‘Nos comprometemos a cero deforestación neta para 2030’: Minambiente

Este 12 de diciembre, en la Cumbre de Ambición Climática de Naciones Unidas, el país anunciará sus compromisos climáticos ante el mundo. En ese escenario, el gobierno de Iván Duque se comprometerá a alcanzar la deforestación cero neta de aquí al 2030 en todo el país, según le dijo a EL TIEMPO Carlos Eduardo Correa, ministro de Ambiente.

(Contexto: Otra vez se disparó la deforestación en la Amazonia colombiana)

Deforestación en Colombia: así arrasan con la Amazonia EL TIEMPO sobrevoló la región amazónica con la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible y evidenciamos su destrucción.

“El primero de enero estaremos firmando un convenio con el Ideam para el fortalecimiento tecnológico, técnico y humano, porque donde veamos la mínima muestra de deforestación, llegaremos para evitarlo con toda la fuerza del Estado, porque nos hemos planteado el compromiso de llegar a 2030 con cero deforestación, que será una política de Estado”, dijo el jefe de la cartera ambiental.



Es importante señalar que deforestación cero neta no significa que no se volverá a talar un árbol, lo que implica es que el país tendrá que llegar a un balance entre lo que pierde y lo que compensa.



Por ahora, se desconocen los detalles de este anuncio, pero desde ya para muchos ambientalistas es una buena señal, pues es la única manera de cumplir con la meta trazada de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 51 por ciento a 2030, como lo anunció en días pasados el presidente Iván Duque.



(Relacionado: Lo que falta para que el país baje en el 51 % las emisiones en 2030)



De acuerdo con Correa, sus estrategias para cumplir con esta promesa estarán enfocadas en cuatro componentes: programas sociales construidos con las comunidades campesinas e indígenas que viven del bosque. La siembra de los 180 millones de árboles que prometió este gobierno. Trabajo conjunto con todos los sectores implicados como Ministerio de Agricultura, de Transporte, etc. Y educación ambiental.



“Vamos a incrementar el pago por servicios ambientales. Y tendremos acuerdos con todos los sectores, por ejemplo, en toda esa ganadería extensiva que se está dando, vamos a reconvertirla en proyectos de ganadería silvopastoril con el Ministerio de Agricultura”, señaló el ministro de Ambiente.

(Podría interesarle: Asesinato de defensor de Caño Cristales deja en alerta a la Amazonia)

¿Una meta imposible?

No es la primera vez que el país se compromete a reducir la deforestación neta a cero. En el 2014, Colombia se acogió a una declaración conjunta, conocida como Declaración de Nueva York, con Alemania, Noruega y Reino Unido, para llegar a deforestación neta cero en la Amazonia a 2020, y como es evidente, no se cumplió.



De acuerdo con Carolina Jaramillo, representante del Instituto Global para el Crecimiento Verde) (GGGI) en Colombia, una de las organizaciones que ayudó a construir esta declaración, este incumplimiento tuvo que ver con el incremento de la deforestación que se dio entre 2016 y 2018, justo después de la firma del acuerdo de paz.



(Lea: Noviembre de 2020 ha sido el más caluroso desde que hay registros)



“Parte de lo que hemos observado como cooperantes es que el costo del control de la deforestación es muy alto, en cuanto a que no solo se deben establecer mecanismos de control y de judicialización del crimen ambiental, también se deben dar alternativas económicas basadas en el aprovechamiento forestal sostenible, porque tumbar monte es hoy una alternativa económica”, señaló Jaramillo.



Aún así, con este acuerdo, que se refrendó nuevamente este año, Jaramillo asegura que se han logrado grandes avances. “Hace cinco años hablar de por qué deberíamos controlar la deforestación no era posible, hay unas victorias que parecieran muy pequeñas, pero sí se va avanzado. De fondo, este tema de control de deforestación ha sido la excusa perfecta para comenzar a hablar de modelos de desarrollo de las regiones y difícilmente logras un modelo de desarrollo de cero en cuestión de 5 años a 10 años”.

