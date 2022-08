Cuando Orlando Molano llegó a Parques Nacionales de Colombia le llovieron críticas y memes. Venía de ser director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá (IDRD) en el Gobierno de Enrique Peñalosa, “y en las redes decían que yo iba a llenar de canchas sintéticas los parques”, enfatiza mientras muestra uno de esos memes que le hicieron donde lo humorizan, asegurando que pondría una rueda de la fortuna en Chiribiquete.

Hoy, tras más de año y medio en el cargo y próximo a su salida, asegura que lo que hizo fue “ser un ejecutor” y defiende la construcción de infraestructura liviana para mejorar el acceso y las condiciones de residencia de los guardaparques con 35 proyectos en parques como Chingaza, Utría, Iguaque y Salamanca, entre otros. Además señala que aumentó el bienestar de los guardaparques proveyéndoles dotaciones, incluso a los contratistas, a través de fondos internacionales.

Intervención realizada en la zona de camping de el Parque Chingaza. Foto: Cortesía Parques Nacionales

Bajo su cargo se invirtieron más de 60.000 millones de pesos en infraestructura, una cifra que corresponde a cerca de la mitad del presupuesto, algo nunca antes visto. Además se ampliaron las áreas protegidas marinas a un 30 por ciento de extensión del territorio. Sin embargo, no se logró frenar la deforestación, sobre todo en la gran joya de la corona de parques: Chiribiquete, el parque más grande del país y donde ese flagelo creció un 12 por ciento de 2020 a 2021.

¿Cuáles califica cómo los logros tras su paso por la entidad?

Construcción desde cero de nueva sede operativa en el Parque Nacional La Macuira. Foto: Parques Nacionales

Lograr que el 30 por ciento del territorio antes de 2030 sea área protegida. Lograrlo 8 años antes es increíble. Nosotros teníamos 12 millones de hectáreas marinas protegidas y 19 millones continentales. Hoy ya tenemos 18 millones de hectáreas marinas nuevas, esto ha sido el legado más importante con la nueva reserva en la Cordillera Beata, la ampliación de Yuruparí-Malpelo. Y la ampliación que esperamos hacer de aquí al viernes de Acandí, y por supuesto, la declaratoria del parque número 61 Manacías, que queda en el Meta. Ese es uno de nuestros legados.

Lo segundo es la política del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap), el Conpes 4050 que trabajamos más de mil personas por mucho tiempo. Esa política es la ruta que nos va a llevar por estos ocho años para tener definidos los temas de conectividad, de representatividad, hacia dónde vamos.

Por ejemplo, en el tema de representatividad hoy estamos en 87 por ciento, la meta es llegar al 100 por ciento. ¿Y eso es qué? Que hay unos ecosistemas del país que no están representados en áreas protegidas y esta política nos va a llevar también a eso. En esa política están los temas de financiación, se creó el mecanismo de Herencia Colombia con el cual el Gobierno, además con cooperación, va a tener mecanismos financieros para estas áreas.

Usted defendió el desarrollo de infraestructura liviana y por eso lo critican...

Me dieron durísimo cuando llegué a Parques Nacionales porque yo venía de trabajar en el Gobierno distrital con Enrique Peñalosa. Y efectivamente de lo que más me siento orgulloso es de haber dejado con el IDRD un legado en parques en el distrito, hicimos más de 1.500 parques. Entonces me acusaron de que yo iba construir trenes, ruedas de la fortuna en Chiribiquete. Pero hoy quiero darles toda la tranquilidad, no hice ni un tobogán, no venía a hacerlo, venía era a un tema de gerencia administrativa.

Me dieron durísimo cuando llegué a Parques Nacionales porque yo venía de trabajar en el Gobierno distrital con Enrique Peñalosa. FACEBOOK

TWITTER

¿Qué es lo que estamos haciendo? Todo lo que hicimos en cada uno de los parques cumple el Plan de Ordenamiento Ecoturístico y lo que ustedes ven es precisamente para proteger los ecosistemas. Para que la gente no se baje donde quiera, no camine donde quiera. Además, son construcciones livianas que cumplen con las condiciones. Esto es para mejorar las condiciones de mis guardaparques, para que tengan baños, dónde dormir y que efectivamente tengan agua.

Chingaza es uno de los sitios más visitados por los bogotanos. Este es uno de los mejores ejemplos, porque donde caminaba la gente tiene presiones y lo que hicimos fue unos senderos. Y me dieron durísimo por Chingaza, me dijeron que iba a hacer allá un ecohotel. Lo que hicimos, además, fue un sendero para personas con discapacidad. Hoy es el primer parque en Colombia donde efectivamente la gente puede ir en silla de ruedas.

