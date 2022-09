En 2021 fueron asesinados en Colombia 33 líderes ambientales, según datos de la ONG británica Global Witness que hoy presentó su informe anual sobre defensores de la tierra que pierden la vida en el mundo ejerciendo su liderazgo para conservar la biodiversidad y los ecosistemas

El documento si bien entrega un dato positivo, el número de asesinatos disminuyó pasando de 65 en 2020 a 33 en 2021, da también un análisis de la grave problemática que ha hecho que en los últimos diez años el país se consolide en términos generales como el segundo más peligroso para defender la naturaleza.

En la última década, entre 2012 y 2021 según datos de Global Witness, 322 líderes ambientales fueron asesinados, una cifra que solo supera Brasil con 342 asesinados, y que está lejos de los dos siguientes en la lista Filipinas con 270 y México con 154 personas.

De ellos 285 eran hombres y 37 eran mujeres. El 42 por ciento eran indígenas; otro 32 por ciento eran campesinos y el 6 por ciento eran afrodescendientes. Casi la mitad de todos ellos (149 personas) fallecieron por conflictos relacionados con la tierra, mientras que 46 muertes estuvieron relacionadas con sustitución de cultivos ilícitos y 40 más con problemáticas cercanas al sector minero y extractivo.

Según explica Óscar Sampayo, líder ambiental de Barrancabermeja y el Magdalena Medio y quien participó en el desarrollo del informe de Global Witness, hoy, para él, es imposible sentirse seguro por la falta de garantías por parte del Estado durante los últimos años frente a la problemática de los líderes ambientales.

"Lamentablemente no, acá en Colombia no se está seguro para defender la naturaleza. Y mucho menos en un distrito como Barrancabermeja y en una región como el Magdalena Medio donde continuamos con la violencia y la presencia de actores armados como guerrillas, el ELN, disidencias y autodefensas recicladas del paramilitarismo que siguen operando en el territorio. Entonces no, no me siento seguro", señaló el defensor ambiental.

Sampayo destaca que si bien las organizaciones nacionales e internacionales han logrado poner en la agenda pública los datos de la terrible problemática que padece el país, lo cierto es que aún son muy pocas las estrategias de acompañamiento por parte del Gobierno que generen seguridad entre líderes que, como él, han decidido apoyar en la conservación del segundo país más biodiverso del mundo.

“Es una falta de actuación por parte de las instituciones del Estado colombiano como Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y los distintos ministerios que lideran el tema, al no acompañar ni generar actuaciones oportunas sobre las denuncias generadas por las que luego son asesinadas. Muchas de las personas asesinadas en temas ambientales han generado denuncias y han entregado información de cualquier sobre afectaciones a la naturaleza y las instituciones no actúan. Y a esa inoperancia también se suma otro tipo de acciones que es la filtración de estas denuncias y allí se generan riesgos altos de los líderes”, destaca Sampayo

Para él, es necesario que el Gobierno muestre un plan serio de acción con equipos técnicos y jurídicos desde distintas entidades que estén en capacidad de acompañar a los líderes en las regiones, hacerle seguimiento a las denuncias y actúen en los casos en los que sea necesario.

