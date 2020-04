MinAmbiente explica las razones de la mala calidad del aire en Cúcuta

En medio de la expansión de la neumonía por coronavirus, el aire se tornó irrespirable en Cúcuta, la mayor ciudad limítrofe entre Colombia y Venezuela. Las autoridades colombianas creen que se trata de un foco de contaminación ambiental activado por quemas del lado venezolano de la frontera.

Paula es una funcionaria de 33 años que sospecha haber contraído la enfermedad de la COVID-19. Hace una semana que presentó síntomas y está a la espera de los resultados de la prueba. Mientras, lidia con la espesa humareda que cubre a la ciudad de unos 711.000 habitantes.



"No se ve el cielo", afirma Paula, quien exige reserva por miedo a ser discriminada si su examen resulta positivo. "A mí me huele a leña quemada siempre. Hay gente que dice que huele a basura", dijo a la AFP este jueves.





Las autoridades han advertido el deterioro en la calidad del aire desde hace dos semanas, como consecuencia del humo que viene de territorio venezolano, donde son comunes la quema de desechos y los incendios forestales en esta época del año.



Sin relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, la cancillería pidió a la Organización Panamericana de la Salud que transmita su "grave preocupación" por el impacto de esos fenómenos en "la salud pública y en especial, por la amenaza planteada por la pandemia" del nuevo coronavirus.

Hoy, el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano; y la directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Yolanda González, sobrevolaron la ciudad y algunas zona aledañas para establecer las razones de la mala calidad del aire en la capital de Norte de Satantander.



Lozano aseguró que las quemas en el Catatumbo que se dan para deforestar (un fenómeno que se viene incrementando en la región) y sembrar cultivos ilícitos, sí estaban activos, pero se extinguieron gracias a la lluvia en la noche del jueves.



"Gran parte de las emisiones vienen del país vecino, por eso hemos ido reduciendo las emisiones locales, como el sector minero: ladrilleras, etc, todas esas actividades tienen chimeneas. Sin embargo, hoy hicimos esa visita y evidenciamos que no son ellas, porque muchas pararon por la cuarentena".



También, explicó que el país tuvo una temporada seca por encima del promedio, lo que redujo las precipitaciones en más del 70%. Esto hizo que las emisiones del país vecino incrementarán los riesgos frente a la salud y la calidad del aire en Cúcuta.



Al respecto, la directora del Ideam, Yolanda González, manifestó que la condición seca en esta zona del país facilitó que las partículas contaminantes del país vecino fueran fluyendo, concentrándose en la ciudad, ampliándose y bajándose a la superficie.



“No había nubosidad ni lluvias, por eso se creó una capa muy espesa, reduciendo la visibilidad e incrementando los olores. Desde el sábado venimos diciendo que estas condiciones iban a cambiar a partir del miércoles. Ayer ese patrón de precipitaciones se mantuvo y permitió lluvias en las horas de la noche”, mencionó González.



La Directora del Ideam indicó que estas lluvias empezaron a limpiar y a dejar espacios que permitirán respirar mejor y disminuir los olores.



Finalmente, el Ministro de Ambiente señaló que se ha creado ya un plan de acción u hoja de ruta entre el Gobierno Nacional y local para monitorear y mejorar la calidad del aire en el territorio.



"Todos sabemos que Cúcuta no tiene las suficientes estaciones para medir la calidad del aire como lo tiene Medellín, Bogotá y Bucaramanga, pero nos comprometemos a instalar poco a poco este tipo de estaciones y de generar alertar tempranas para que la ciudad se prepare para ello. El Gobierno suizo ya empezó a ayudarnos con esta solicitud", dijo Lozano.



En Cúcuta se han detectado 19 de los más de 1.100 casos de la enfermedad en Colombia, que ya deja 19 muertos desde el 6 de marzo. La contaminación del aire puede crear "un escenario muy crítico" para los infectados por el virus, advierte Saúl Carrillo, internista neumólogo en un hospital de Cúcuta. "Esa capa de humo y partículas suspendidas en el aire se inhala de forma continua y genera un proceso irritativo", lo que desencadena "una respuesta inflamatoria y produce síntomas respiratorios", explica.