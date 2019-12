Nueva resolución sobre pesca de tiburón no dejó satisfechos a expertos

Gracias a la veeduría ciudadana y los científicos del país, el Ministerio de Agricultura decidió eliminar la cuota de aleta de tiburón en la resolución 350 de 2019. La medida generó una polémica, ya que, aunque pretendía proteger estas especies de la práctica conocida como el aleteo, en realidad incentivaba esta actividad que está prohibida en el país.

Mediante la resolución 434 del 18 de diciembre de 2019, el Ministerio de Agricultura eliminó la cuota de aleta de tiburón que permitía la comercialización de 5,1 toneladas de pesca de aletas.



Sin embargo, para Juan Armando Sánchez, biólogo marino, miembro de la Misión de los Sabios y director del grupo de investigación de la Universidad de los Andes, Biomar, se sigue permitiendo la comercialización del tiburón, una especie que debe protegerse.



"Nos sentimos burlados, porque en las reuniones que sostuvimos con el Gobierno hablamos de que se debía desincentivar, por lo tanto no debe existir una cuota para tiburones porque eso dirige la pesca", explicó a EL TIEMPO.



En la nueva resolución efectivamente mantiene la cifra de cuota de pesca de tiburones por un total de 125 toneladas en el mar Caribe y 350 en el océano Pacífico. Sin embargo, el experto agrega que esta nueva resolución no deja claro que solo es permitido esta cuota para la pesca incidental como se estableció en la pasada norma.



"Creo que hubo un retroceso, porque por lo menos antes decía que incidental, ahora es solo pesca. Me siento usado y el nombre de mi institución, porque no tuvieron en cuenta muchas de las recomendaciones que hicimos".



Para Carlos Julio Polo, biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, asegura que aunque eliminan las cuotas de aletas que nunca debió salir, la cuota de extracción de recurso de tiburón siempre ha existido. "No se puede quitar, porque si se quita están diciendo que lo que no está prohibido, está permitiendo. El reto ahora es que tienen que regular esas capturas. Para ello deben fortalecer todo el monitoreo de pesca".



No obstante, Polo afirma que la nueva forma tiene un defecto y es que permite cortarle la cabeza a los tiburones y eso haría aún más complicado la identificación de ellos cuando lleguen a puerto. "Un tiburón sin cabeza donde solo se ve el tronco es muy complicado identificarlo, específicamente en la familia de los Carcharhinidos que los dientes son claves para saber si pertenecen o no a esa familia", explicó.



REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE