El riesgo climático (y el cambio financiero)/ Opinión

El 5 de junio pasado, Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra, François Villeroy de Galhau, gobernador del Banco de Francia, Frank Elderson, presidente de la Red para Enverdecer el Sistema Financiero, y Mark Carney, enviado especial de la ONU para la acción climática y finanzas, publicaron una carta abierta en The Guardian.

(Le puede interesar: Noviembre de 2020 ha sido el más caluroso desde que hay registros)

“Para hacer frente al desafío de la crisis climática, debemos aprender de la pandemia de COVID-19. Una recuperación económica ‘verde’ es el primer paso para ese camino”. Así concluían.



El texto —palabras más, palabras menos— insta a que las decisiones financieras de empresas, inversores, bancos y gobiernos tengan en cuenta la emergencia climática en su agenda y empiecen a gestionar —no hay tiempo para perder— los riesgos de inversión desde esta perspectiva. Así, estas instituciones se convertirían en parte de la solución para enfrentar el calentamiento global.



Ya hay cambios esenciales al respecto.



El Banco de Inglaterra (BoE), por ejemplo, puso como límite el año 2021 para que todas las compañías financieras del país implementen una estrategia de adaptación a la emergencia climática y la empiecen a divulgar los riesgos asociados al mismo. Francia y Canadá están llevando a cabo regulaciones similares. En contextos más cercanos al colombiano, Chile acaba de anunciar la exigencia a las Administradoras de Fondos de Pensión la divulgación de sus riesgos relacionados con asuntos ambientales, sociales y de gobernanza.



(También: Evitan derrame de 3.000 galones de combustible en Providencia)



En Colombia, el tema continúa siendo un reto. Si bien existen portafolios de inversión verdes por parte de inversionistas—fondos de pensión, aseguradoras y otros—, todavía falta un gran trecho para una transición financiera —casi que una revolución— en la que la gestión del riesgo de cambio climático sea transversal y prioritaria en todo tipo de inversión.



Para que esto suceda, los oficiales de riesgos de los grandes grupos de inversión deben adaptar su perspectiva a una visión a mediano plazo en la que contemplen oportunidades relacionadas con desarrollo sostenible —energías limpias, por dar un ejemplo— como también asimilar los nuevos riesgos que surgen tras un mejor conocimiento del impacto climático.



De hecho, en otro paso hacia ese objetivo, este año la Superintendencia Financiera de Colombia abrió un Grupo de Trabajo de Finanzas Verdes que, entre otras cosas, recientemente publicó una Guía de buenas prácticas para la emisión de bonos verdes. Esta posición de la entidad era inimaginable hace 15 años.

Una mirada a las consecuencias

El sistema pensional y financiero colombiano atraviesa un momento complejo, abarrotado de retos, en el que una óptica a favor de la acción climática es, por el momento, una oportunidad de inversión que si no se aprovecha se puede convertir en un riesgo. En el peor escenario, este riesgo se convertirá en un impacto real que afectará la rentabilidad de las inversiones de los ciudadanos y que pondrá en una mayor crisis a todo el sistema.



La pandemia del COVID-19 ha demostrado —en este sentido— las implicaciones económicas que el cambio climático podría tener en el planeta, con la diferencia de que el confinamiento o una vacuna no serán la solución para esta crisis que estamos enfrentando. Colombia no es ajena.



(Recomendado: La carrera del hidrógeno, una oportunidad para América Latina)



Durante la ola invernal que azotó al país entre octubre de 2010 y mayo de 2011, 3.685.445 personas de 29 departamentos del país —un 8% de la población en ese momento—, fueron afectadas debido principalmente a inundaciones y deslizamientos. Hubo 467 muertos, 15.323 viviendas quedaron destruidas y 489.116 más averiadas, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.



Por su parte, un informe presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –Cepal– y el Banco Interamericano de Desarrollo –BID— valoró los daños totales de este desastre ambiental y social en 11,2 billones de pesos colombianos, un equivalente al 5,7% de los ingresos del país en ese momento.



Años después, en la madrugada del 12 de agosto de 2017 —tras fuertes lluvias que se sumaron al abandono del Estado y casos de corrupción—, el municipio de Mocoa, en el sur del país, amaneció bajo el barro. 335 personas murieron. 1.461 viviendas quedaron completamente destruidas. Hubo 22.000 damnificados.



Según un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social —CONPES— de octubre de 2017, la reconstrucción de la ciudad costaría 1.181.433 millones de pesos, sin contar con las inversiones urgentes en un plan maestro de alcantarillado: 30 millones de dólares adicionales.

Hacia un sistema financiero que es parte de la solución

Ahora bien, algunos países han aprovechado la pandemia para avanzar en sus compromisos de finanzas sostenibles.



En mayo de este año, el Gobierno de Canadá anunció ayudas financieras de emergencia para empresas con ingresos superiores a 300 millones de dólares canadienses con el requisito de que tengan reportes sobre cómo están gestionando el cambio climático, en una iniciativa llamada Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD, por sus siglas en inglés).



Este proyecto busca precisamente que los mercados financieros tengan una visión informada en cuanto a riesgos y oportunidades, con un ojo puesto en el aumento de la temperatura global y el otro en el surgimiento de tecnologías verdes.



Colombia, en este contexto, puede ser protagonista regional en la primera actualización de los compromisos ante el Acuerdo de París—el pacto universal de 2015 que establece los objetivos frente la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptación al cambio climático— en la cual el Presidente Duque anunció en días pasados una disminución del 51% en 2030 de las emisiones de Gases de efecto invernadero respecto al escenario tendencial.



Si bien no se conocen los detalles técnicos y el énfasis de la actualización de los compromisos, se espera que el esfuerzo estará puesto en la reducción de la deforestación, energías limpias y transporte sostenible Se requerirá también abrir un espacio para una revolución en el sector financiero que invite a una gestión rigurosa de los riesgos de la crisis climática, que se amplíen las oportunidades para atraer inversionistas interesados en la mitigación y adaptación al cambio climático y que se fortalezca así un mercado competitivo con una óptica de desarrollo sostenible.



Para que el sistema financiero mundial se encuentre en este punto, los ciudadanos han jugado un papel crucial. No solo las personas han transformado su relación con el entorno —cambiando sus hábitos de consumo a nivel individual y colectivo—, sino también ha habido un despertar de cierta indiferencia sobre cómo sus bancos, fondos de pensión y aseguradoras están invirtiendo su dinero. Cada vez son más comunes las peticiones a estos grupos de inversión para que den cuenta en qué productos financieros está su dinero y si estas inversiones son amigables con el planeta.



Y usted, ¿sabe dónde está exactamente su dinero? ¿Sabía que el dinero de su pensión o seguros podría ser parte de la solución? Este tipo de cuestionamientos puede llevar a una acción climática más efectiva y a gran escala. He ahí la importancia de este asunto.

Martín Ramírez Mejía

Coordinador técnico de CCADI (Iniciativa de Divulgación de Activos y Cambio Climático de Colombia)