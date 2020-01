Nueve datos que debe saber sobre los incendios en Australia

Australia sufre incendios forestales de una envergadura y alcance sin precedentes que ya han devastado partes enteras de su territorio. Estos son algunos elementos clave sobre el alcance de la catástrofe:

1. Tamaño de las áreas quemadas

Desde septiembre se han quemado más de 6 millones de hectáreas, el doble del tamaño de Bélgica. En comparación, casi 2,5 millones de hectáreas se convirtieron en humo en agosto en la Amazonía. Los incendios de 2018 en California destruyeron casi 800.000 hectáreas durante una de las peores temporadas de incendios forestales en este estado estadounidense.



2. Muertes

Los incendios han causado 23 muertos, según el primer ministro Scott Morrison, de los cuales 17 en el estado de Nueva Gales del Sur, el más poblado. El número de animales muertos ascendería a 480 millones, solo en el estado de Nueva Gales del Sur, según un estudio de la Universidad de Sídney. Una evaluación que podría ser "considerablemente más alta", según los especialistas.

Pese a que los canguros tienen la facilidad de huir de los incendios, muchos de ellos también se han visto afectados por los incendios. Foto: EFE

3. ¿Qué ocurrió con más de 50.000 Koalas?

La isla Canguro, una turística zona natural frente a las costas del estado de Australia del Sur, es el hogar de muchas especies nativas, entre ellas los koalas, cuya población se estimaba en 50.000 individuos. Sin embargo, un incendio se propagó rápidamente en la isla Canguro y arrasó el 3 de enero arrasó con 170.000 hectáreas, una tercera parte de la isla. De ahí que miembros del parque aseguraron que más del 50 % de la población de koalas que vivía en esta isla desapareció.



4. Casas destruidas

Más de 1.588 casas quedaron reducidas a cenizas en Nueva Gales y en Victoria, al menos más de 200, una cifra que podría aumentar. Miles de bomberos voluntarios luchan contra estos incendios que comenzaron en septiembre. El sábado, elgobierno llamó a 3.000 reservistas militares, una movilización sin precedentes según la ministra de Defensa.

Algunos científicos han declarado en peligro de extinción al koala después del devastador incendio en la isla Canguro en donde vivían al rededor de 50.000 individuos. Foto: EFE

5. El costo de daños

El Consejo de Aseguradoras de Australia (ICA, en inglés) cifró hoy en 485 millones de dólares los daños acumulados desde septiembre, con casi 9.000 reclamaciones relacionadas con los incendios. El primer ministro, Scott Morrison, fuertemente criticado por su gestión de la crisis, anunció el lunes una dotación de 1.388 millones de dólares para financiar la recuperación de las zonas afectadas durante los próximos dos años.



6. Una catástrofe sin precedentes

Australia es el continente más propenso a los incendios que suelen ser frecuentes durante el verano, entre diciembre y febrero. El país sufre actualmente un largo período de sequía y una subida de las temperaturas. Desde 1910, las temperaturas han aumentado en promedio alrededor de un grado Celsius. Sin embargo, esta vez ha sido diferente, han señalado varios científicos. Por ejemplo, en 2019, Australia estableció dos veces un nuevo récord de temperatura. El 17 de diciembre se alcanzó un máximo promedio de 40,9ºC, y al día siguiente 41,9ºC. Además, según los servicios meteorológicos australianos, el año pasado, el periodo de enero a noviembre fue el segundo más seco registrado desde 1902, así como el más caluroso registrado.

7. ¿Por qué es tan difícil controlarlo?

Gran parte de Australia experimenta una sequía prolongada debido a la falta de precipitaciones. Paralelamente, hay fuertes vientos en todo el territorio que avivan y propagan las llamas. Los científicos han advertido que una de las consecuencias del cambio climático es un aumento de la cantidad de días calurosos y paisajes más secos. Estos dos factores provocan una temporada de incendios más larga y con focos más intensos.

Desde septiembre, en Australia se han quemado más de 6 millones de hectáreas, el doble del tamaño de Bélgica. Foto: EFE

8. Mapas inexactos

En redes sociales están circulando varios mapas con los que se pretende evidenciar el estado actual de los incendios en Australia, sin embargo, la mayoría son inexactos, según el medio de comunicación Buzzfeed.



Por ejemplo, el mapa que permite la vizualización en 3D de los incendios forestales actualizada. En Twitter la gente asegura que es una imagen satelital o que es una foto tomada desde la Estación Espacial Internacional. Sin embargo, el creador de la imagen, Anthony Hearsey, escribió en Facebook que la imagen es una representación “hecha a partir de datos del sistema FIRMS (información satelital sobre incendios) de la NASA, entre el 05/12/19 y el 05/01/20”. Hearsey indicó que la misma es una recopilación de todas las áreas que se han quemado y no una representación actual.



Otro de los casos citados por Buzzfeed es la el mapa sacado del sitio MyFireWatch , que se basa en datos satelitales que muestran fuentes de calor que en algunos casos pueden no ser incendios. Además, hay que saber leer los iconos, ya que el sistema de color rojo, naranja y amarillo que muestra en forma de árbol no representa un nivel de gravedad o peligro, representa el tiempo en el que se detectó la fuente de calor.

9. ¿Tiene algo que ver con la crisis climática?

Si bien los incendios son parte natural del ciclo climático australiano, científicos han advertido durante mucho tiempo que este clima más cálido y seco contribuirá a que los incendios se vuelvan más frecuentes y más intensos. Y claro está, en múltiples de informes, los científicos han advertido que la temperatura del planeta aumentará (en noviembre de 2019 se registró la temperatura más cálida de los últimos 140 años). Con información de AFP*