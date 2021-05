‘Deberían consultar a jóvenes antes de fijar reducción de emisiones’

La única latinoamericana que hace parte del Grupo Asesor de Jóvenes para el Cambio Climático de la ONU es Paloma Costa Oliveira, una activista brasileña que para muchos expertos es una líder ambiental global del mismo nivel de la sueca Greta Thunberg. Para Costa, “los líderes mundiales no perciben la urgencia” de la crisis, y por eso hace un fuerte llamado a tomar acciones. En su opinión, si se omiten esos llamados de alerta, el mundo se dirigiría hacia el desastre.

(Le puede interesar: Causas y consecuencias de la contaminación del agua en Colombia)

¿Cómo funciona el Grupo Asesor de Jóvenes para el Cambio Climático?

Somos siete jóvenes, cada uno de una región del planeta, y cada uno viene de una base muy distinta a los demás. Por ejemplo, yo trabajo aquí en Brasil con los pueblos indígenas, la movilización de la juventud y la ocupación de espacios formales de toma de decisiones. Mientras que los otros tienen experiencias muy distintas. Nos reunimos todas las semanas para desarrollar las campañas, consultas y los puntos que vamos a exponer. También nos reunimos quincenalmente con los grupos de asesores, tanto del secretario general como de la Secretaría Especial de la Juventud. Con ellos hablamos de nuestras gestiones, de las cosas en las que necesitamos ayuda y elevamos recomendaciones que construimos con nuestros pares en las regiones.

Facebook Twitter Linkedin

Paloma Costa Oliveira, activista ambiental y asesora joven de la Naciones Unidas para combatir el cambio climático. Foto: Cortesía Paloma Costa Oliveira

¿Cuáles son sus tareas dentro de ese grupo?

Nuestro objetivo es oriental al secretario general de la ONU en la implementación del plan de transición poscovid con seis acciones positivas sobre el clima. Tenemos que conciliar la visión que tienen las juventudes en los diferentes espacios para que la estructura de Naciones Unidas pueda tener acceso a nuestra visión común y objetivos compartidos.(También: Ocho productos que destruyen el planeta y usted tal vez no lo sabía)

¿Hay una brecha entre la visión de los jóvenes y la de los líderes mundiales?

Sí, hay una brecha muy grande. Los jóvenes somos reconocidos por nuestras demandas, y por eso hemos ido a las calles y estamos participando en los espacios formales. Queremos acciones y las queremos ya, porque para tener justicia climática efectiva necesitamos empezar ahora mismo. Me parece que los líderes mundiales y los tomadores de decisión no perciben la urgencia y no avanzan con orientaciones normativas y compromisos, y no hacen acuerdos que atiendan esta necesidad de actuar por la crisis del clima.

¿Cuáles son sus principales llamados de acción para mitigar la crisis climática?

Existen cosas que deben ser llevadas a cabo como prioridades en la transición económica poscovid. Esto involucra garantizar oportunidades verdes para que las juventudes puedan actuar, trabajar y generar recursos financieros con iniciativas que consoliden nuestra visión.



Además, entendemos que la valoración de los indígenas y los pueblos originarios es esencial para que logremos una vida duradera como sociedad. De lo contrario, estaríamos en camino hacia nuestra extinción debido a que los pueblos indígenas y originarios son los responsables por mantener nuestros bosques, y nuestro equilibrio climático global.



(También: Más de 300 especies fueron registradas en la cuenca del río Tillavá)



Hemos concluido que sería interesante actuar bajo una economía de la flora. Es decir, una economía que valore las tradiciones y la forma de actuar de los pueblos indígenas. Bajo una cadena de valor se pueden incorporar planos positivos para la sociedad y las comunidades en un proceso de abastecimiento. Además, hay un punto relativo a la financiación de las iniciativas y los proyectos que son liderados por los jóvenes, puesto que estos proyectos son los que realmente actúan por la crisis del clima.

No me entusiasma, no me pone muy feliz. Según las declaraciones hechas por los países, ellos buscan un mundo de cero emisiones en 2050, y eso me parece un compromiso demasiado frágil FACEBOOK

TWITTER

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que la meta de reducción de emisiones sería más grande. ¿Qué opinan de ese anuncio?

No me entusiasma, no me pone muy feliz. Según las declaraciones hechas por los países, ellos buscan un mundo de cero emisiones en 2050, y eso me parece un compromiso demasiado frágil. Estos líderes mundiales que se comprometieron a cumplir unas metas para el año 2050, sinceramente, no estarán vivos en ese momento.



Es decir, nos están dejando a nosotros unas metas y ni siquiera tuvieron el cuidado de involucrarnos para participar en su decisión y establecimiento. Hacer políticas para un próximo gobierno no es adecuado. Necesitamos políticas públicas hechas para el presente, para ahora, acuerdos realmente contundentes que puedan generar los cambios necesarios.(Recomendado: ¿Qué animales en Colombia están amenazados?)

Para finales de 2021 se tiene programada la COP 26. ¿Qué iniciativas piensan proponer e impulsar en esa reunión?

Estamos liderando procesos consultivos en los formatos tradicionales que existen, como las conferencias regionales. Pero lo que realmente nos preocupa es que para la COP 26 las negociaciones deberían estar empezando desde ya e involucrando a los jóvenes.



Creo que deberían hacernos partícipes, y no solo en la elaboración de las negociaciones, sino en la ejecución, distribución y organización del evento para que verdaderamente podamos tener una programación que pueda poner en contacto las iniciativas jóvenes con las personas claves en todo este contexto.

Debido a las dificultades para llegar a acuerdos, pareciera que la ONU carece de la fuerza y el poder para obligar a los países a tomar acciones contra el cambio climático. ¿Qué percepción tiene al hacer parte de la ONU y de sus grupos?

Creo que cuando se piensa así es porque se desconoce cómo funciona el sistema político mundial, ya que las Naciones Unidas no tienen la función de ser deliberativas y vinculantes, ni de imponer a los países acuerdos en este sentido. En tal sentido, creo que la estructura social tendría ser desarrollada de otra manera. Desde las bases deberíamos empezar a proponer soluciones y políticas, a estructurar lo necesario y así ir subiendo, de lo local a lo nacional y luego a lo regional, para que así el sistema de las Naciones Unidas se pueda impulsar.



Antes de pensar qué pueden hacer las Naciones Unidas, tendríamos que pensar de qué manera nosotros, como sociedad civil, como actores y comunidad global, podemos unirnos para llevar nuestras visiones y proyectos de una manera unificada.

Sergio Reyes Díaz

Periodista y magister en Comunicación

OTRAS NOTICIAS DE MEDIOAMBIENTE

5 formas en las que puede cuidar el medio ambiente

Países de la Amazonía ya tienen protocolo para incendios forestales