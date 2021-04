Ocho productos que destruyen el planeta y usted tal vez no lo sabía

Algunos de los productos que son comunes y se usan a diario tienen un impacto negativo en el medio ambiente y, normalmente, la población general no lo sabe. Pero existen organizaciones y países que se han encargado de generar consciencia frente a este fenómeno.

Es por ello que, si quiere informarse más acerca de este tema, a continuación podrá leer una lista de diversos productos contaminantes. Algunos de ellos tienen sustancias químicas tóxicas, mientras que otros, a pesar de ser naturales, tienen un fuerte impacto ambiental.



.

Bloqueadores solares

En enero del 2020, se dio a conocer que el archipiélago de Palaos prohibió la mayoría de las marcas de bloqueadores solares debido a que eran dañinas para los corales y la vida marina.



Según la ‘BBC’, los bloqueadores solares suelen tener 10 o más ingredientes que son tóxicos, entre ellos, la oxibenzona, que absorbe la luz ultravioleta pero perjudica al coral.

Otros archipiélagos como Hawái también han considerado prohibir estos productos. Foto: iStock

"Los químicos tóxicos de los bloqueadores solares fueron encontrados en hábitats críticos y en los tejidos de nuestras más famosas criaturas marinas. No nos importa ser la primera nación en prohibir estos químicos y pondremos de nuestra parte para hacer correr la voz", dijo el ahora expresidente del país, Tommy Remengesau, a ‘AFP’.



Palaos no es el único preocupado por la toxicidad de este producto, pues Hawái, otro archipiélago, también anunció en 2018 que iba a prohibir la venta y uso de los bloqueadores solares.



Aunque el proyecto de ley fue aprobado en el Senado de ese país, varias entidades, como el Centro para la Diversidad Biológica de Estados Unidos, han solicitado que se promulgue como ley, lo que aún no ha sucedido.



.

Píldoras anticonceptivas

En 2016, un estudio realizado en Suecia determinó que la hormona etinilestadiol (EE2), una versión sintética del estrógeno que se encuentra en estas píldoras, lograba cambiar la genética y el comportamiento de algunos peces.



Según el estudio, cuando los residuos de las píldoras son arrojados al agua, la EE2 causa cambios en el ‘equilibrio genético’ de criaturas marinas como la trucha y el salmón, que tienen más receptores de estrógeno que los humanos.

Aunque este producto puede ayudar a mermar la sobrepoblación, también tiene fuertes impactos ambientales. Foto: iStock

También, se halló que esta hormona dificulta que los peces atrapen los alimentos, además de que pueden desarrollar problemas para procrear.



“Esto puede traer la desaparición completa de toda una población de peces, así como otras consecuencias para ecosistemas enteros", dijo Lina Nikoleris, autora del estudio, citada por la ‘BBC’.

Cápsulas de café

Hamburgo (Alemania) se declaró en 2016 como la primera ciudad que prohibió las máquinas de cápsulas de café, que solían dar una ‘monodosis’ de este producto.



De acuerdo con Jan Dube, portavoz del departamento de Energía y Medioambiente de Hamburgo, el problema radicaba en que "las cápsulas no se podían reciclar con facilidad debido a que normalmente estaban hechas de una mezcla de plástico y aluminio".



.

El problema de estas cápsulas es que es difícil reciclarlas al mezclar plástico y residuos orgánicos. Foto: iStock

Las cápsulas se siguen comercializando en otras partes del mundo y, aunque algunas marcas como ‘Nestlé’ y ‘Philips’ suelen tener puntos verdes para que las personas dejen ahí el producto después de usarlo, según ‘Business Insider’, mucha gente lo arroja a la basura.

Aceite de palma

Comúnmente es conocido como uno de los aceites de origen vegetal más versátiles, por lo que es el segundo con mayor volumen de producción.



Según la 'BBC', está presente en productos como acondicionadores, labiales, detergentes, jabones de manos y cremas dentales.

El aceite de palma hace parte de alimentos como el chocolate, la margarina, el helado y el pan. Foto: iStock

A pesar de su utilidad, ha sido el causante de una importante deforestación.



WWF, organización que trabaja por la conservación del planeta, advirtió en 2018 que, cuando se convierten bosques tropicales y turberas (humedales repletos de material vegetal) en plantaciones de aceite de palma, se liberan "cantidades masivas de dióxido de carbono, alimentando el cambio climático y destruyendo el hábitat de especies como los orangutanes".

Ambientadores

Aunque generalmente se habla de la contaminación en el ambiente de las calles, resulta que en los hogares también puede haber productos que generan una mala calidad en el aire, entre ellos, los ambientadores.



.

Su aspersión en el aire puede aumentar la incidencia de ciertas enfermedades. Foto: iStock

Según la ‘BBC’, esta sustancia contiene un químico llamado limoneno, que se usa para dar un olor cítrico, por lo que también es utilizado en la comida.



Por sí solo, el limoneno no representa un gran riesgo, pero una vez que se libera y reacciona con el ozono del aire produce formaldehido, un compuesto químico que puede contribuir a aumentar la repercusión de enfermedades como el asma y el cáncer.

Los palillos de madera

Normalmente los restaurantes de comida asiática alrededor del mundo ofrecen estos palillos a los clientes para dar una experiencia distinta, pero, aunque suelen ser orgánicos, tienen un impacto negativo en el medio ambiente.



‘Business Insider’ informó que hace un tiempo Greenpeace, ONG ambientalista, explicó que la fabricación de estos productos requería de la tala de 3,8 millones de árboles para saciar los 57 mil millones de pares que suelen producirse.

En Colombia, restaurantes como Wok suelen ofrecerlos. Foto: iStock

Por lo tanto, al cortar masivamente las superficies verdes, se aumenta la deforestación, muchas veces de forma ilegal, y se incrementan los efectos del cambio climático.



Teniendo esto en cuenta, se recomienda usar los tradicionales cuchillo y tenedor al momento de ir a un restaurante que ofrezca estos palillos.

Aguacates

Water Footprint Network, organización que trabaja para que exista un uso más eficiente del agua, concluyó que una plantación de este fruto gasta una gran cantidad de recursos hídricos, pues se necesita de alrededor de 272 litros de agua para cultivar un solo aguacate.



.

Los efectos de esto son devastadores para las regiones en las que se cultiva este fruto. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

La inmensa cantidad de agua que necesitan estas plantaciones ha generado otros efectos negativos, pues en el 2011, se encontró que en Chile al menos 65 campos de aguacate desviaban ilegalmente ríos y otras fuentes de agua potable a sus plantaciones.



Asimismo, algunos de los habitantes locales culparon a los agricultores de una fuerte sequía que los obligó a escoger entre tomar agua o bañarse.

Toallitas de bebé

Las toallitas húmedas que los padres suelen utilizar en sus hijos se caracterizan, entre otras cosas, por bloquear las alcantarillas de las ciudades.

Este producto también se conoce como 'el monstruo de las alcantarillas'. Foto: iStock

Adicionalmente, de acuerdo a ‘Business Insider’, pueden tardar hasta 600 años en desaparecer si se arrojan al mar luego de ser utilizadas. Y no solo eso, tiene microplásticos tóxicos para la vida marina.



A raíz de esta problemática, las marcas ahora están obligadas a informar acerca de las implicaciones de su uso, para que las familias decidan si las van a utilizar o no.

