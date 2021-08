‘Esta ola de calor no se hubiera registrado sin el cambio climático’

En junio y julio del 2021, la temporada de verano en el hemisferio norte ha sido la más inusual, concluyen expertos climáticos. Su afirmación no está sustentada en las fuertes imágenes de incendios forestales y de viviendas en Estados Unidos, Canadá, Turquía, Italia, Grecia que se han divulgado. Sino en los récords de temperaturas registradas en los últimos dos meses en estos países.

Por ejemplo, Estados Unidos y Canadá experimentaron el junio más caliente registrado debido a un domo de calor, una masa de aire caliente ejerciendo presión sobre un área enorme.



Más de 1.200 récords de temperatura fueron batidos en el día y 1.500 por las noches en ciudades de Norteamérica entre el 24 y el 30 de junio, según los datos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).



Mientras, las temperaturas en Canadá rompieron el récord por tres días consecutivos en Lytton, Columbia Británica, la cual alcanzó 49,6 °C antes de que los incendios quemaran la población casi por completo. Ambas naciones siguen experimentando incendios forestales récord relacionados con la ola de calor y la posterior sequía. California ya ha visto más de 4.900 incendios este año, 700 más que en 2020.



El climatólogo e historiador del clima Maximiliano Herrera afirma que en lo que va de 2021 ha habido más de 260 récords de temperaturas altas en 26 países.



“El número de récords es realmente sorprendente, no esperábamos tantos”, dice Geert Jan van Oldenborgh, un investigador climático del Real Instituto Meteorológico de los Países Bajos, una de las organizaciones líder mundial que estudian el cambio climático.

“El mayor problema, no obstante, es que no lo habíamos visto venir con tanta intensidad”.



Además, la Nasa calificó el mes como el tercer junio más cálido registrado, 1,13 grados Celsius por encima del período 1880-1920, que es su mejor estimación de la temperatura preindustrial.



A esto se suma el estudio que publicó el grupo World Weather Attribution (WWA) sobre la atribución de la ola de calor de junio. Ellos encontraron que el grado y el alcance de calor extremo en noroeste del Pacífico de Estados Unidos habrían sido “prácticamente imposibles” en ausencia de calentamiento causado por las emisiones humanas de CO2 y otros gases de efecto invernadero.



Su análisis señaló que la ola de calor habría sido un evento extremadamente improbable de al menos 1 en 150.000 en ausencia del cambio climático; con el calentamiento histórico, descubrieron que estaba más cerca de un evento de 1 en 1.000 años.



Sin embargo, en un mundo donde las temperaturas promedio globales están 2 °C por encima de los niveles preindustriales, lo que puede suceder en la década del 2050 si el mundo no reduce sus emisiones, señalaron que este tipo de ola de calor podría ocurrir tan a menudo como una o dos veces por década.



Además del calor extremo, este verano ha presentado episodios de lluvias extremas en el norte de Europa, China y otros lugares. “En Alemania y Bélgica, intensas tormentas dejaron caer 15 centímetros de lluvia en un período de 24 horas, lo que provocó inundaciones catastróficas que se cobraron casi 200 vidas, un número que probablemente aumentará, ya que aún faltan muchas”, según Zeke Hausfather, director de Clima y Energía del Breakthrough Institute de California.



Si bien es demasiado pronto para decir científicamente cuánto contribuyó el cambio climático a estas inundaciones, ya que aún no se han realizado estudios de atribución, los eventos de precipitación más intensos han sido durante mucho tiempo una sólida predicción de los modelos climáticos.



“Una atmósfera más cálida puede contener más humedad, aproximadamente un 7 por ciento más por 1 °C de calentamiento. Los modelos proyectan que la mayor parte del mundo tendrá un aumento del 16-24 por ciento en la intensidad de las precipitaciones para 2100 en un escenario de altas emisiones”, dice Hausfather en un artículo publicado en Carbon Brief.

Récords inquietantes

Un estudio publicado recientemente en la revista BioScience, concluyó que no se han tomado medidas eficaces frente a la crisis climática, por lo que ha habido un aumento sin precedentes de las catástrofes climáticas desde el 2019.



Según datos de la investigación, los gases de efecto invernadero más perjudiciales para el planeta (dióxido de carbono, metano y óxido nitroso) establecieron récords de concentración atmosférica en 2020, y de nuevo en 2021, a pesar de que el uso de combustibles fósiles disminuyó como consecuencia de la pandemia. En abril de 2021, la concentración de dióxido de carbono alcanzó las 416 partes por millón, la mayor concentración media mensual mundial jamás registrada.



Además, muchos de los parámetros analizados, como el aumento del nivel del mar, el incremento de la temperatura en los océanos y el deshielo, también han establecido récords preocupantes, que ponen en jaque la salud del planeta.



“Cada vez hay más pruebas de que nos estamos acercando o ya hemos superado los puntos de inflexión de los ecosistemas más importantes, como los arrecifes de coral de aguas cálidas, la selva amazónica y las capas de hielo de la Antártida Occidental y Groenlandia”, dijo a la agencia Sinc Philip Duffy, coautor del estudio y director ejecutivo del Centro de Investigación Climática Woodwell.

CON INFORMACIÓN DE LA BBC Y LA AGENCIA SINC

