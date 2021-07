'No se construirá un ecohotel en Chingaza': Parques Nacionales

Todo empezó cuando el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez denunció en su cuenta de Twitter que la nueva administración de Parques Nacionales, a cargo de Orlando Molano, construiría un ecohotel en el Parque Natural Chingaza (Cundinamarca), lo cual, según la norma, está prohibido.

Parques Naciones, respondió al trino asegurando que no es cierto y que solo se harán unas “adecuaciones” que no implican nuevas construcciones.



No obstante, Rodríguez divulgó una imagen de lo que al parecer sería el nuevo ecohotel. A lo que Parques Nacionales solo mencionó que se trataba de una propuesta y no era la definitiva.



Ante esto, quedaron muchas dudas, por lo que EL TIEMPO habló con Carolina Jarro, subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas de Parques Nacionales sobre lo ocurrido.



"En ningún momento se ha contemplado construir hoteles en los parques, porque la política desde el 2013 es construir infraestructura liviana o hacer adecuaciones a la infraestructura ya existente e incentivar la construcción de hoteles por fuera de las áreas protegidas”, le dijo Jarro a EL TIEMPO.(También: La ONU publicará importante informe sobre el clima: ¿De qué se trata?)

Para el caso de Chingaza, aseguró que la entidad tiene planeada una serie de adecuaciones, ya que desde 1970 la infraestructura no tenía mantenimiento alguno y presenta fallas. Esto se hace, según Jarro, para mejorar la experiencia de los turistas y para aumentar los visitantes.



“La capacidad de carga de Chingaza es de 85.000 personas, pero hoy solo lo están visitando un poco más de 34.000, entonces, el parque tiene la capacidad de recibir más”, dijo Jarro.

Atención: @ParquesColombia se propone construir un Ecohotel en Monte Redondo, Chingaza. Es una clara violación a la política de ecoturismo que establece que este tipo de infraestructura no debe construirse en los parques sino en sus vecindades. — Manuel Rodríguez B. (@manuel_rodb) July 22, 2021

De ahí que Parques Nacionales, en un trabajo coordinado con Presidencia de la República y el Ministerio de Ambiente, recibió la asignación de 55.000 millones de pesos para invertir en adecuaciones de algunos parques en dos fases.



En la primera fase, en la que se invertirán 25.000 millones de pesos, se adecuarán los Parques Nacionales Naturales Chingaza, Tayrona, Salamanca, Los Nevados, Iguaque, Old Providence, Estoraques, Corales del Rosario, Cocuy, Sierra de la Macarena y Farallones de Cali.



Y para la segunda fase van a destinar 30.000 millones para invertir en los Parques Nacionales Naturales Gorgona, Utría, Amacayacu, Pisba, Flamencos, Isla de la Corota, Cuerva de los Guacharos, Otún Quimbaya, El Tuparro y Malpelo.



También informó que para octubre- noviembre se presentarán a la sociedad civil los diseños de las adecuaciones.

Mientras tanto el ministro de Ambiente, Carlos Correa, dijo que "nuestro interés como Sistema Nacional Ambiental es y siempre será la protección de nuestro patrimonio ambiental".

El trabajo de ecoturismo de @ParquesColombia es referente para varios países de la región. De las 59 áreas protegidas, 36 tienen vocación ecoturística y 25 estaban abiertas al público antes de la pandemia. 🧵 — Carlos Eduardo Correa (@CarlosECorreaE) July 23, 2021

