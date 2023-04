La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Ideam y el Servicio y el Servicio Geológico Colombiano (SGC) anunciaron las medidas tomadas tras un Puesto de Mando Unificado (PMU) llevado a cabo en torno a la actividad del volcán Nevado del Ruiz.



De acuerdo con Luis Fernando Velasco, director (e) de la UNGRD, se priorizará la evacuación de un número de familias que estarían más expuestas: "Hemos tomado una primera decisión: solicitar a los consejos regionales de gestión de riesgo agilizar las evacuaciones preventivas que ya se han ordenado. Estamos hablando de entre 2.000 y 2.500 familias que están en las zonas de más alto riesgo".



Y es que, en el último reporte entregado por el SGC, se informó que el volcán continúa registrando actividad sísmica alta, llegando a 2.600 eventos presentados durante la mañana de este miércoles 5 de abril. Uno de ellos, incluso, fue de magnitud 3,9.



"Se mantiene un número muy importante de sismo; probablemente desde 1985 no se veía este número ni fuerza de estos eventos sísmicos", señaló Velasco.

El plan de evacuación

Servicio Geológico Colombiano comparte imágenes del Nevado del Ruiz. Foto: @sgcol

La UNGRD señaló que existen dos tipos de municipios que se verían afectados: 1) los que les pueden recibir flujo piroclástico (gases y ceniza, altamente tóxicos) y 2) los que están en cercanía con ríos, dado que el derretimiento del glaciar por las altas temperaturas pueden causar una avalancha, como ocurrió en la tragedia de Armero.



Así las cosas, las 2.500 familias priorizadas para evacuación se encuentran en los municipios de Villamaría, en Caldas; Santa Rosa de Cabal, en Risaralda; Murillo, Herveo, Casabianca y Villahermosa, en Tolima. Cabe recordar que la responsabilidad de estas acciones recae directamente en las autoridades locales.



De esta forma, las familias serán reubicadas en zonas alejadas de riesgo y, se espera, que estas personas sean llevadas cerca de donde viven sus allegados.



Esto se hará en albergues dispuestos por las autoridades municipales y departamentales en lugares considerados seguros. El director de la entidad sugirió que los refugios se instalen en zonas cubiertas para evitar que se vean afectados por cualquier tipo de emisión de gases y cenizas que se pueda presentar.



"Las carpas en esta situación no funcionan, y la recomendación es que los alberques se instalen en lugares protegidos y cubiertos", destacó el director (e).



Así mismo, Velasco señaló que los niños "son la mayor preocupación". Ante ello, se está trabajando con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para asegurar su protección. De esta forma, a las familias se les ofrecerá que pueden entregar sus niños al ICBF para su cuidado en Centros de Desarrollo Infantil y demás instalaciones de la entidad.



En cuanto a las afectaciones que puedan darse en animales y mascotas, se recomienda buscar fincas lejos a la zona de riesgo. De igual forma, Velasco afirmó que se está trabajando con el Ministerio de Agricultura para buscar la creación de un subsidio para atender a esta población. "Ellos pueden estar en los albergues en la noche y en el día, bajar a las a fincas para alimentar a sus animales".



En caso de avalancha por deshielo del glaciar, la UNGRD afirmó que las autoridades ya cuentan con un plan de acción que se comunicará a cada población en particular.

¿Qué pasará con las pérdidas materiales?

Autoridades afirman que la prioridad es salvaguardar vidas; esto, por encima de posibles pérdidas materiales. Foto: John Jairo Bonilla / EL TIEMPO

De acuerdo con las autoridades, la prioridad será salvaguardar la vida por encima de los daños y las pérdidas materiales que puedan darse. Por ello, pese a que la evacuación es voluntaria, la gran recomendación es que se haga en el menor tiempo posible.



"Si hay pérdida de ganado o de viviendas, eso podría recuperarse con ayudas del Gobierno, del Ministerio de Vivienda o la entidad correspondiente, para lo cual en su momento se realizarán los respectivos planes", señaló Velasco.



REDACCIÓN VIDA DE HOY