En el marco de la Cumbre Amazónica de Leticia, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, con el director de Parques Nacionales Naturales, Luisz Olmedo, inauguró la nueva sede de Parques Nacionales en el Amazonas. Este espacio, de 540 metros cuadrados, permitirá que las comunidades conozcan el bioma Amazónico y las áreas protegidas que lo conforman.

Esta sede cuenta con más de 70 funcionarios que salvaguardan los parques del Amazonas. Su construcción tuvo una inversión de 450 millones de pesos.



Las nuevas instalaciones constan de auditorio, salas de reuniones, centro de documentaciones y áreas comunes, además, un punto de atención de trámites de la ciudadanía y el área administrativa.



También es el punto de encuentro de los cuatro parques nacionales del Amazonas: Río Puré, Amacayacu, Yaigojé Apaporis y Cahuinarí, que ocupan una extensión mayor a 2,2 millones de hectáreas en la región.

"Queremos como Gobierno colombiano que esta sea una discusión multinacional de los ocho países del Bioma para poner en el foco esta conexión y consolidar este corredor andino-amazónico-atlántico de áreas protegidas y resguardos indígenas que prometan conservar el ciclo del agua a escala continental", aseguró la Ministra.

Por su parte, el director de Parques Nacionales afirmó que "este es un sitio para que construyamos juntos esa Amazonía, ese sueño que representa para los colombianos ser el segundo país más biodiversos del mundo".

Durante la cumbre, Muhamad también mencionado otros temas de interés como la deforestación en el Amazonas puesto que ya está llegando a su punto de no retorno.



"Lo que está buscando Colombia es que se incluya en la declaración que el propósito principal sea que la Amazonía como bioma continental no llegue al punto de no retorno; se estima científicamente que si la Amazonía sobrepasa el 20% de la deforestación ya no tendría la capacidad de regenerarse y más en estas condiciones climáticas, esto empezaría a ser el fin o la muerte de la Amazonía. En este momento en la suma global de deforestación la Amazonía está en un 17%”, explicó la Ministra.

Muhamad sostuvo que este es el camino hacia la Cumbre Amazónica de Brasil donde se gestará un proceso político que tiene carácter vinculante y busca que la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica de los ochos estados para fortalecer, modernizar y hacer un plan estratégico de salvar la Amazonía. Es la primera vez que los ocho presidentes se reúnen en el marco de esta organización en medio de la crisis climática.

