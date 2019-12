'Nueva norma de pesca de tiburón no fue socializada': Sandra Bessudo

Sandra Bessudo, bióloga y directora de la Fundación Malpelo, y quien inició un álgido debate público sobre la resolución que establecía cuotas de pesca de especies marinas, entre ellas el tiburón, asegura que la nueva norma, en la que se elimina la cuota de aletas de tiburón, es más confusa que la anterior, no fue socializada y no cuenta con la aprobación de la academia.

Hace más de un mes la comunidad científica abrió un debate sobre la resolución 350 de 2019, emitida por la cartera en cuestión, que regula las cuotas de pesca artesanal para el próximo año.



De acuerdo con Bessudo, la resolución fue rechazada por toda la comunidad científica porque incluía cuotas para especies de tiburones amenazadas en Colombia, que están en el Convenio Internacional de Especies en peligro (Cites) y porque también establecía una cuota para la comercialización de aletas, una palabra que promovía una actividad que está prohibida en el país conocida como aleteo, es decir, cortar las aletas del tiburón y lanzarlo al agua aún con vida.



Ante la presión de la academia y la ciudadanía, el Ministerio de Agricultura accedió a escuchar a los expertos. Se reunieron en dos ocasiones en la que varios biólogos marinos reconocidos expusieron las razones por las que se deberías eliminar las cuotas de aletas y de tiburón.



Sin embargo, para algunos de ellos fue una sorpresa leer la nueva resolución que emitió el Ministerio de Agricultura la semana pasada en la que solo elimina la cuota de aletas y se mantiene la cuota de pesca de tiburón.



"Tuvimos una reunión y una del plan de acción de tiburones con el Gobierno, pero el texto no fue socializado. El texto retoma cosas de resoluciones pasadas y justificaciones viejas, que no están ligadas para disminuir la captura de tiburones.

Además, el nuevo texto están confuso que incluso parece que permite o deja abierta la posibilidad de aletas y subproductos de tiburón para su comercialización", explicó Bessudo.



Y agrega que el Ministerio de Agricultura dejó las mismas cuotas de 2011, una de las críticas que se hicieron los expertos. "No hicieron el ejercicio con la información de los siguientes años que para nosotros no superan las 100 toneladas. Es decir, la cuota es muy alta", dijo Bessudo.



Tanto para Bessudo como para Juan Armando Sánchez, biológo marino de la Universidad de los Andes y otro de los expertos que estuvo al tanto de las discusiones con el Gobierno, esta nueva resolución es mas confusa que la anterior, pues pese a que no se habla de cuotas de aletas, sí deja la opción dentro de la cuota de tiburones.



"Sí, salió la cuota de aletas, pero no se habla nada de prevenir su comercio. Creo que quedó más confuso porque no se habla de si esa pesca incidental será en la pesca industrial o en la artesanal. Y bueno, la desinformación sigue, porque la cuota de tiburón sigue con un número basado en la desinformación", aseveró Sánchez.



