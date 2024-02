‘El genocidio en Palestina debe parar para poder concentrarnos en el medioambiente’

Esta semana, el mundo se reúne en Nairobi (Kenia) en uno de los encuentros diplomáticos más relevantes del planeta en términos ambientales. El sexto período de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (Unea-6, por sus siglas en inglés) es fundamental en la agenda ambiental global, pues de los países se reúnen a inicios de este año para abordar los desafíos ambientales más apremiantes del mundo.



En la Unea-6 participan 193 Estados, entre ellos Colombia, que está representada en el encuentro por la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad. Durante la instalación del encuentro, la funcionaria resaltó que el mundo debe unirse para enfrentar la triple crisis climática y que Colombia seguirá impulsando medidas en contra de la proliferación de los combustibles fósiles.

En la Unea-6 participan 193 Estados, además de organizaciones no gubernamentales, comunidades indígenas, científicos y expertos en temas ambientales. Foto: Ministerio de Ambiente

“Es evidente que los factores de la triple crisis climática, que es la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la contaminación, están relacionados. Pero la pregunta que deberíamos estarnos haciendo es cuál va a ser nuestra respuesta ante eso. Deberíamos estar pensando en soluciones basadas en la naturaleza”, aseguró Muhamad.

De acuerdo con la funcionaria, la solución a la triple crisis climática no puede ser un generador de inequidades o crear riesgos en otros temas, sino que, en cambio, debe generar un nuevo sistema que permita entender que los recursos naturales del planeta no son infinitos, y que existen unos límites que no deberían cruzarse.

“La Unea es la Asamblea que tiene quizá la mayor responsabilidad en comunicar cuáles son los límites de la naturaleza y organizar acciones que permitan a la economía funcionar alrededor de esos límites ambientales, que nos permitan movernos de una economía que tiene recursos finitos y busca crecimiento infinito. Tenemos una crisis por ese pensamiento”, resaltó Muhamad.

Los miembros de la Unea se reúnen cada dos años a fin de determinar las prioridades en materia de políticas ambientales mundiales. Foto: Ministerio de Ambiente

La funcionaria insistió que solo a través de las soluciones basadas en la naturaleza las comunidades podrán transicionar hacia el final de la crisis. “Las resoluciones que surjan de esta Asamblea son importantes para crear las sinergias que se requieren para enfrentar la crisis climática. La efectividad de crear acciones multilaterales que sean efectivas es la solución y recuperarnos del conflicto mundial es también parte de esa solución. Seguiremos impulsando la idea de un tratado en contra de la proliferación de los combustibles fósiles, como una solución multilateral. También apoyamos la posición de cambiar el sistema financiero y abrir espacios para una respuesta a la crisis climática”, enfatizó.

Finalmente, Muhammad invitó a los otros 192 Estados presentes en la Unea-6 a Colombia a participar en la COP16 de Biodiversidad e insistió en que sin paz en el mundo no habrá paz con la naturaleza.

“También los invitamos a todos en la COP16 de Biodiversidad, que tendrá lugar en Colombia este año. Es importante hacer ‘La paz con la naturaleza’. Es importante recordar que existen conflictos en el mundo, y que el genocidio en Palestina debe parar para que podamos concentrarnos en estos temas. Hagamos la paz entre nosotros y hagamos la paz con la naturaleza”, dijo Muhamad al final de su intervención en el encuentro.

