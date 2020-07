Organismos internacionales advierten que pueden  surgir más pandemias

En décadas recientes, los seres humanos han incursionado cada vez más en el mundo natural, lo cual ha causado la intensificación del contacto entre los seres humanos, el ganado y la vida silvestre. Esto ha generado que las enfermedades que surgen entre grupos de animales y se transmiten a las personas –zoonosis– hayan crecido en el último siglo.

Alrededor de tres a cuatro enfermedades zoonóticas nuevas están surgiendo cada año, según estadísticas de EcoHealth Alliance. Estas nuevas enfermedades constituyen un grave riesgo para la salud humana al causar pandemias mortíferas como la del VIH/sida, la del síndrome respiratorio agudo grave (Sars, por su sigla en inglés) y, más recientemente, la de la covid-19.



De ahí que varios organismos internacionales no se cansan de repetir la necesidad de cambiar algunas de nuestras prácticas nocivas contra el medioambiente como el tráfico ilegal de fauna, la expansión de la agricultura, la deforestación y el consumo desmedido de los recursos naturales.

El impacto de la zoonosis

Marco Lambertini, director general de WWF Internacional, asegura que es esencial reconocer los vínculos entre la destrucción de la naturaleza y la salud humana para evitar una próxima pandemia.



“Debemos frenar el comercio y el consumo de alto riesgo de la vida silvestre, detener la deforestación y la conversión de la tierra, así como gestionar la producción de alimentos de manera sostenible”. Y agrega: “La ciencia es clara: debemos trabajar con la naturaleza, no en contra de ella. Su explotación insostenible se ha convertido en un enorme riesgo mundial”.



Lambertini hizo esta afirmación en el lanzamiento del informe ‘Covid-19: llamado urgente para proteger a las personas y la naturaleza’, publicado ayer por WWF. Con esta información, la organización ambiental instó a los gobiernos a tomar medidas y a prevenir una próxima pandemia, que podría surgir en cualquier momento, porque nuestro sistema alimentario mundial es insostenible.



Este informe también ilustra las devastadoras repercusiones sobre la salud humana y los costos económicos de las recientes pandemias, incluyendo la de la covid-19.



Entre diciembre de 2019 y mayo de 2020, más de seis millones de personas en el mundo entero se infectaron con el nuevo coronavirus y se registraron más de 370.000 muertes causadas por la enfermedad. Esta terrible cifra crecerá. Pero no es la primera vez que ocurre.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque de las enfermedades zoonóticas que existen, la covid-19 se ha cobrado más vidas, en la lista también hay otras que no podemos olvidar. Por ejemplo, la gripe porcina causó 18.449 muertes en todo el mundo. El ébola causó 13.593 muertes en la República del Congo, Guinea, Sierra Leona y Liberia.



“En términos económicos, se estima que los costos de la covid-19 llegarán a ser de entre 2,4 billones de dólares a 8,8 billones de dólares o hasta de tres veces el tamaño del PIB del Reino Unido”, se lee en el informe de WWF. Y respecto a la gripe porcina y el ébola, tuvieron un costo de 50 billones de dólares y 9 billones de dólares, respectivamente.

Prevenir otra pandemia

Además de esta publicación, el Programa de la ONU para el Medioambiente (Pnuma) y el Instituto Internacional de Investigación sobre Ganado (Ilri) también lanzaron ayer un informe sobre la necesidad de hacerle frente a la raíz de esta pandemia, ya que si no se toman acciones concretas, podrían ocurrir otras.



El informe titulado ‘Prevenir la próxima pandemia’ vincula la degradación ambiental y las enfermedades zoonóticas con el crecimiento poblacional y los cambios en las sociedades.



Según el organismo de la ONU, la población mundial ha pasado de 1.600 millones de personas en 1900 a casi 7.800 millones en la actualidad, y este aumento ha venido acompañado del crecimiento del ganado y la disminución de fauna salvaje.



A esto se suma que el ser humano cada vez come más proteína animal. Desde la década de los 60, el porcentaje diario de alimento animal que ingiere el ser humano se ha duplicado hasta el 21 por ciento, dice el informe de la ONU. Con el incremento de la demanda de comida, aumentan el ganado y las posibilidades de infecciones zoonóticas.



Por eso, cada año, dos millones de personas, sobre todo de países de renta baja y media, mueren por este tipo de enfermedades, que en las últimas dos décadas han causado pérdidas, según este informe, de más de 100.000 millones de dólares (unos 88.456 millones de euros), sin contar la actual pandemia.



En la presentación del informe, la directora de ONU Medioambiente, Inger Andersen, advirtió que si seguimos destruyendo los ecosistemas, podemos esperar un flujo constante de enfermedades que salten de animales a humanos en los próximos años.



“Las pandemias son devastadoras para nuestras vidas y nuestras economías, y como hemos visto en lo últimos meses, son los pobres y los más vulnerables los que sufren más. Para prevenir futuros brotes, debemos deliberadamente proteger más nuestros medioambientes naturales”, dijo.



Ante este panorama, la única solución para prevenir una nueva pandemia es promover algunos cambios. Mejorar el control biosecuritario, promover la coexistencia sostenible de agricultura y medioambiente y expandir las investigaciones científicas a las enfermedades zoonóticas son algunas de las recomendaciones del Pnuma y el Ilri.



