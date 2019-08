Una ‘app’ para llenar los vacíos de información sobre biodiversidad

Seguramente, usted tiene en su celular WhatsApp o Instagram o Twitter o Spotify. ¿Pero qué le parece una aplicación para aprender sobre la biodiversidad de Colombia? Naturalista es un espacio virtual para expertos y curiosos que quieren intercambiar conocimientos alrededor de la naturaleza que habita en este territorio. La principal misión que tendrá, si decide aceptarla, es observar.

Si se va de vacaciones a una isla, si se embarca en una expedición en medio de la selva tropical de la Amazonia, o si tiene alrededor de su casa jardines y parques urbanos, lo único que debe hacer es tomarle una foto a la planta o animal que más le haya generado curiosidad. La imagen no necesariamente debe tomarse con una cámara profesional, pero sí es importante que tenga en cuenta tres aspectos: la distancia (si está muy lejos, no se podría identificar claramente la especie), los distintos ángulos (así se arrojan más pistas y detalles) y el enfoque (si está borrosa, sería muy difícil saber de qué se trata).



“Es una práctica valiosa que, en trabajo colaborativo con los científicos, puede aportar información para conocer más sobre nuestras especies y su distribución en el país”, le dice a EL TIEMPO Carolina Soto, investigadora del Programa de Evaluación y Monitoreo de la Biodiversidad, del Instituto Alexander von Humboldt.

Toda esta información será subida al Sistema de Información sobre Biodiversidad (SIB) de Colombia. Hasta julio de este año contaban con 7’441.088 registros disponibles, de los cuales 4’237.332 provienen de ciencia participativa. eBird, una aplicación para observadores de aves, es la responsable del 54,5 % de los datos. Naturalista está en el tercer puesto, con 26.967 registros.



“La ciencia ciudadana es una oportunidad para democratizar la ciencia, para que más personas puedan participar en la construcción del conocimiento trabajando en red”, asegura Soto. “En Colombia es una oportunidad para contribuir a disminuir los vacíos de información que tenemos y llegar a lugares donde los científicos no pueden ir”. Estos son algunos ejemplos exitosos:

Comadreja colombiana

La comadreja fue fotografiada en el Valle del Cauca cuando estaba atrapada en un baño. Foto: Juan Manuel de Roux / colombia.inaturalist.org

Juan Manuel de Roux subió la imagen de un mamífero atrapado, por accidente, en la habitación de una finca del corregimiento El Carmen, municipio de Dagua, en el Valle del Cauca. Terminó siendo el segundo registro validado de la comadreja colombiana (Mustela felipei) para la cordillera Occidental y el segundo, también, cerca de áreas protegidas como los parques Cueva de los Guácharos y Los Farallones.



En el contexto mundial, este carnívoro neotropical presenta categoría de amenaza vulnerable, y en Colombia se encuentra en peligro de extinción por la transformación de su hábitat.

Gecko

Gecko Foto: Juan Daniel Vásquez Restrepo.

El 30 de enero de 2018, Juan Daniel Vásquez Restrepo, de Colombia, subió una observación a Naturalista de un gecko y lo identificó como un individuo de la especie Hemidactylus frenatus. Sin embargo, Yingyod Lapwong, de Australia, no estuvo de acuerdo y sugirió que en realidad se trataba de un Hemidactylus garnotii. Como no había seguridad sobre qué especie era, ni tampoco registros de H. garnotii en el país, Juan Daniel y Yingyod decidieron empezar a trabajar juntos.



En ese entonces, Juan Daniel estaba trabajando como asistente del museo de herpetología de la Universidad de Antioquia y aprovechó para examinar 38 especímenes de la colección del género Hemidactylus, mientras que Yingyod ayudó a verificar la información: los dos encontraron que cinco especímenes eran de H. garnotii; uno de ellos previamente publicado y que había sido identificado erróneamente, y los otros cuatro eran registros inéditos. Después de revisar toda la información descubrieron que esta especie había sido introducida en Colombia aproximadamente en el 2004.



Finalmente, los dos herpetólogos colaboraron en un artículo, confirmando la presencia de una cuarta especie de gecko casero no nativo del género Hemidactylus oken en Colombia. Los resultados fueron publicados en la revista Check List.

Perrito llanero mexicano

Perrito llanero mexicano. Foto: Verónica Sánchez

Verónica Sánchez, una estudiante de secundaria, tomó una foto en el 2013 del perrito llanero mexicano (Cynomys mexicanus) en el estado de Nuevo León (México). Cuando subió la foto a la plataforma, automáticamente los científicos quisieron corroborar la información, pues se trata de una especie endémica de ese país y en peligro de extinción. Este registro pasó de Naturalista (que en México se llama Conabio) al portal de la lista roja de especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés).

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

Twitter: @ElTiempoVerde