Aunque en las últimas semanas no ha crecido la columna de ceniza emitida por el volcán Nevado del Ruiz, los científicos del Servicio Geológico Colombiano (SGC) afirman que desde mediados del 2021 se han observado un mayor número de emisiones con altura mayor a 2.000 metros medidos desde de la cima del volcán.



De hecho, algunas columnas han pasado los 3.000 metros, como las registradas el 12 de abril de 2022, 10 de mayo de 2022, 18 de agosto de 2022 y 2 de mayo de 2023.



Lea además: (Nevado del Ruiz: así se ve la actividad del volcán desde el espacio)

"Partiendo de que las alturas de columna registradas para en el volcán en los últimos días están dentro del rango de sus valores históricos recientes -un valor como el del 2 de mayo de 2023 de 3.000 metros- no significa que esté incrementando", detallan desde (SGC).



Para evaluar su incremento -explican los expertos- se deben estudiar los datos con mayor frecuencia en el tiempo, y, además, se tendría que analizar este parámetro junto con otros para indagar qué significa dentro del contexto de la actividad del volcán en ese momento.

Facebook Twitter Linkedin

Así se vio el volcán Nevado del Ruiz en la mañana del 25 de abril. Foto: Servicio Geológico Colombiano

Entre tanto, el SGC detalla que un incremento en el número de emisiones de ceniza y un aumento en las alturas de columna podrían indicar mayor inestabilidad del sistema volcánico, la cercanía de un cuerpo magmático a la superficie, el aporte de nuevo material magmático, la interacción entre los sistemas hidrotermal y magmático, entre otros fenómenos.



"Sin embargo, este parámetro se evalúa integralmente con otros, por ejemplo, con la sismicidad, la deformación, el tipo y cantidad de gases volcánicos, para determinar su causa y dependiendo de esta cobra importancia en la determinación de un cambio en el nivel de actividad", dicen los científicos del SGC.

En general, el magma contiene gases, cuando estos se escapan del magma, se emiten temperaturas elevadas y ascienden en forma de columna hasta alcanzar la superficie FACEBOOK

TWITTER

Asimismo, afirman que las columnas de gas y vapor (plumas volcánicas) son una expresión en superficie de procesos relacionados con la actividad volcánica; no obstante, la altura que alcancen no depende solo de la actividad volcánica, sino también de las condiciones meteorológicas al momento de la emisión. Por eso, a la hora valorar este parámetro se deben tener en cuenta variables meteorológicas.



"En general, el magma contiene gases, cuando estos se escapan del magma, se emiten temperaturas elevadas y ascienden en forma de columna hasta alcanzar la superficie. Estas columnas de gas caliente son "inyectadas" en la atmósfera y se mezclan con el ambiente, ascendiendo hasta el momento en que la temperatura de la columna se equilibra con la temperatura atmosférica, ahí el ascenso se detiene y la columna queda a disposición de las condiciones meteorológicas (dirección y velocidad de viento) imperantes en la zona", indican los expertos.



Lea además: (Nevado del Ruiz: 'Sentimos rugir el volcán, pero no tenemos miedo')



A partir de este momento -continúa la explicación- los vientos controlan la pluma volcánica y se produce el transporte de gases, vapor de agua, cenizas, aerosoles, mediante el fenómeno de advección (transporte horizontal de un fluido).



Dependiendo de las características de la pluma volcánica y de la fuerza y velocidad del viento, este puede dispersar la columna cientos de metros e incluso kilómetros desde su foco de emisión.

Facebook Twitter Linkedin

Continúa el predominio de la actividad sísmica relacionada con el movimiento de fluidos Foto: SGC

"El ascenso vertical y posterior dispersión de las columnas está determinado por variables propias del volcán como la temperatura del gas, la velocidad de salida, la composición de la columna, si tiene o no material particulado, el tamaño de las partículas, y por variables atmosféricas como la temperatura atmosférica, la velocidad del viento, la presión, la humedad, por mencionar algunas. Las columnas de gases y vapor tienen diversas formas, que van desde pequeños chorros sobre la cima hasta columnas robustas que se inyectan a varios kilómetros sobre la cima del volcán y son características de volcanes activos", puntualizan.



CAMILO PEÑA CASTAÑEDA

SUBEDITOR VIDA DE HOY