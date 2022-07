La semana pasada, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó las cifras de deforestación oficiales de 2021 que anualmente recoge el Ideam a través de su Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC). Dichas cifras muestran un aumento de 1,5 por ciento de hectáreas (ha) deforestadas pasando de 171.685 ha en 2020 a 174.103 ha en 2021.

El ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, le dijo a EL TIEMPO que a pesar del aumento porcentual frente al año 2020, es un logro el haber conseguido contener la deforestación y haber disminuido la tendencia que venía creciente desde 2017.

(Lea también: Cifras de deforestación en 2021 muestran un aumento en Chiribiquete y en el país)

Facebook Twitter Linkedin

En 2021 fueron deforestadas más de 170.000 hectáreas en Colombia. Así se ven algunas zonas en Chiribiquete. Foto: Ministerio de Defensa

En la entrevista, Correa asegura que, sin embargo, sólo podrá hablarse de una victoria cuando se haya detenido totalmente la deforestación, y que con la capacidad de siembra que deja el actual Gobierno se podrán restaurar 300.000 hectáreas cada año. Dice que el trabajo de las fuerzas militares y del Consejo Nacional de Deforestación (Conaldef) es clave para enfrentar este flagelo en los Parques Nacionales, donde han logrado disminuir la problemática.

¿Por qué ha sido tan complejo detener la deforestación en Colombia?

A partir del año 2017 hemos venido disminuyendo y este año 2021 podemos decir que se logró contener la deforestación, sobre todo en la Amazonia FACEBOOK

TWITTER

Primero cabe anotar que desde el año 2010 viene la deforestación en una tendencia creciente que tuvo su mayor pico en el año 2017 con 219.000 hectáreas deforestadas. Para analizar por qué la deforestación venía creciendo y cómo se ha logrado contener tenemos que ver las causas de la deforestación en Colombia. Las causas obedecen a cultivos ilícitos, a acaparamiento de tierras, a minería ilegal, que son los grandes financiadores de la deforestación hoy.

Y es por eso que hay que trabajar en diferentes acciones, acciones de política pública, de leyes como lo hemos venido haciendo, una Ley de Delitos Ambientales que pone la deforestación como un delito. Igual que el tráfico ilegal de fauna, y otras actividades de promoción y financiación. El Conpes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El Conpes de deforestación. El decreto de no maderables. Si te das cuenta, hemos venido trabajando en política pública muy fuertemente y al mismo tiempo en acciones en el territorio.

(Lea también: Deforestación: Suramérica, la gran responsable en pérdida de bosques).

¿Qué ha sucedido? Hoy vemos que la deforestación está concentrada en cinco departamentos, pero vemos en el año 2021 algunos focos nuevos, sobre todo en el Pacífico y en el Magdalena Medio. Definitivamente sí sabemos que se ha ampliado a otras zonas en menor proporción, ¿que quiere decir menor proporción? Que antes veíamos en las alertas parches de deforestación de 100 o 200 hectáreas. Hoy vemos mucho más parches atomizados en menos hectáreas.

¿Qué otros esfuerzos han realizado desde el actual Gobierno para detener la deforestación?

Definitivamente la campaña Artemisa de Defensa Nacional ha venido funcionando. Ahí es donde tuvimos las mayores operaciones, es donde hemos logrado, por supuesto, la mayor reducción en la deforestación que es en los Parques Nacionales. Pero eso ha venido acompañado además de trabajo con las comunidades: educación ambiental, alrededor de 10.000 familias con pago por servicios ambientales que hoy están conservando 160.000 hectáreas, 4.000 negocios verdes en lo que se viene avanzando, 1.600 contratos de conservación natural. Y todo esto, en su conjunto con la política pública, ha logrado contener la tendencia que se traía creciente al año 2017. A partir del año 2017 hemos venido disminuyendo y este año 2021 podemos decir que se logró contener la deforestación, sobre todo en la Amazonia.

Facebook Twitter Linkedin

La Campaña Militar Artemisa ha sido un factor clave en la lucha contra la deforestación. Foto: Mindefensa

Hoy tenemos una mayores presiones en zonas como el Parque Nacional Chiribiquete donde debemos trabajar más intensamente de la mano con las comunidades, pero al mismo tiempo con las fuerzas militares. Por eso se creó Conaldef, que es el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación, para poder sentarnos en ese Consejo liderado por el Ministro de Ambiente, con la fuerzas militares, la Policía, la Fiscalía, la Procuraduría y otros sectores del Estado y trabajar conjuntamente en la acción integral.

Hoy vemos que la deforestación está concentrada en cinco departamentos, pero vemos en el año 2021 algunos focos nuevos, sobre todo en el Pacífico y en el Magdalena Medio FACEBOOK

TWITTER

Hoy una de las principales luchas que tiene el Estado colombiano es la deforestación que ha estado en el centro de este Gobierno y por eso podemos ver que se ha podido contener. Pero definitivamente es una tarea larga y de continuidad en la que hay que seguir trabajando y seguir concientizando a las comunidades sobre la importancia de proteger el bosque.

(Le puede interesar: ‘Cada año se deforesta en Colombia un territorio del tamaño de Bogotá’)

Por eso, esta estrategia de 360 grados que hemos venido trabajando vemos que funciona. Definitivamente el año 2020 fue un año complejo, por la pandemia no pudimos tener presencia en el territorio. Aún así, se trabajó con las comunidades en diferentes acciones y en el año 2021 y lo que va corrido del año 2022 estamos con muchísima presencia en territorio de la mano con las comunidades.

