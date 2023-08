El interior de la Tierra aún alberga sorpresas que la humanidad desconoce. Aunque la mayor parte del planeta está cubierta por agua, también existen reservas de este recurso vital debajo de su superficie. Recientes hallazgos revelan que hay un océano oculto bajo la corteza terrestre.

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 'UNEP', los océanos y mares cubren más del 70 % de la superficie de la Tierra. Además, regulan el clima y producen la mayoría del oxígeno que se respira.

Sin embargo, estudios han revelado la existencia de un océano adicional en el interior de la Tierra, lo cual resulta inusual ya que se encuentra por debajo de la superficie terrestre.

Los océanos bajo la corteza terrestre se conocen como 'océanos subterráneos' y están compuestos por agua que se encuentra atrapada en el manto y la corteza de la Tierra. Foto: iStock

Enorme océano es descubierto bajo la corteza del planeta Tierra

En 2014, se publicó un artículo titulado "Dehydration melting at the top of the lower mantle", donde el científico Steve Jacobsen y su equipo lideraron un estudio sobre las ondas sísmicas generadas por terremotos.



Durante su investigación, descubrieron algo sorprendente en un mineral llamado 'ringwoodita': una gran cantidad de agua en su interior, lo cual fue una revelación inesperada.

Lo que resulta aún más extraño es que el agua descubierta no se encuentra en los estados clásicos, es decir, líquido, sólido o gaseoso. En cambio, se encuentra en un estado llamado cuarto estado.

"La 'ringwoodita' es como una esponja, absorbe agua. Hay algo muy especial en la estructura cristalina de la 'ringwoodita' que le permite atraer hidrógeno y atrapar agua", expresa el geofísico Steve Jacobsen.

"Este mineral puede contener mucha agua en las condiciones del manto profundo", añadió Jacobsen, que formó parte del equipo responsable del descubrimiento.

"Creo que por fin estamos viendo pruebas de un ciclo del agua en toda la Tierra, lo que puede ayudar a explicar la gran cantidad de agua líquida que hay en la superficie de nuestro planeta habitable. Los científicos llevan décadas buscando esta agua profunda que falta", concluyó Steve Jacobsen.

En su investigación, los científicos realizaron los descubrimientos al analizar los terremotos y darse cuenta de que los sismómetros estaban registrando ondas de choque que se producían debajo de la superficie de la Tierra.

Basándose en dicho hallazgo, lograron determinar que el agua se encuentra atrapada en la roca llamada 'ringwoodita'. Si esta roca contiene solo un 1 % de agua, eso implica que hay tres veces más agua debajo de la superficie de la Tierra que en los océanos en la superficie.

Por otra parte, el estudio de este grupo de científicos se considera fundamental para comprender las capas internas de la Tierra y los procesos ocultos que ocurren en ellas. Además, este descubrimiento plantea nuevos interrogantes sobre cómo se formó y evolucionó el planeta.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

