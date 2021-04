Fugas de carbono y el Acuerdo de París/ Opinión

La gobernanza climática tiene una característica que no se puede obviar en su análisis, a saber, la posible presencia de fugas de carbono. Una fuga de carbono ocurre cuando los esfuerzos para reducir las emisiones de un país o grupo de países genera incentivos a otros países para que estos incrementen sus emisiones.

Un ejemplo es el de la reducción del consumo de combustibles fósiles por parte de una región (e.g. la Unión Europea). Esta reducción en la demanda de combustibles fósiles deprimiría sus precios a nivel global, lo cual representaría un incentivo para un aumento de su consumo en otras regiones del mundo (e.g. China).



Con el Acuerdo de París del 2015 en el que por primera vez todos los países del mundo se comprometieron a cumplir metas de mitigación de gases efecto invernadero a 2030 se busca (principalmente) que 1) cada país reduzca sus emisiones de gases efecto invernadero como aporte a la salud del planeta y 2) que estos no permitan que en su territorio se deshagan las acciones de reducción de emisiones emprendidas por otros países.



El segundo punto, implícito en el primero, es una condición mínima, básica, en un acuerdo colaborativo de esta naturaleza que es poco discutida en el debate público.



A medida que la sociedad colombiana ha venido reconociendo la urgencia de contribuir a la disminución de gases efecto invernadero, y en cumplimiento con sus compromisos relacionados con el Acuerdo de París, una serie de iniciativas privadas y de políticas públicas se han implementado o están en el proceso.



Es de anotar que las fugas de carbono también se presentan a nivel local y se hace necesaria una reflexión de los efectos indirectos o no deseados de una acción o política climática puntual, y en últimas, de su impacto neto en emisiones.



Si evitar la deforestación en una zona, la potencia en otra, es importante que los actores involucrados reconozcan esta posibilidad y busquen acciones coordinadas con visión de región y no de proyecto.



Si una empresa de generación eléctrica, en cumplimiento de su política de sostenibilidad, decide no construir una termoeléctrica, pero otra sí lo hace, el efecto neto en emisiones de la primera acción es nulo.



Lo mismo sucedería si tan solo un banco o un grupo de bancos implementa una lista de exclusión de financiamiento de actividades perjudiciales para el medioambiente.



Estos casos demandan la implementación de acuerdos sectoriales de mínimos estándares, posiblemente facilitados por empresas y organizaciones líderes en cada sector, o en su defecto, de regulaciones estatales que no alberguen excepciones.



En resumen, un Acuerdo de París efectivo requiere que su espíritu colaborativo, en el que todos aportan, sea replicado en todas las escalas de gobernanza que lo componen, incluidas la local, regional y sectorial.

Jorge H García

Profesor, Facultad de Administración, Universidad de Los Andes