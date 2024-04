Opinión | Cajas de culpa, olivos y cigarras

A los 17 años de edad, en el puerto de Beirut, Hanna Shdid Raidi, a causa de la persecución violenta del Imperio Otomano contra los cristianos, se embarcó en un transatlántico en busca de una mejor vida. Atrás quedarían los miles de cedros de las montañas de su pueblo de origen, Tannourine; cedros que simbolizan la entereza, la fortaleza y la eternidad. Hanna necesitaba renacer, mientras el Imperio decaía. De hecho, tuvo su ocaso en 1922, cuando Hanna, ya con 35 años, se había arraigado en Sincelejo, Sucre (antes, Bolívar Grande), junto a una primera generación de colombo-libaneses que se comenzaron a integrar social y económicamente a las sabanas del caribe, gracias al comercio de telas, tabaco, algodón y ganado.

Si desplazamos la mirada hacia el Líbano hoy, verificamos que unos 87.000 libaneses se han visto obligados a dejar sus hogares al sur del país, por cuenta de los hostigamientos de Israel. Si miramos hacia Gaza, unos dos millones de palestinos han sido desplazados y forzados a un confinamiento inhumano en Rafah, en la frontera con Egipto, donde sobreviven bajo la amenaza de una agresión militar por parte de los invasores. “No hay más sur a donde ir”, dice Bisan Owda, una de las jóvenes reporteras que aún no han abandonado la franja, en un video publicado en redes. Ella ha entrevistado a muchos gazatíes y consignado sus testimonios: “He sido desplazado siete, ocho veces”; “Prefiero morir en mi tierra, moriremos de todas formas”; “mi miedo más grande y el de mi familia es que nos desplacen al desierto”.

Tanques israelíes en la frontera con la Franja de Gaza. Foto:AFP Compartir

A esto se suman los desaparecidos: unos 7.000 palestinos yacen bajo escombros, y no es raro ver a uno con la cara gris, recién rescatado, volviendo a ver la luz. Por ejemplo, a un niño, tras nueve días enterrado y de repente abriendo los ojos empolvados.

La guerra de Israel contra el pueblo palestino, es una guerra contra todas las formas de vida. Es la destrucción intencional de un pueblo y también la destrucción intencional de un entorno natural que sostiene la vida. Es una guerra que comenzó en el periodo de cosechas (octubre y noviembre) y de preparación de la tierra para el siguiente cultivo, durante la que se han reportado quemas de olivos, fumigaciones de tierras, devastación de suelos. Basta leer el reporte “No traces of life” de Forensic Architecture: la actividad militar ha destruido más del 38 % de la cobertura arbórea y de cultivo y casi la mitad de los más de 7.500 invernaderos. Además, Human Rights Watch ha denunciado el uso de fósforo blanco (arma química de uso militar utilizado como agente fumígeno antipersona) en las miles de toneladas de explosivos que Israel ha lanzado sobre comunidades de Gaza y Líbano.

Esta guerra sin cuartel constituye, ha constituido y seguramente constituirá la destrucción de casi toda posibilidad de vida como hasta hoy se ha conocido. Hasta la lluvia ha sido declarada propiedad de las autoridades israelíes en los territorios ocupados y, desde 1967, se ha impedido, de muchas maneras, el acceso a servicios ecosistémicos críticos para la vida. Tierras agrícolas de olivos y cítricos, que eran la base de economías familiares, hoy son objetivos militares, y los daños son, en muchos casos, irreversibles. Vastos territorios se convierten en zonas de sacrificio, como diría Yayo Herrera. La contaminación del agua, del suelo, del aire, las incontables toneladas de escombros con asbestos, metales pesados y municiones sin explotar, constituyen amenazas presentes y futuras para la vida. Frente al recuerdo de la agricultora palestina que se aferró al tronco, sin ramas, de su árbol de olivo, en 2005 (olivo vandalizado por los colonos israelíes), pues no solo le quedaba sus años de afecto y cuidado, podríamos recordar algo que Mahmoud Darwish habría escrito: “Si los árboles de olivo guardaran memoria de las manos que los plantaron, su aceite se volvería lágrimas”.

Campo donde viven los desplazados en Rafah, sur de la Franja de Gaza. Foto:EFE Compartir

“Más de 30.000 palestinos han sido asesinados, la mayoría de los cuales no son de Hamas” dijo el presidente Joe Biden en una alocución divulgada, tras prometer el establecimiento de un muelle temporal en las costas de Gaza para no volver a “arrojar” ayuda humanitaria. No olvidemos las cajas de culpa que se han lanzado mediante airdrops —causando a veces la muerte— y que exponen los contradictorios esfuerzos estadounidenses por “compensar” la millonaria financiación de una maquinaria de guerra.

Volvamos al principio. Si Hanna se hubiera quedado en Tannourine, ¿su octava generación estaría otra vez migrando ahora? ¿Qué podría ocurrir con los cedros, esos que Antoine de Saint-Exupéry vio en 1935, en Líbano, y que lo llevaron a escribir: "La paz es un árbol que crece lentamente. Necesitamos, como el cedro, mecer su unidad"? ¿Alguien de la familia de Hanna sería un día rescatado, en medio de la más profunda deshidratación, de los escombros? Ojalá Hanna y otros niños un día puedan entonar la canción de María Elena Walsh, que Mercedes Sosa hizo famosa: “Sin embargo, estoy aquí / Resucitando / Gracias doy a la desgracia / Y a la mano con puñal / Porque me mató tan mal / Y seguí cantando / Cantando al sol como la cigarra / Después de un año bajo la tierra / Igual que sobreviviente / Que vuelve de la guerra”. Algo así es lo que las cometas que elevan los niños en Rafah nos permiten soñar. Echemos al aire símbolos de vida.

Lina Moros y Jerónimo Pizarro*

Profesores Universidad de los Andes