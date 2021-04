Nube de dióxido de azufre: lugares del país donde sigue presente

RELACIONADOS: BOGOTÁ CONTAMINACIÓN DEL AIRE CONTAMINACIÓN EN BOGOTÁ CALIDAD DEL AIRE DESIERTO Por: Bogotá 25 de junio 2020 , 09:21 a.m. Desde el desierto del Sahara, y viajando por todo el mundo, llegó una nube de polvo que podría afectar en los próximos días la calidad del aire de Bogotá. Así lo han confirmado las autoridades ambientales después de conocer las imágenes de la Nasa. Temas relacionados GAY 10:08 A.M. Esteman cuenta su primera marcha gay, sin haber 'salido del clóset' BOGOTÁ 09:59 A.M. Así funciona la adquisición predial para TransMilenio por la 68 BOGOTÁ 09:55 A.M. Abandonan a dos perros con quemaduras de aceite hirviendo (De puede interesar: Calidad del aire de Bogotá, ¿de vuelta a la ‘mala normalidad’?) Sahara Fotografía cedida por la NASA y fechada el 18 de junio de 2020 por el satélite Suomi NPP, que muestra la enorme nube de polvo del Sahara Foto: EFE "En el monitoreo de calidad del aire que hace la Secretaría de Ambiente es muy importante tener en cuenta los fenómenos externos. Este jueves y viernes se prevé, de acuerdo a la información de los satélites de la Nasa, que haya un aporte de polvo proveniente de las arenas del Sahara", alertó Julio César Pulido, de la Secretaría de Ambiente, y explicó cómo funciona el fenómeno.