica el soldado profesional Rendón a este diario.

Facebook Twitter Linkedin

Soldados del Ejército Nacional custodian el cerro Gualí, al frente del volcán Nevado del Ruiz. Foto: Camilo Peña/foto tomada con un iPhone Pro Max 14

En caso de erupción, el soldado explica cómo sería el proceso de evacuación: “El batallón nos envió un vehículo para poder salir del Gualí. Hemos hecho ejercicios de evacuación y podríamos tardar entre 20 y 30 minutos hasta llegar a un lugar seguro. También, si el tiempo no nos da, tenemos un búnker para resguardarnos”.



CAMILO PEÑA CASTAÑEDA

SUBEDITOR VIDA DE HOY