Hablando de eso, usted nos dijo que dejaban infraestructura para sembrar 180 millones de árboles cada cuatro años…

Venimos trabajando en estrategias importantes de restauración donde en estos cuatro años ya hemos logrado 230.000 hectáreas restauradas. Y al mismo tiempo vamos por la campaña de siembra de los 180 millones de árboles que al día de hoy ya tenemos 140 millones de árboles y alrededor de 40 millones que estarán en ejecución para tenerlos finalizados a finales del año 2022. Entonces, en la medida en que se viene trabajando, hay que seguir restaurando y recuperando áreas perdidas. Este es uno de los grandes propósitos y metas que debe tener el Estado colombiano para los próximos años. Y en la Ley de Acción Climática de acuerdo a la cifras de restauración, deberíamos tener 1 millón de hectáreas restauradas al año 2030.

Entonces, sembrar 180 millones de árboles, ¿equivale a restaurar 300.000 hectáreas?

Si hacemos una relación directa, equivale alrededor de unas 300.000 hectáreas, pero no necesariamente todas las siembras de árboles son en proyecto de restauración. Hay reforestación, hay restauración y hay siembra de árboles en zonas donde se ha venido compensando, pero si se hace una relación directa, aproximadamente pueden ser unas 300.000 hectáreas, equivalentes a 180 millones árboles.

(Le recomendamos: La deforestación en Colombia se ha incrementado tras el proceso de paz)

Todo depende del tipo de proyecto que se esté implementando o de la región donde se esté haciendo y de las especies que se estén sembrando. Entonces la relación depende de eso. Pero sí alrededor de 300.000 hectáreas cada cuatro años debería estar restaurando el Estado colombiano.

¿Están en riesgo los recursos REM prometidos por Alemania, Noruega y Reino Unido por las altas tasas de deforestación?

No. El programa de Visión Amazonía se basa en el pago por resultados, por la reducción de emisiones por deforestación. Y ese primer REM que se firmó, se firmó del año 2013 al año 2019. Entonces, estas cifras del año 2020 y del año 2021 no afectan de ninguna manera los resultados de Visión Amazonía. Ahora viene REM 2 que es la nueva etapa de la declaración conjunta, que ya prácticamente la tenemos lista, acordada con los gobiernos de Alemania, Reino Unido y Noruega, para firmar e iniciar la segunda etapa, que se basa en el cumplimiento de hitos de política, no de cifras de deforestación, como el primer REM. Entonces, en lo que tiene que ver con REM no afecta de ninguna manera las cifras del año 2021.

¿Puede catalogarse como un logro el haber detenido la tendencia y disminuido la deforestación frente a 2017? Aunque quede en altos niveles…

Definitivamente es un logro. Tenemos que ver cuál era la meta de este Gobierno los cuatro años y era primero frenar la tendencia creciente que traía de cinco años atrás la deforestación. Como vemos, al final de 2018 y 2019 viene dándose una reducción que en su conjunto podemos decir que, de acuerdo al modelo que trazó el Ideam, tiene una reducción de un 33 % hasta al año 2021.

Entonces el primer logro es haber cortado la tendencia, frenado esa tendencia creciente que traía la deforestación. El segundo logro es haber mantenido la deforestación en niveles bajos. Pero sigue siendo un problema, por supuesto, en el que hay que seguir trabajando. No podemos decir que es una victoria, porque tenemos que trabajar para tener cero deforestación al año 2030, pero es un gran logro y son hitos que van marcando sobre todo diferentes acciones en las que se vienen trabajando y que nos muestran cómo se dan esos resultados y donde definitivamente hay que hacer mayores esfuerzos.

(Le recomendamos: Un ganadero, el primer imputado en Colombia por deforestación)

Aquí cabe anotar que será siempre muy importante hacer seguimiento permanente. Porque así como el narcotráfico viene cambiando su forma de cometer actos ilícitos, hoy también esos grandes financiadores y promotores de la deforestación vienen haciéndolo. Entonces hay que hacer seguimiento para poder identificar esas alertas tempranas y llegar lo más rápido posible al territorio. No podemos ver la deforestación como un hecho aislado y solamente de tala de árboles. Tiene que ver con los cultivos ilícitos, con la minería ilegal, con el acaparamiento de tierras y, por supuesto, con la ganadería ilegal que se presenta en esa zona.

¿Qué responde a los ambientalistas que han criticado que haber conseguido disminuir la tendencia de la deforestación no es suficiente, si no se detiene por completo la problemática?

Nosotros, como Gobierno y como Estado tenemos que responderle a todos los colombianos. Este es el mayor patrimonio que tenemos los colombianos. Son nuestros bosques, nuestra biodiversidad, nuestros océanos. Y hoy yo les diría que los grandes esfuerzos que se han hecho nos muestran que hay resultados positivos, que hay que seguir trabajando. Y es por eso que los próximos gobiernos deben tener en el centro la lucha contra la deforestación y la conservación de ese patrimonio. Que este gobierno puso en el centro de la agenda la protección de los recursos naturales, y que hemos logrado resultados importantes en política pública y en acciones en el territorio que se han venido haciendo de la mano con las comunidades y de la fuerzas militares.

(Le recomendamos: Deforestación podría causar que Colombia nunca conozca a todos sus anfibios)

Pero es un camino que todavía hay que seguir recorriendo. Así que ahí pueden ver los números y definitivamente se logró contener. Es un logro muy importante, pero tenemos que llegar a cero por reforestación en el año 2030 y, por supuesto, seguir marcando esa tendencia decreciente en los próximos años.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CaicedoUcros | @ElTiempoVerde

Más noticias

- Este año se ha deforestado un área equivalente a 8.925 canchas de fútbol



- Ambiente: un sector clave para el país, pero desfinanciado



- Colombia quiere ‘exportar’ su operación militar antideforestación Artemisa