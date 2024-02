Niveles de afluentes tienen en alerta de desabastecimiento de agua a 13 departamentos

Los bajos niveles que registran varios afluentes como consecuencia del fenómeno de El Niño tienen en alerta a 200 municipios por desabastecimiento de agua, según el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).



Este es el caso de Campo de la Cruz, en el sur del Atlántico, donde ya fue declarada la calamidad pública ante los bajos niveles que presenta el río Magdalena. Desde este municipio, habitado por unas 30.000 personas, informan que el nivel del río ha disminuido no menos de tres metros.



Lady Ospina, secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico del Atlántico, explicó que en estos momentos los niveles están bajos para el abastecimiento de los sistemas de acueducto, por lo que se han visto afectados las 14 bocatomas que están sobre el río Magdalena y el canal del Dique, lo que ha dificultado la operación en los puntos de captación.



En Sucre, Sincelejo presenta desabastecimiento de agua potable y afectaciones por un incendio forestal en zona rural de Colosó, en la subregión de Montes de María. Allí se incendió el sitio conocido como Cerro Azul y fue la comunidad la que ayudó a apagar el fuego. Chalán, Toluviejo, Ovejas y San Onofre, en la misma región, también se ven afectados.



De otro lado, en Córdoba, la emergencia fue declarada en 19 de los 30 municipios. Y Astrea, Bosconia, El Paso, Río de Oro y Valledupar (Cesar) han reportado desabastecimiento de agua, luego de que los caudales de las cuencas hidrográficas de estas zonas disminuyeron en un 60 por ciento.



Se destaca que los sectores más afectados de Valledupar son los corregimientos de La Mina, Altos de la vuelta y Valencia de Jesús, donde se activaron planes de emergencia y contingencia con el envío de carrotanques con capacidad de más de 10.000 litros de agua para reforzar el abastecimiento.



En Bolívar hay 15 municipios que requieren el apoyo de carrotanques, mientras que otros 14 tienen graves afectaciones por sequías en laderas de los ríos, lo cual provoca erosión.



También preocupa la situación en La Guajira, donde las autoridades declararon la calamidad pública por desabastecimiento de agua. Por esta problemática, Albania registra una alerta puntual en la cuenca del río Ranchería, que afecta a 61 comunidades indígenas wayús. Mientras que en Maicao, el alcalde Miguel Felipe Aragón amplió la declaratoria de calamidad pública para poder atender los requerimientos de las comunidades de la zona rural afectadas con el desabastecimiento de agua.



Junto con la UNGRD, el departamento, las alcaldías, las empresas de servicios públicos y otros organismos se diseñó una nueva ruta para llevar agua a diferentes rincones de La Guajira que presenten desabastecimiento, a través de 40 nuevos carrotanques con capacidad para 16.000 litros cada uno.



En total, la alerta por desabastecimiento abarca a 13 departamentos. Además, en 92 municipios se ha hecho solicitud de apoyo con carrotanques, motobombas y rehabilitación de acueductos. A esto se suma que en al menos 36 municipios de Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar y Atlántico ya comenzó el racionamiento en el servicio.



En Buenaventura, por ejemplo, desde la semana pasada, la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo anunció que entraría en racionamiento. La situación es crítica si se tiene en cuenta que los más de 300.000 bonaverenses llevan décadas en un racionamiento forzado de cada tres días.



Ahora, cuando haya agua será solo por sectores y no para toda la ciudad puerto, y ya no será todo el día, sino por tres o cuatro horas. La medida se empieza a aplicar a partir de las 9 de la mañana. Se indicó que ya después de las 10 de la noche no habrá servicio de agua.

Una reducción del 40% en los caudales de los ríos del Valle del Cauca, debido a las altas temperaturas por el Fenómeno del Niño y por una filtración natural del agua en el río Guabas, en Guacar. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

El río que secó

A su vez, también en el Valle del Cauca, habitantes de Guacarí están sorprendidos de que pueden caminar en el lecho del río Guabas hasta la cabecera municipal debido a que está seco en su totalidad.



De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC), el río Guabas nace en la cordillera Central, a una altura aproximada de 3.700 metros sobre el nivel del mar, en la reserva forestal Las Hermosas.

El río Guabas. Foto: EFE

Autoridades realizan especial seguimiento a 30 de los 42 municipios del departamento. De esa cifra hay alerta roja por posible desabastecimiento en Argelia, Bugalagrande, Caicedonia, Buga, La Victoria, Sevilla, Tuluá y Zarzal.



En Antioquia, los casos más críticos están en Campamento (norte antioqueño) y Zaragoza (Bajo Cauca antioqueño), donde las autoridades decidieron decretar un racionamiento por horas.



Para Campamento, el horario de suspensión del servicio es de 2 a 5 de la tarde. En esta población no ha caído una gota de lluvia durante este comienzo de año. Son alrededor de 2.000 habitantes afectados entre la población del casco urbano y algunas veredas rurales usuarias del acueducto municipal. En Zaragoza, el intenso verano está ocasionando una disminución en los caudales, lo que llevó a la Alcaldía a racionar la entrega del líquido. Este se está suministrado durante dos horas.



Además de las alertas hidrológicas en el país, el Ideam confirmó que 223 municipios permanecen en riesgo por incendios forestales; de ese número, 189 se encuentran en alerta roja.



REDACCIÓN NACIÓN

