Migración de especies en los PNN por el cambio climático

Los ecosistemas que se conocen hoy no serán viables en un futuro por el cambio climático, por lo que las especies de flora y fauna que los habitan se verían afectadas. Así lo dio a conocer un grupo de científicos a través del proyecto 'Futuros de Conservación', en su reporte Biodiversidad 2017, publicado por el Instituto Von Humboldt, el año pasado.

A partir de los ecosistemas estudiados en los dos últimos años, en el Parque Nacional Natural (PNN) Los Nevados y el piedemonte amazónico (PNN Alto Fragua Indi Wasi y PNN Serranía de Churumbelos), encontraron situaciones que, a futuro, necesitan una guía que oriente la planeación y el manejo de áreas protegidas, bajo los escenarios de cambio climático.



Una de las preocupaciones del proyecto es qué pasará con las especies que habitan estos ecosistemas. Según Óscar Guevara, especialista en adaptación al cambio climático del Foro Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), las especies, a futuro, estarían realizando una migración vertical, es decir, tratarían de buscar espacios en una zona mucho más alta para preservar su nicho climático.

En estas zonas de alta montaña, explica Guevara, no solo está cambiando la temperatura promedio más rápido que en otras, sino que las especies no tienen a dónde más ir. Agrega que “es algo preocupante porque surgen otras preguntas como ¿qué tipo de ecosistemas van a prevalecer? pues se perderían las condiciones con el desplazamiento de las especies”.



Aunque se estima migraciones, las áreas protegidas se mantienen fijas, lo que significa otro reto para los PNN. Claudia Munera, bióloga y miembro de la Universidad Nacional de Australia, asegura que se pueden tomar decisiones a partir de las condiciones actuales de las áreas protegidas, pero hay que comprender que esos atributos ecológicos que se conocen hoy van a transformarse por el cambio climático.



La transformación no solo será por cambios en la temperatura. Melissa Abud, oficial en biodiversidad y cambio climático del WWF, explica que también podría presentarse aumento o disminución de precipitaciones (lluvias) que afectarían la regulación hídrica en las cuencas, o cambios en los cinturones de niebla en el bosque alto andino.



A partir de lo encontrado, 'Futuros de Conservación' publicará una guía de planeación de áreas protegidas para que se implementen en los PNN. Entre los consejos se encuentran apropiarse de la información climática con las predicciones que existen, cambiar la forma en que se interpreta la conservación y tener en cuenta que algunas especies cambiarán de ecosistemas.

