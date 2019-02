Un nuevo museo para los mejores amigos de los perros

Con una de las colecciones de arte canino más grandes del mundo, el Museum of the Dog, del American Kennel Club (AKC), abrió sus puertas en la ciudad de Nueva York.

Ubicado en Midtown Manhattan, 101 Park Ave., a pocos pasos de la Gran Estación Central, exhibirá obras de artistas de perros famosos como sir Edwin Landseer, Maud Earl, Arthur Wardle y muchos más.



Alan Fausel, director ejecutivo del AKC Museum of the Dog, cuenta que se trata de una rei-nauguración, ya que el original abrió en Manhattan en 1982, y entre 1986 y 2017 se trasladó a Saint Louis, Misuri. Ahora, en busca de más visitantes, vuelve a su lugar de origen.



El museo cuenta con "una de las mejores colecciones de pintura británica del mundo sobre perros, además de seis pantallas digitales interactivas, divertidas e interesantes, y dos mesas con la información de las 193 razas aceptadas por la AKC", asegura Fausel.



También cuenta con una vitrina de vidrio de dos pisos que encierra porcelanas y bronces, además de una biblioteca donde los usuarios pueden aprender sobre sus razas favoritas.



El origen, la historia y características de las diferentes razas se seleccionan en una amplia pantalla táctil en la cual los visitantes pueden hacerse una fotografía para que un programa de reconocimiento facial diga cuál es su pedigrí.

La mayoría de cuadros son de la época dorada de la pintura de perros, entre 1840 y 1940, aunque tenemos obras contemporáneas

Lo que no se debe perder

La primera exposición del museo se titula 'For the Love of All Things Dog' y combina obras selectas de la propia colección del AKC y la del museo.



El retrato de una San Bernardo de 1896, inmortalizada en un lienzo de gran dimensión por la pintora británica estadounidense Maud Earl (1864-1943), es una de "nuestras piezas favoritas”, destacó Fausel.



Con la cabeza erguida y bajo el título 'Escucho una voz', el responsable del museo explica que esta obra refleja la labor de estos perros en las cumbres de los Alpes.



Destaca los cuadros del británico Edwin Henry Landseer (1802-1873), "un incomparable pintor de perros y el artista favorito de la reina Victoria de Inglaterra (1819-1901)", incluidos en la pinacoteca.



Una de las obras que más llaman la atención es un retrato canino de 1990 de Millie, la springer spaniel del expresidente estadounidense George Bush y su esposa, Barbara Bush, recostada en el jardín sur de la Casa Blanca junto a una pelota roja. La perra presidencial saltó a la fama en el año en el que fue inmortalizada en el libro Millie’s Book, escrito por la primera dama y que aborda la vida en la Casa Blanca.



En definitiva, resume el director del museo: "La mayoría de cuadros son de la época dorada de la pintura de perros, entre 1840 y 1940, aunque tenemos obras contemporáneas", así como fotografías, estatuas y carteles de películas protagonizadas por perros, como Lassie o Babe, el cerdito que quería ser un pastor alemán.

Un recorrido de experiencias

En este sitio, los visitantes podrán ver exposiciones que unen elementos digitales y físicos, que dan vida a la colección. Incluye exhibiciones interactivas como la cabina de fotos 'Encuentre a su pareja', que toma su foto y permite alinear su imagen con una raza de perro registrada en AKC.



Además, hay una tabla de la pantalla táctil denominada 'Conozca las razas' que permite explorar características, historia y representaciones de las razas de la colección.



El museo tendrá una aplicación en la que los niños pueden interactuar con Arty, un perro-guía virtual que los acompaña creando una experiencia para los más jóvenes.

El AKC Museum of the Dog, fundado en 1982, se alojó originalmente en The New York Life Building, ubicado en 51 Madison Avenue. En 1987 se mudó a West St. Louis County, Misuri.



