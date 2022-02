La V Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente (UNEA-5), principal organismo de toma de decisiones ambientales del mundo, abordará la próxima semana en Kenia los pasos para impulsar el primer acuerdo global contra la contaminación por plástico.



Ese objetivo histórico acapara la atención de la segunda parte de UNEA-5, que ya celebró su primera sesión en 2021 de forma telemática por la pandemia de covid-19. La reunión adopta ahora una fórmula de participación híbrida (presencial y virtual) bajo el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con sede en Nairobi.



"Esperamos más de 2.000 delegados", incluidos ministros, de todo el mundo, afirmó esta semana el secretario principal del Ministerio de Medioambiente de Kenia (país anfitrión), Chris Kiptoo.



Del 28 de febrero al 2 de marzo, representantes de los 193 Estados miembros de la ONU analizarán vías para conseguir un tratado mundial de lucha contra la polución por plástico.

El mayor hito desde el Acuerdo de París

Según el PNUMA, la consecución de ese hito representaría "el acontecimiento más importante en la agenda ambiental global desde el Acuerdo de París sobre el cambio climático en 2015". Hasta la fecha, tres propuestas se han colocado sobre la mesa de negociación, entre las que destaca la promovida por Perú y Ruanda, que es la que ha recabado más apoyos.

Ese proyecto de resolución busca crear un comité de negociación intergubernamental con el mandato de negociar un "instrumento internacional" que sea "jurídicamente vinculante" y se base en un "enfoque integral" que abarque "desde la producción, el consumo y el diseño hasta la prevención, gestión y tratamiento de residuos".



Ese tratado marcaría "objetivos compartidos" como reporte y monitoreo de las acciones y compromisos nacionales, al estilo del Acuerdo de París, declararon a Efe fuentes diplomáticas peruanas. De momento, sesenta países han respaldado esa propuesta, incluidos los Estados miembros de la Unión Europea (UE), Reino Unido, Noruega y varios países latinoamericanos como Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y Uruguay.



Grandes productores de plástico como Estados Unidos o China no se han manifestado de manera oficial sobre esa iniciativa, aunque han expresado su conformidad con el lanzamiento de un tratado.



Sin embargo, los principales fabricantes de productos químicos y plásticos están presionando para debilitar esa propuesta, según informó esta semana el diario británico "Financial Times", citando fuentes con conocimiento de las negociaciones. La asociación industrial American Chemistry Council, con sede en Washington y que acoge a ExxonMobil Chemical Company y Shell Chemical entre sus 190 miembros, ha rechazado la iniciativa de Perú y Ruanda, indicó el periódico.



Esas empresas se inclinan más por el proyecto de resolución japonés, que también defiende el establecimiento de un comité para forjar un acuerdo vinculante, pero restringido a la contaminación marina y sin tomar en cuenta la producción original del plástico. India, por su parte, ha presentado una propuesta que aboga únicamente por un marco no vinculante orientado, sobre todo, a los plásticos de un solo uso.

La opción nipona "no es suficiente" y la idea de India resulta "claramente insuficiente", señalaron las fuentes diplomáticas de Perú, al adelantar que actualmente se negocia un "documento fusionado" entre la propuesta peruana-ruandesa y la japonesa. Perú, enfatizaron, es consciente del "enorme desafío" que implica "negociar un instrumento de esa naturaleza", pero se siente "muy optimista" porque "se ha generado una gran expectativa".



"Con un enfoque de más o menos tres años a lo más, se podría tener un resultado ambicioso", agregaron las fuentes sobre un posible plazo para la adopción del tratado. También expresó su optimismo la subdirectora ejecutiva en funciones del PNUMA, Sonja Leighton-Kone, quien percibe "energía" para llegar a ese acuerdo global. "Me sorprendería mucho si no consiguiéramos un comité de negociación intergubernamental al final de esto (UNEA-5), porque hay mucha voluntad entre todos los Estados miembros", dijo a Efe Leighton-Kone.

Toneladas de plástico en ríos y mares

Un hombre cargando una bolsa con artículos reciclables de plástico mientras camina sobre una tubería de agua junto a un canal de drenaje de aguas residuales en Taimur Nagar, Nueva Delhi. Foto: Dominique Faget / AFP

La producción de plásticos en el mundo se cuadruplicó en los últimos treinta años y los residuos que generan se duplicaron entre 2000 y 2019, según un informe publicado el pasado martes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).



En 2019, apuntó la OCDE, se filtraron a los medios acuáticos 6,1 millones de toneladas de residuos plásticos y 1,7 millones de toneladas llegaron a los océanos. El estudio calcula que hay 30 millones de toneladas acumuladas en los mares y otros 109 millones de toneladas en los ríos, lo que significa que durante décadas seguirán vertiéndose a los océanos, incluso si se redujeran notablemente los residuos mal gestionados.

"Nuestra crisis de los plásticos amenaza con descontrolarse y ya es hora de que los gobiernos de todo el mundo aporten liderazgo", reclamó esta semana el director general del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, en sus siglas inglesas), Marco Lambertini.



Casi cien grandes compañías e instituciones financieras internacionales -entre ellas Coca-Cola, considerada uno de los mayores contaminadores por plástico- emitieron una declaración el pasado enero para pedir un "tratado ambicioso" que surja de UNEA-5. La asamblea de la ONU abordará en Nairobi otros asuntos, como la recuperación verde ante la pandemia de covid-19 o la economía circular, y conmemorará el quincuagésimo aniversario de la fundación del PNUMA.



EFE

