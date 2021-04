Rescatan mono cariblanco que estaba desnutrido y sin dientes

Un lamentable hecho de maltrato animal fue registrado en el municipio de La Unión, Antioquia, donde la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) encontró a un mono cariblanco en muy malas condiciones.



De acuerdo con la entidad, el animal llevaba mucho tiempo siendo maltratado por sus captores, quienes incluso le habían quitado todos sus dientes, lo que causó un trauma en el espécimen.



“Un mono cariblanco juvenil llegó con lesiones en su piel debido a los lazos que lo mantenían amarrado, presenta desnutrición severa. Todos sus dientes fueron amputados y presenta comportamientos estereotipados por estrés”, mencionó Cornare.



Ante estos hechos, las autoridades locales del municipio de La Unión, junto con personal de la Policía rescataron al animal, y anunciaron que la familia con la que vivía será sancionada.



De acuerdo con Cornare, “el mono cariblanco es la segunda especie de primate más traficada en nuestra jurisdicción”.



Ante estos hechos, Edgar Alexander Osorio Londoño pidió a las personas no incentivar el tráfico de animales silvestres: “Hacemos un llamado a la comunidad de que no compren estas especies, posibilitar que estén en su lugar nativo para que no tengamos estas problemáticas que hoy tenemos”.



Tendencias EL TIEMPO