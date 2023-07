La activista climática Greta Thunberg fue condenada este lunes al pago de una multa por protagonizar una acción de protesta en la ciudad de Malmö (sur de Suecia) a principios de este verano, según anunció el tribunal de distrito de esa localidad.



Thunberg tendrá que pagar un importe de 30 multas diarias a razón de 50 coronas suecas (unos 4,3 euros) además de contribuir con otras mil coronas (unos 86 euros) para el Fondo para las Víctimas del Crimen, informó la agencia de noticias sueca TT.



"Es cierto que estuve allí ese día y es cierto que recibí una orden que no escuché", declaró Thunberg ante el tribunal.



La acusación aseguró que la activista se negó a abandonar al lugar tras el requerimieno de la policía. El 19 de junio Thunberg y varios activistas climáticos del movimiento Take Back the Future intentaron bloquear la entrada y salida de camiones cisterna en el puerto petrolero de la ciudad.



La activista fue acusada de desobediencia a las fuerzas del orden pero declaró que sus acciones son "justificables".



Thunberg aludió a que actuó en razón de una "emergencia por la crisis climática". Agregó que la crisis climática "amenaza la vida, la salud y la propiedad".



Sin embargo el tribunal estimó que la crisis climática no le exime de responsabilidad. En la vista la Fiscalía mostró una grabación donde se ve a Thunberg y otros jóvenes sentados en el puerto petrolero y bloqueando la carretera. Un policía les dice que se muevan y les vuelve a preguntar si han entendido lo que está pasando y si ha escuchado la orden.



EFE