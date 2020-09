'El puerto de Tribugá sigue firme': Sociedad Arquímedes

El polémico proyecto del puerto de Tribugá, en el departamento del Chocó, quedó archivado, luego de que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) declaró el desistimiento tácito de la solicitud de concesión portuaria presentada por la Sociedad Promotora Proyecto Arquímedes S.A. Es decir, que ya no se haría la obra porque la empresa no cumplió con algunos requisitos.

Sin embargo, EL TIEMPO consultó al gerente de la Sociedad Arquímedes S.A., William Naranjo, quien aseguró que pese a la decisión de la ANI, no van a desistir de hacer el puerto de Tribugá.



"El proyecto del puerto de Tribugá sigue firme. Nosotros no hemos desistido del proyecto, mal haríamos porque es del departamento del Chocó, los chocoanos lo quieren seguir desarrollando", señaló Naranjo.(Contexto: #NoalPuertodeTribugá: el llamado que hacen los ambientalistas)

¿Qué dijo la ANI?

La ANI explicó que inicialmente esta firma presentó, el 2 de marzo de 2016, una solicitud de “…una concesión portuaria para ocupar en forma temporal y exclusiva, por un periodo de 20 años, unos bienes de uso público para la construcción, operación, administración y explotación comercial de unas instalaciones portuarias de servicio público, ubicadas en el municipio de Tribugá, departamento del Chocó – Pacífico Colombiano, (…)”, la cual en su momento fue negada por la ANI en el año 2017.



Sin embargo, en febrero de 2018, el proponente interpuso la solicitud de revocatoria directa contra la resolución que había negado la solicitud de concesión portuaria y también contra la resolución del recurso de reposición, en la que se ratificó la negación.



En abril de 2018, se resolvió esta solicitud de revocatoria directa y se dio continuidad con el trámite de concesión portuaria presentado, con lo cual la Sociedad Promotora Proyecto Arquímedes S.A. debió renovar la póliza de garantía de seriedad de la propuesta por un plazo igual a la inicial, es decir, por dos años más, contados a partir del momento en que se reanudó el trámite, desde el 1 de mayo de 2018.



Pero recientemente la ANI hizo varios requerimientos para que se allegara la garantía con la vigencia y el promotor presentó como garantía o cobertura del riesgo de la seriedad de la oferta un contrato de fianza suscrito con la Compañía Colombiana de Créditos y Fianzas S.A.S – Afiancol, que no corresponde a una garantía válida.



Ante ello, la ANI explicó que solicitó concepto jurídico de la Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente) y a la Superfinanciera, para determinar si el contrato de fianza es una garantía aceptable para acreditar la garantía a la seriedad del ofrecimiento en el trámite de la solicitud de otorgamiento de una concesión portuaria.



Pero las dos entidades confirmaron que la fianza no es válida como garantía y, al no cumplir los requerimientos que constituyen un imperativo legal para dar continuidad del proyecto, en aplicación de las normas pertinentes, la ANI declaró el desistimiento tácito de la solicitud de concesión portuaria.



Ante la decisión, Naranjo señaló: "Nosotros no sabíamos que la ANI no iba a aceptar esta fianza y que la debíamos cambiar por otra. Ya conociendo esto, podemos interponer varios recursos y vamos a proceder con lo que la norma permita. Si hay necesidad de entregar más información, se entrega. Esto lo están revisando los abogados", agregó.



De acuerdo con la ANI, si la Sociedad Arquímedes quiere seguir insistiendo, deberán empezar nuevamente de cero.

¿Qué dicen los ambientalistas?

Desde Alianza Nuquí, conformada por ONG's ambientalistas como MarViva, WWF, entre otras, celebran la decisión de la ANI e invitan al Gobierno Nacional, a las autoridades regionales y locales, a las organizaciones de la sociedad civil a continuar haciendo seguimiento al proceso.



"Esta decisión da cuenta de la falta de capacidad técnica y financiera de Sociedad

Arquímedes para asumir una obra de esta envergadura, que traería importantes

impactos negativos económicos, socioculturales y ambientales a las

comunidades y al territorio", señalaron en un comunicado.

REDACCIÓN ECONOMÍA Y MEDIOAMBIENTE