¿Con cuál presupuesto?

Ahora, dice Jaramillo, sin suficientes recursos será muy difícil cumplir estas metas. “Vemos que hay un compromiso político alto, pero la asignación presupuestal y la acción de Gobierno consistente para cumplir es muy inferior”, mencionó.



(También: ‘En 5 años perdimos 500.000 hectáreas de bosque y recuperadas, cero’)



Y es que nada más para cumplir con la Declaración de Nueva York se necesitan aproximadamente 10,3 billones de pesos, a precios constantes del 2018 para el periodo 2018-2030, según la Estrategia Integral de Control de la Deforestación y Gestión de los Bosques.



Ole Reidar Bergum, consejero de Clima y Bosque de Noruega, también cree necesario invertir más recursos para ampliar a nivel nacional programas como Vision Amazonia, “que estimulan modelos sostenibles de desarrollo para las poblaciones que viven en las zonas boscosas del país”.



Y agrega: "Lo que es imperativo es que el Estado en su conjunto actúe de tal manera que se logre llegar a esa meta. Es muy poco lo que puede hacer el Ministerio de Ambiente y el SINA solos. Y por tanto tiene que existir un fuerte y constante liderazgo desde la Presidencia alineando ministerios como los de Justicia, Transporte, Agricultura y Defensa".



Hoy, aún se desconoce cuánto se necesita para cumplir con este nuevo compromiso del gobierno de Duque. Sin embargo, según el ministro de Ambiente, los recursos van a provenir de la Ley de Crecimiento Limpio que se presentará en los próximos días. “No estamos hablando de reformas, sino una ley con la que podamos tener ingresos a través de compensaciones. Por ejemplo, ayudas para que el sector avícola, que genera mayor emisiones de GEI, se pueda tecnificar”, dijo Correa.



Para Jaramillo, es importante que en esa ley se incluye el impuesto al carbono (recaudo que aún no se ha ejecutado). “Este recaudo anual, que es muy importante, un grueso de los recursos se deberían destinar a fortalecer las acciones contra la deforestación con un enfoque de conservación y restauración. Porque como dice un artículo de EL TIEMPO, si hemos perdido 500.000 hectáreas en los últimos cinco años, necesitamos recuperarlas”, añadió Jaramillo.



(Relacionado: Impuesto al carbono: 'Es MinHacienda el que no ha cumplido')



Pero, además, dicen otros expertos, para inyectarles recursos a las labores de monitoreo satelital que hace el Ideam, que por hoy no tienen recursos directos del Estado, sino que dependen de la cooperación internacional.

En la estrategia Toma por la Amazonia, el ministro de Ambiente sembró un árbol en el Amazonas como símbolo de la restauración y reforestación que harán en todo el país. Foto: Ministerio de Ambiente

¿Cómo cumplir?

Para Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenble (FCDS), hay puntos muy claros en los que se deben trabajar en los próximos años para alcanzar la deforestación cero neta en todo el país.



“Por ejemplo: recuperar tierras apropiadas por los grandes determinadores de la deforestación. Tener una estrategia política de amplio impacto de otorgamiento de derechos de uso a las comunidades locales de largo plazo. Hacer vinculante la zoonificación de la frontera agropecuaria para todos los sectores económicos. También tendrá que haber un equipo de reacción inmediata para detener los procesos de deforestación in situ y en tiempo presente”, señaló Botero.



En cuanto a términos judicialiales, Botero cree necesaria una adecuación normativa “para que la apropiación y acaparamiento de tierras tengan un especial castigo. También tendrá que darse una transformación de la Fiscalía en sus sección de medioambiente”, concluyó.

TATIANA ROJAS HERNÁNDEZ

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

LEYROJ@ELTIEMPO.COM@FANZINEROSA

Encuentre también en Medio Ambiente:

-Evitan derrame de 3.000 galones de combustible en Providencia



-En enero empezará a regir nuevo código de colores para separar basuras



-Parques Nacionales anuncia reapertura de Caño Cristales