MinAmbiente no cumpliría con delimitación del páramo de Santurbán

La Procuraduría Nacional y la Defensoría del Pueblo advierten que el Ministerio de Ambiente incumplió con los tiempos establecidos para realizar concertación de la delimitación del páramo de Santurbán con las comunidades de Santander y Norte de Santander. Así las cosas, no podrán cumplir con la orden del Tribunal Administrativo de Santander de presentar la delimitación de esta zona el 18 de diciembre.

En este informe, las dos entidades, también encontraron algunas irregularidades en el proceso de concertación. Aseguran que el Ministerio de Ambiente hizo las reuniones de concertación "sin suficiente antelación y en días no laborales, dando como resultado muy poca asistencia de los actores involucrados".



Por otro lado, lograron establecer que el Ministerio de Ambiente no tiene suficientes estudios sobre la definición de alto y bajo impacto en los páramos, teniendo en cuenta que, dentro y en los alrededores de este ecosistema, habitan familias que viven de los trabajos de la minería, la agricultura y/o la ganadería. "Saberlo es de suma importancia para la seguridad económica y de desarrollo humano de las comunidades tradicionales allí asentadas", dice la Procuraduría en este informe.



El informe fue enviado al Tribunal Administrativo de Santander, quien tendrá que esperar el pronunciamiento del Ministerio de Ambiente en los tres siguientes días. Solo así decidirá si abre un incidente de desacato contra el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, por no cumplir la orden. De ser positivo, el ministro tendría que pagar una multa y podría ser privado de su libertad.



"Nuevamente el Ministerio de Ambiente incumple los plazos de la sentencia y el requisito de la participación de las comunidades. Ya el plazo se había prorrogado a mediados de este año. Y fue en ese momento cuando el Tribunal Administrativo de Santander estableció un nuevo plazo para de 18 de diciembre. Sin embargo, nuestra preocupación mayor es que con esa delimitación, que ya tiene borrador, queda desprotegido el bosque alto andino, y Minesa puede entrar en ese terreno, eso quiere decir que queda desprotegida el agua", explicó Hernán Morante, miembro del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán.



Redacción Medioambiente