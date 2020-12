La Nasa habría sacrificado 27 primates en un solo día en 2019

En un solo día, en 2019, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (Nasa) habría sacrificado a 27 primates que tenía en un centro de investigación.

Los animales estaban ubicados en el Centro de Investigación Ames, en California y, 21 de ellos sufría de la enfermedad de párkinson.



Así lo establece un informe publicado, este miércoles, por el diario británico The Guardian, que asegura, además, que la decisión de sacrificar a los animales ha generado el rechazo de diferentes organizaciones defensoras de los derechos de los animales, que critican a la Nasa por no haber llevado a los primates a un santuario.



Según el informe de The Guardian, la representante a la Cámara estadounidense Kathleen Rice, le envío una carta a Jim Bridenstine, administrador de la Nasa, exigiéndole explicaciones.



​

Según el informe del diario británico, los monos sacrificados el año pasado "no fueron utilizados para pruebas relacionadas con viajes espaciales o con ningún tipo de investigación espacial".



En cambio, indican, eran albergados como parte de un acuerdo entre el centro Ames y LifeSource Medical, una entidad distinta dedicada la investigación médica, a la que la Nasa le alquila espacio y que cuidó a los primates durante un tiempo.



Stephanie Solis, ejecutiva de LifeSource Biomedical, le dijo a The Guardian que los primates fueron dados al laboratorio hace años, después de que no fue posible encontrarles un santuario, debido a su edad y a su estado de salud.



"Acordamos aceptar los animales, haciendo las veces de santuario y proporcionándoles todo el cuidado, corriendo con los costos, hasta que por su estado tomamos la decisión de aplicarles la eutanasia y evitarles una pobre calidad de vida", dijo Solis, quien agregó que los monos no fueron utilizados para ninguna investigación.



Según The Guardian, un vocero de la Nasa aclaró que esta organización no tiene primates no humanos en ninguno de sus centros.



