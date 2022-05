Como parte de la iniciativa Alianza Regional por la Acción Climática hacia la Seguridad Hídrica Territorial lanzada por la Gobernación de Cundinamarca, que busca suplir la crisis climática mundial y mitigar sus impactos negativos fue lanzada la Escuela para La Gestión Integral del Agua y Adaptación al Cambio Climático.



Según datos de la ONU, “la escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial” y Colombia, a pesar de su gran diversidad, no es ajeno al problema. Por esta razón la Gobernación firmó una importante alianza en la que participaron Nicolás García; Ramiro Barragán, de Boyacá; Luis Enrique Dussán, de Huila; José Ricardo Orozco, del Tolima; Juan Guillermo Zuluaga del Meta; y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.



La estrategia consiste en articular instrumentos de planificación y políticas regionales; construir e implementar acciones de mitigación y adaptación dentro de cada uno de los territorios; fomentar el pacto por el aire limpio en las ciudades principales de la región central y promover la conformación de un sistema regional de información del agua de la región central.



“Es una década determinante que requiere, además, el trabajo conjunto entre los sectores público, privado, sociedad civil y academia”, aseguró el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, quien presentó uno de los primeros grandes pasos que se dan en ese sentido: la Escuela de Agua.

La escuela es un espacio de gestión técnica, académica y consultiva liderado por la Secretaría de Ambiente en alianza con la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad Piloto de Colombia.



Se darán cien becas para personas de la comunidad y quienes estén involucrados con temas del cuidado del medio ambiente y gestión del recurso hídrico.



Utadeo junto con la Piloto diseñaron la Escuela del Agua un espacio de gestión técnica, académica y consultiva con el propósito de asegurar estos recursos y capacitar a las personas de los municipios y a los funcionarios en temas de seguridad hídrica.



En la Escuela del Agua se tratarán temas relacionados con: Riesgo hídrico y cambio climático, formulación de Proyectos de Adaptación al cambio climático en el contexto de regalías, formulación de proyectos de adaptación al cambio climático/ GIRH bajo la metodología MGA, gestión de empresas de agua y metodología para pagos de servicios ambientales.



La hoja de ruta está trazada y en adelante el reto consiste en alinear objetivos y trabajar para conseguirlos. Esto con la misión de dejarle algo a las futuras generaciones.



“Si nosotros no hacemos acciones, no tendremos qué dejarles a nuestros hijos, qué dejarles a nuestros nietos. No es tema de muebles o de cosas materiales sino de este sitio que habitamos todos”, concluyó el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García.

