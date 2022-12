Este sábado 31 de diciembre, feligreses de todo el mundo despiden al papa emérito Benedicto XVI. El cardenal alemán, cuyo nombre de nacimiento era Joseph Ratzinger, murió a los 95 años en el Vaticano.



Conozca algunas frases memorables de quien fue el sumo pontífce entre el 19 de abril de 2005 y el 28 de febrero de 2013.

Expertos coinciden en que el expapa pasará a la historia principalmente por ser el primero en seis siglos en renunciar a su pontificado. Ocurrió en el 2013, cuando manifestó que no se sentía con suficiente fuerza para continuar al frente de la Iglesia católica.



"Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que, por la edad avanzada, ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino", dijo el 11 de febrero de 2013 desde la Santa Sede.



Esas palabras son, quizá, las más memorables del cardenal alemán. Sin embargo, durante los casi ocho años que ejerció como papa, Benedicto XVI dio otras declaraciones dignas de recordar para la comunidad católica. Estas son algunas de ellas, recogidas por la Agencia Católica de Informaciones:



1. Cuando fue elegido como papa



“Queridos hermanos y hermanas: después del gran Papa Juan Pablo II, los señores cardenales me han elegido a mí, un simple y humilde trabajador de la viña del Señor. Me consuela el hecho de que el Señor sabe trabajar y actuar incluso con instrumentos insuficientes, y sobre todo me encomiendo a vuestras oraciones”, dijo el 19 de abril de 2005, desde el balcón de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano.



Benedicto XVI Foto: EFE/EPA/L'OSSERVATORE ROMANO

2. El significado de ser cristiano



Desde la asamblea del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, dicasterio creado por Benedicto XVI en 2010, dijo lo siguiente:



“Ser cristiano no es una especie de traje que se usa en lo privado”.



Las palabras fueron pronunciadas en mayo de 2011.



3. ¿Dónde estaba Dios durante las masacres del nazismo?



En su visita al campo de concentración de Auschwitz, Polonia, en mayo de 2006, el entonces papa dio un discurso en el que reflexionaba sobre algunas preguntas que seguramente otros feligreses se habían hecho sobre la presencia de Dios durante las masacres de la Segunda Guerra Mundial.



"¡Cuántas preguntas se nos imponen en este lugar! Siempre surge de nuevo la pregunta: ¿Dónde estaba Dios en esos días? ¿Por qué permaneció callado? ¿Cómo pudo tolerar este exceso de destrucción, este triunfo del mal? No podemos escrutar el secreto de Dios. Solo vemos fragmentos y nos equivocamos si queremos hacernos jueces de Dios y de la historia. En ese caso, no defenderíamos al hombre, sino que contribuiríamos solo a su destrucción”, dijo.



4. Sobre el miedo y el futuro



"Queridos amigos, que ninguna adversidad os paralice. No tengáis miedo al mundo, ni al futuro, ni a vuestra debilidad. El Señor os ha otorgado vivir en este momento de la historia, para que gracias a vuestra fe siga resonando su Nombre en toda la tierra”.



Las palabras fueron pronunciadas en el Aeropuerto Cuatro Vientos de Madrid, en España, el sábado 20 de agosto de 2011 durante la XXVI Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). Allí, a pesar de la fuerte lluvia, millones de jóvenes católicos escucharon al papa durante la homilía.



5. Cuando renunció



Además del fragmento en el que se reconoce sin fuerzas, estas fueron otras de las plabras más destacas de su renuncia:



"Siendo muy consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad, declaro que renuncio al ministerio de Obispo de Roma, sucesor de San Pedro, que me fue confiado por medio de los cardenales el 19 de abril de 2005, de forma que, desde el 28 de febrero de 2013, a las 20.00 horas, la sede de Roma, la sede de San Pedro, quedará vacante", expresó.



Y agregó: "Queridísimos hermanos, os doy las gracias de corazón por todo el amor y el trabajo con que habéis llevado junto a mí el peso de mi ministerio, y pido perdón por todos mis defectos".



La humanización del cargo de papa es la mayor contribución que deja el anciano papa emérito, fallecido este 31 de diciembre a los 95 años de edad en el monasterio Mater Ecclesiae, situado dentro del Vaticano y donde vivió desde que se hizo efectiva su renuncia.