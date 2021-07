Millones de personas, bajo alerta por intensas olas de calor

Millones de personas en el oeste de Estados Unidos y Canadá se vieron afectadas el domingo por una nueva ola de temperaturas abrasadoras, con algunas carreteras cerradas, tráfico ferroviario limitado y órdenes de evacuación.

Las Vegas, en el desierto de Nevada, igualó el sábado su récord histórico de 47,2 °C, alcanzado por primera vez en 1942 y tres veces desde el 2005. Los meteorólogos también habían emitido un boletín de advertencia este fin de semana en Phoenix, en el sur de Estados Unidos, y San José, en el centro de Silicon Valley, no lejos de San Francisco.



“Una peligrosa ola de calor afectará a gran parte del oeste de Estados Unidos, con probables temperaturas récord”, dijo el domingo el Servicio Meteorológico Nacional.



En Canadá, donde los incendios forestales siguen propagándose con 50 focos más declarados en los últimos dos días, el Gobierno anunció nuevas medidas de emergencia para prevenir el fuego.

Cambio climático

Estas condiciones climáticas cálidas de principios del verano se están produciendo en un contexto de cambio climático inducido por el hombre, con temperaturas globales ya 1,2 °C más altas que las de los niveles preindustriales.



Omar Baddour, jefe de la División de Políticas y Vigilancia del Clima de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), dice que “las olas de calor son cada vez más frecuentes e intensas a medida que las concentraciones de gases de efecto invernadero provocan un aumento de las temperaturas globales. También nos estamos dando cuenta de que comienzan antes y terminan más tarde, y están cobrando un precio cada vez mayor en la salud humana”.



En opinión de Nikos Christidis, científico climático de la Met Office del Reino Unido: “Las posibilidades de que esto ocurra de forma natural son una vez cada decenas de miles de años. Ahora, con el clima actual, es probable que ocurra dos veces en tres décadas”.



Las temperaturas extremas representan una gran amenaza para la salud de las personas, la agricultura y el medioambiente porque la región no está acostumbrada a ese calor y muchas personas no tienen aire acondicionado. Es de esperar que las alertas tempranas de salud por calor limiten el número de muertos.



Se han batido tantos récords en este verano que es difícil hacer un seguimiento, reconoce la OMM. Estos valores son más típicos del Medio Oriente que de una provincia que alberga las montañas Rocosas y el Parque Nacional Glacier. Existe un riesgo consecuente de derretimiento de glaciares con los peligros que lo acompañan, como deslizamientos de tierra.



Armel Castellan, meteorólogo de Environment and Climate Change Canada, dice: “Aún no hemos terminado con esto. Yukon y los Territorios del Noroeste están registrando altas temperaturas no solo en junio, sino en cualquier momento del año. Estamos estableciendo récords que no tienen por qué establecerse tan temprano en la temporada de verano”.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) advirtió de posibles picos de hasta 52-54 °C en algunas zonas de California. Foto: Mario Tama. Getty Images. AFP

El calor es causado por una combinación de un patrón de bloqueo atmosférico significativo que ha dado lugar a una cúpula de calor, con baja presión a ambos lados, y que no se mueve a lo largo de la corriente en chorro. Además, ese calor intenso, especialmente cuando se combina con rayos, aumenta el riesgo de incendios forestales.



Otras partes del hemisferio norte también experimentan condiciones excepcionales de principios de verano caluroso que se extienden desde el norte de África, la península Arábiga, Europa oriental, Irán y el continente indio noroccidental. Las temperaturas máximas diarias excedieron los 45 °C en varios lugares y alcanzaron los 50 en el Sahara. El oeste de Libia registró temperaturas más de 10 °C por encima del promedio de junio.



Rusia occidental y las áreas alrededor del mar Caspio también han experimentado temperaturas inusualmente altas debido a la presencia continua de una gran área de alta presión.



Europa Press, Efe y Afp

