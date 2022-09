El Consejo de Estado dictó hoy una histórica sentencia de 475 páginas en materia ambiental y minera. Para la concesión de títulos mineros, el Consejo de Estado encontró la existencia de un desorden institucional y un déficit de protección ambiental en las reglas que hay para tramitar y otorgar dichas solicitudes en el país, por lo que dictó una serie de órdenes estructurales para resolver el problema.

La decisión señala que en el país hay áreas que pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) que deberían estar catalogadas como zonas de exclusión o de restricción minera, pero que no lo están.

Por tanto, considera el fallo, se debe hacer una completa delimitación de parte del Gobierno para así evitar que un título minero se entregue sobre un área no permitida.

Entre lo que ordenó el Consejo de Estado, está que el Ministerio de Ambiente tiene dos años para que, junto a la autoridad minera y ambiental que estime competente, elabore un documento que identifique los ecosistemas del Sinap zonificados en los que esté prohibida o restringida la minería, los ecosistemas de ese sistema en los que sí esté permitida la minería y aquellos que “no cuenten con zonificación y, por ende, con un plan de manejo que defina los sectores en donde se autoriza este tipo de actividades”.

La delimitación deberá incluir las áreas de conservación in situ de origen legal que no pertenecen al Sinap como las reservas forestales, las cuencas hidrográficas catalogadas como áreas de manejo especial, las reservas forestales productoras y protectoras-productoras, las reservas de recursos naturales consignadas en el Código Minero y los humedales Ramsar y no Ramsar. A estos se suman los páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recargas de acuíferos; los arrecifes de coral, los pastos marinos, los manglares y las zonas compatibles con las explotaciones mineras en la sabana de Bogotá.

Con ambos documentos, el Ministerio de Ambiente deberá hacer y adoptar la cartografía de las áreas de protección “a efectos de prohibir en tales áreas el desarrollo de todo tipo de actividad minera, hasta que exista certeza sobre la compatibilidad de esa labor con la zonificación de cada territorio protegido”.

Una vez esa cartografía esté hecha, la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Ambiente y el de Minas deberán hacer un documento dejando en claro las “zonas excluibles de minería” y las “zonas de minería restringida” que reporta la plataforma denominada 'Anna Minería', además de modificar los procedimientos e instructivos que tienen que ver con el uso de esas figuras.

La posición del Ministerio de Ambiente

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, le dijo a EL TIEMPO que desde su cartera reciben como positiva la decisión del Consejo de Estado, dado que ese es un tema que ya venían trabajando desde el empalme con el anterior Gobierno y que se alinea con las posturas ambientales propuestas por el presidente Gustavo Petro.

Muhamad ya había tocado el tema junto con la ministra de Minas, Irene Vélez, en el pasado Congreso Nacional de Minería, realizado en Cartagena, por lo que, aseguró era algo en lo que de hecho ya venían dándole relevancia en el debate sobre medioambiente y minería.

“El país tiene que definir donde sí se hace (minería) y donde no se hace. Y tiene que definir donde no se hace, aunque esté el mineral. El ejemplo más concreto hoy es el de Putumayo. ¿Cuál es la vocación productiva de Putumayo? ¿Va a ser un distrito minero o va a ser uno de los enclaves de trabajo comunitario de la economía forestal y la biodiversidad? El cobre está ahí. ¿Se saca el cobre; cómo; en qué escala; cuánto; qué quieren las comunidades?”, señaló la ministra.

De acuerdo con la jefa de la cartera ambiental, el Consejo de Estado lo que mostró con su sentencia es que la entrega de títulos mineros en ecosistemas estratégicos por su importancia ambiental “ha sido un desorden, que esto se está llevando la viabilidad ambiental del país y nos ordena hacer una revisión”.

Iniciamos agenda con #ColombiaPotenciaMundialDeLaVida junto a @IreneVelezT , nos encontramos en el Congreso Nacional de Minería.

La transición energética justa, gradual, y segura, es fundamental en la mitigación y adaptación del país al cambio climático.#CongresoACM2022 pic.twitter.com/hcJLkplnte — Susana Muhamad (@susanamuhamad) September 1, 2022

“Por los últimos 15 años el Gobierno entregó títulos a diestra y siniestra, sin ninguna contemplación de áreas. Si está en área protegida: sustraiga. Si está en un ecosistema estratégico: de malas”, sentenció.

Para ella, el trabajo de ordenar el territorio alrededor del agua, una de las propuestas de campaña del presidente Petro, implica proteger ecosistemas estratégicos donde hay superposición de títulos mineros.

“Como nuestro programa de Gobierno decía que hay que ordenar el territorio alrededor del agua, había que ver en ecosistemas estratégicos dónde había superposición de títulos. Ahí teníamos tres categorías: títulos con licencia en operación, ¿cómo vamos a hacer un control ambiental más riguroso? Títulos sin licencia ambiental: ir a mirar la situación jurídica y la realidad y tomar decisiones. Y finalmente: decidir dónde proteger áreas, poner categorías de protección de áreas”, finalizó Muhamad.

REDACCIÓN JUSTICIA Y MEDIOAMBIENTE

