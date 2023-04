La ministra de Ambiente Susana Muhamad reveló que votó negativo al proyecto de sustracción de 20.87 hectáreas de la Reserva Forestal Protectora del Norte de Bogotá, Thomas Van der Hammen, para la ampliación de la Avenida Boyacá desde la calle 186 hasta la calle 235.



De acuerdo con la jefe de la cartera, se desconoce el alcance técnico del proyecto frente a su impacto de conectividad ecosistémica y tampoco se tiene certeza del derecho de participación de la ciudadanía en este trámite.



"Queríamos conocer a mayor profundidad los estudios técnicos que aseguran que la vía y su sistema constructivo no iba a interrumpir los flujos de vida para los que fue declarada la reserva. Me sorprendió el discurso de que las reservas son potreros y que, por lo tanto, podemos seguir avanzando en este tipo de sustracciones. Si son potreros es porque el Sistema Nacional Ambiental no ha cumplido su papel de restaurar ecológicamente la reserva”, señaló Muhamad.



El concepto técnico, según Muhamad, no hace un análisis integral de los efectos de la sustracción en la conectividad ecológica de la reserva y sí habla de un método constructivo tradicional, lo que iría en contra del artículo 21 del plan de manejo que menciona alternativas que eviten el fraccionamiento de los ecosistemas.

En la reserva Thomas Van der Hammen están los humedales Torca-Guaymaral y La Conejera. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Así mismo, la jefe de la cartera ambiental solicitó que no se tomara la decisión de sustracción hasta que se pudiera escuchar a la ciudadanía a través de una audiencia pública y en el marco del Acuerdo de Escazú, consideración que fue negada.



"La información suministrada por la CAR no permite evidenciar que se haya garantizado en forma plena este derecho en el trámite de sustracción, se solicitó escucharlos vía una comisión de participación cuyo objetivo era precisamente ampliar esa participación de interesados y terceros intervinientes que han tenido que recurrir a la tutela reclamando ser escuchados, requerimiento que fue negado", aseguró Muhamad.



En ese sentido, la ministra de Ambiente solicitó audiencia pública sobre la licencia ambiental de la Reserva Thomas Van der Hammen. "Si bien necesitamos mejorar la movilidad es importante proteger la Reserva Van der Hammen y, en ese sentido, vamos a vigilar que la licencia ambiental cumpla con los requisitos", agregó.

En contexto

En sesión extraordinaria y tras conocer el concepto técnico presentado por los profesionales de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), el Consejo Directivo de la Corporación aprobó la sustracción de 20.87 hectáreas de la Reserva Forestal Protectora del Norte de Bogotá, Thomas Van der Hammen, para la ampliación de la Avenida Boyacá desde la calle 186 hasta la calle 235.



De acuerdo con la competencia atribuida a la CAR, esta realizó la evaluación y análisis, verificaciones en fuentes primarias y secundarias, confrontó la información aportada por el peticionario (Sociedad Fiduciaria de Bogotá S.A.) y se recopilaron las evaluaciones emitidas por cada uno de los expertos en las áreas de su especialidad, a partir de lo cual se generaron los conceptos técnicos que dan viabilidad a dicha sustracción.



Así las cosas, los tramos objeto de sustracción se encuentran al norte de la ciudad, limitando por ese costado con el municipio de Chía, al oriente con la Autopista Norte, al sur con el Cerro de La Conejera y el humedal de La Conejera y al occidente con el río Bogotá, ubicados así:



Tramo 1- Entre Av. Guaymaral y la calle 221

Tramo 2- Entre Av. Calle 215 y la Av. El Polo

Tramo 3 - sobre la calle 200



REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE