‘Tendremos una ley para que un capturado no regrese a Parques’

EL TIEMPO habló con el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, sobre las últimas acciones del Gobierno Nacional contra los deforestadores de la Amazonia. Correa asegura que los operativos van a continuar; sin embargo, revisarán los casos de campesinos que han recibido créditos y permisos de instituciones estatales para tener ganadería en parques nacionales. Pues, como lo denunciaron algunos de los capturados en este diario, no van a salir de estas áreas hasta que el Gobierno les reconozca lo invertido en dichos territorios.

¿Cómo va la lucha contra la deforestación en lo que va de su gestión?

Con la campaña Artemisa estamos llegando a núcleos de deforestación que se han identificado en los siete departamentos de la Amazonia, específicamente en áreas protegidas como el parque Serranía de Chiribiquete, La Macarena, Tinigua, Picachos y La Paya.



La Fuerza Pública llega a esas zonas y captura a quienes estaban en el momento del delito. Así hemos intervenido 9.200 hectáreas y hemos logrado un control efectivo, es decir que se frenó la deforestación y se hizo presencia estatal en 5.267 hectáreas en la vereda de Ciudad Yarí, en San Vicente del Caguán.



Como en los últimos 10 años nos han deforestado 100.000 hectáreas en los parques nacionales, por eso nuestra tarea este año, con el director de Parques Nacionales, Orlando Molano, es restaurar en un año 21.000 hectáreas (en los últimos 10 años se han restaurado 19.000).

¿Qué pasó en el 2020 con la deforestación?

Aún no tenemos cifras de 2020, pero en junio de este año estaremos entregando el informe completo. La pandemia no permitió hacer presencia en muchos territorios. Esperamos tener la cifra del primer trimestre de 2021 también en junio, porque estamos fortaleciendo el sistema de monitoreo del Ideam para tener esos datos rápido, no esperar seis meses para cerrar un año.

EL TIEMPO realizó un sobrevuelo en el parque Tinigua.. Encontró zonas recién taladas el 4 de febrero. Foto: Juan Diego Buitrago

¿Qué tan efectiva está siendo esta campaña Artemisa?

Llevamos ocho operaciones y entramos en una novena fase. Esta campaña no es 100 % militar, es una campaña de Estado. Están el Ejército, Fiscalía, Policía, Defensa y Ministerio de Ambiente. Este es solo uno de los cuatro ejes que tenemos para controlar la deforestación. Otro son los controles móviles y el control de nuevas vías. Ahora la preocupación es cómo llegamos a esas zonas después de hacer operativos contra la ilegalidad, y qué hacer para generar mayor conciencia ambiental en esas zonas. Para eso tenemos varías acciones.(Lea: Cumplir el acuerdo de París salvaría 10 millones de vidas al año)

¿Cuáles?

Inversión social. Para eso vamos a lanzar una escuela nacional ambiental en junio, para que todos los colombianos conozcan qué es la deforestación y otros temas ambientales. También estamos impulsando un pago por servicios ambientales, ya tenemos una inversión de 30.000 millones de pesos este año para restauración, conservación y educación.

¿Se orientará a comunidades de la Amazonia, especialmente donde se están capturando personas que viven en parques nacionales y han regresado al área?

Es un programa nacional, pero con un enfoque en la Amazonia, que es donde está el 60 por ciento de bosque de este país. Sobre todo, en los núcleos de deforestación en donde ha vuelto a llegar nuevamente la gente.



Estamos trabajando también en un tema de legislación; por ejemplo el Conpes de deforestación y otros decretos y resoluciones.



Pero algo muy importante: en el inicio de la legislatura, en marzo, vamos a presentar la ley de delitos ambientales, porque, como mencionas, mucha gente está libre, ha regresado a las áreas protegidas luego de haber cometido delitos, porque hay muchos delitos que no existen en el Código Penal.

¿Qué delitos se incluirían? ¿Acaparamiento de tierras?

La ley busca aumentar las penas, creación de nuevos delitos y la no excarcelación intramural. Creemos que hay actividades que son delictivas y realmente no están enmarcadas como delitos (como el acaparamiento de tierras). No quisiera anticiparme, porque en eso estamos trabajando con la Fiscalía, Procuraduría, con el Ministerio de Defensa.



Y, como vas viendo, esto se está convirtiendo en una política de Estado; antes solo era una lucha del Ministerio de Ambiente, hoy, de la mano con el Ministerio de Agricultura, con Minas y Energía, Ministerio del Interior, Ministerio de Transporte, estamos trabajando para llegar a la Amazonia.

Durante muchos años, con el impulso de instituciones del Estado se incrementó la ganadería en esas áreas protegidas. ¿Qué están haciendo para frenar esto?

Luego del lanzamiento del Conpes de deforestación, esas fueron algunas de las acciones que empezamos a trabajar. En las mesas de trabajo con Conaldef estamos compartiendo esa información: en dónde está el predio, para qué quiere el crédito. Lo importante, hoy todos tenemos chip en la lucha contra la deforestación.

¿Qué mensaje envía a estas personas que están siendo capturadas pero que ya habían tenido acuerdos previos con Parques Nacionales?

Desde el Ministerio de Ambiente y de todo el Gobierno, es que queremos dialogar. Aquí hay unas acciones que seguirán, pero que si hay familias o comunidades que de aquí hacia atrás ha tenido algún beneficio del Estado, vamos a estar revisándolo, pero dentro del diálogo. La idea es que todos podamos trabajar por la conservación del medioambiente, pero siempre pensando el ser humano.

