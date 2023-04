Luego de una nueva reunión que sostuvieron las autoridades competentes en el Puesto de Mando Unificado para revisar cómo amaneció este lunes el Nevado del Ruiz, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que "la actividad del volcán ha cambiado". ¿Esto qué significa?



"Ya no es la misma actividad que tenía hace dos o tres días. Eso implica que las condiciones en el volcán son diferentes en comparación se subió el nivel de actividad. ¿En qué sentido? En que inicialmente toda esa sismicidad se caracterizaba por fracturamiento de roca, es decir, un magma intentando desplazarse desde el suroccidente del volcán hacia el cráter y eso representaba una gran cantidad de sismos. Ahora, ese magma se juntó con otra cámara magmática, a donde tenía que llegar, y las condiciones ahora cambian", detalló Jhon Makario Londoño, director de Geoamenazas del SGC, en rueda de prensa.



El experto indicó que esa cámara magmática se encuentra ubicada a tres kilómetros de profundidad del cráter y ahora lo que sucede es que ya no existen tantos sismos de fractura como se estaba presentando.



"Por eso, el número de sismos no es un indicador único, fue importante mientras ese magma se comenzó a desplazar, pero ese momento ya terminó. Por lo tanto, no quiere decir que el volcán volvió otra vez a la normalidad. Ahora hay un magma que está más cerca al volcán y que está interactuando con el otro magma que estaba ahí. Por esta razón, es importante estar con más cuidado.



Imágenes del Nevado del Ruiz hoy 10 de abril Foto: Servicio Geológico Colombiano

'Ahora hay más fluidos'

Londoño detalla que al existir nueva magma ahora hay mayor cantidad de fluidos.



"Los fluidos son muy importantes porque empiezan a hacer una mayor interacción con otros sistemas que tiene el volcán, que es la parte hidrotermal y es en donde se ubica el agua del volcán. Ese calor, que viene del magma, empieza a interactuar y las columnas de vapor se vuelven mucho más grandes con la cantidad de dióxido de azufre", detalla el experto.



Ese magma que está mezclado (no se sabe con exactitud si ya lo está) hace aumentar la temperatura que se puede detectar en el cráter.



"Esa temperatura las detectamos a partir de información que tiene el Servicio Geológico de satélites, que miden anomalías térmicas (vatios) y miran los puntos más calientes alrededor del cráter. Si esos puntos superan ciertos niveles, se considera una anomalía. Esto quiere decir que el volcán está más caliente porque ese magma ya llegó a allá", dijo el director del SGC.



Y agregó: "El nivel (de alerta naranja) sigue igual. Hay una probabilidad en término de días o semanas que haga erupción. No necesariamente tiene que ocurrir, porque ese magma se puede comenzar a enfriar y quedarse tranquilo, sin problema, o puede desestabilizarse".



CAMILO PEÑA CASTAÑEDA

SUBEDITOR VIDA DE HOY