Visitar los Parques Nacionales Naturales de Colombia debe ser una experiencia única y gratificante, posible para todas las personas y edades, sin limitaciones por el estado de las áreas, es por eso que realizamos estas mejoras en Chingaza. #NuestrosParquesAvanzan🏘️ pic.twitter.com/7lkytBje3n — Parques Nacionales Naturales de Colombia (@ParquesColombia) August 3, 2022

En Iguaque la gente caminaba pasando la quebrada teniendo impacto. Hicimos estos puentes, senderos livianos. Y llegó la polémica de que yo estaba secando la laguna y lo que hicimos fue una plataforma. Antes la gente podía entrar, caminar alrededor, comer, hacían almuerzos. Lo que hicimos fue una plataforma con un sendero para que la gente no camine alrededor, sino que pueda llegar al lugar y allí puedan almorzar y observar desde la laguna.

Desarrollo de infraestructura de avistamiento (zona izquierda inferior) en laguna del Parque Nacional Iguaque. Foto: Cortesía Parques Nacionales

También defiende el ecosturismo...

Reparación de muelle en el Parque Nacional Corales del Rosario y San Bernardo. Foto: Cortesía Parques Nacionales

De los 60 parques, hoy 36 tienen vocación ecoturística. Cuando llegué el año pasado por la pandemia, y por otros temas, encontré ocho parques abiertos, hoy hay 23. Seguimos trabajando, creo que este año vamos a completar por lo menos 30 parques. Ya se viene laborando en los planes de manejo para lograr abrirlos. Todo cumple con las normas, eso no es que el director se inventó ‘ábrame un parque para el ecoturismo’, no. El que tenga vocación ecoturística se abre. Y se necesita infraestructura, senderos, baños, servicios y saber dónde se puede. Por ejemplo, Chingaza tiene 77.000 hectáreas, solo para ecoturismo tenemos un 3 por ciento del parque. Tenemos tres senderos en tres sitios distintos. Y cada uno de esos lugares tiene una capacidad de carga que no podemos superar y que ya está establecida. ¿Cómo se puede superar? Mejorando los senderos y servicios.

Ese es el trabajo que hemos venido haciendo, son más de 35 proyectos. Es la primera vez que Parques Nacionales invierte más de 60 mil millones de pesos en infraestructura. El presupuesto de Parques ha sido de 100.000 millones de pesos, el año pasado y este año fue de 150 mil millones de pesos, e invertimos casi la mitad del presupuesto solo en infraestructura.

Me dice que mejoró el bienestar de los guardaparques...

Un tema es dónde duermen. Tengo que decirle que cuando llegué encontré colchones de más de 30 años. El año pasado y este año compré 970 colchones nuevos para nuestros guardaparques. Colchones adecuados. Hoy duermen mejor.

Eso no es que el director se inventó ‘ábrame un parque para el ecoturismo’, no. El que tenga vocación ecoturística se abre. FACEBOOK

TWITTER

En el tema de los uniformes encontramos una condición, y es que a nuestros contratistas de Parques Nacionales, que son más de la mitad de la entidad, no le podíamos dar uniformes por la ley. Entonces buscamos cooperación internacional y así, en el segundo semestre, les vamos a dar uniformes. La tela es la adecuada para las condiciones climáticas de los guardaparques, tienen mejores botas, mejores pantalones. Y de esas cosas también me siento orgulloso.

¿Cuáles cree que serán los retos que tendrá que enfrentar el nuevo Gobierno?

Uno grande: la deforestación. Aún con acuerdos, la Unión Europea y varios cooperantes nos han ayudado, pero me duele en Tinigua, Chiribiquete. Muchos de estos son actos ilegales: hay minería en algunos de los parques. Farallones de Cali es una pelea dura, yo creo que es uno de los retos más importantes.

Y la gobernanza en las nuevas áreas. En esta declaratoria de nuevos parques yo creo que hay que invertir, hay que pedir un presupuesto más. El presidente nos dio casi 70.000 millones de pesos adicionales para lo que creíamos que debíamos hacer, pero hay que subir el presupuesto. El presupuesto de Parques es de 150 mil millones de pesos, debería ser de 450.000 millones.

¿Por qué no se logró frenar la deforestación?

Creo que estamos con retos importantes, y luchar contra la ilegalidad es complejo. Me explico: deforestan en un día 50 hectáreas, llegamos al sitio y no encontramos a nadie, con un operativo que cuesta muchísimo dinero para las Fuerzas Armadas. En Parques Nacionales logramos reducir la deforestación, pasamos de 15 mil hectáreas en 2020 a 14 mil el año pasado, que es una reducción mínima pero hay que seguir trabajando para que la deforestación sea cero.

EDWIN CAICEDO | @CaicedoUcros

REDACTOR MEDIOAMBIENTE | @ElTiempoVerde

