En el marco de su participación en el Foro de Ministros de América Latina y El Caribe, la ministra colombiana Susana Muhamad, vinculó al país en los pilares de acción climática propuestos para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023 (COP 28).



De igual forma, puso en la mesa algunas estrategias regionales con el objetivo de que impacten en la reducción de emisiones. Igualmente, llamó a sus homólogos para que concentren esfuerzos frente al fenómeno de El Niño.

La reunión de ministros que se lleva a cabo en Costa Rica ha sido ocasión para que Muhamad alerte a los demás países invitados sobre la formulación de acciones regionales climáticas que deben presentar entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre en Dubai, en ocasión de la COP 28.



Siguiendo el llamado multilateral, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, también ha hablado sobre la conservación de la Amazonía y la reducción de metano. La propuesta que explicó consiste en crear un programa regional de cierre de rellenos sanitarios y conversión del manejo de residuos América Latina.



Asimismo, mencionó una iniciativa del presidente Petro que apunta a un acuerdo multilateral de canjear la deuda externa por naturaleza: "Lo que propone el presidente Gustavo Petro es un acuerdo multilateral a una escala suficiente no solo para los países más vulnerables sino los de renta media, que hoy no podemos endeudarnos más, que estamos pagando permanente por la crisis climática y al mismo tiempo nuestras cuentas fiscales no dan para pagar ni nuestras contribuciones determinadas a nivel Nacional (NDC) ni los procesos de adaptación ni la respuesta a la crisis”, enfatizó la ministra en la mesa directiva del foro.

Sobre el fenómeno de El Niño, Muhamad propuso la invención de una red de emergencia activa entre los sistemas nacionales de proyección climática y meteorológica, pero a la vez del sector ambiental en términos de prevención.



En Colombia, luego de tres años de vivir los efectos del fenómeno de La Niña que dejó cerca de un millón de damnificados, el país empieza a pensar en las consecuencias que El Niño y la sequía podrían tener en los programas de restauración ecológica y biodiversidad.

