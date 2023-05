La microfibra y el algodón son materiales utilizados en la fabricación de artículos como ropa, sábanas, telas para limpieza, entre otras posibilidades de confección.



Sin embargo, una de las principales preguntas en el momento de adquirir estos materiales es su calidad, por ello le contaremos cuáles son las características más importantes de estos productos.

El algodón proviene de un arbusto del género Gossypium, siendo una opción textil vegetal, que brinda suavidad, contiene el calor y es hipoalergénico, lo que quiere decir, que no irrita la piel y es una opción ideal para bebés, según el blog Zoest Home, tienda especializada en ropa.



Además, señalan que este material permite una adecuada transpiración y disminuye la probabilidad de hongos en las prendas de vestir.

Existen prendas fabricadas en microfibra y algodón. Foto: iStock

Las desventajas del algodón son: puede cambiar de forma al lavarse, se desgasta más rápido, no es elástico y pierde más pronto su tonalidad.



Por otro lado, la microfibra es un material sintético, compuesto mayoritariamente por poliéster - una resina plástica-, que tiene mayor resistencia al uso, es una tela ligera y no cambia de forma.



Sin embargo, este material no es transpirable, puede llegar a empeorar alergias, es más propenso a las motas y no retiene el calor.

Teniendo en cuenta lo anterior, la decisión de adquirir algún producto fabricado con estos materiales depende que cada persona, basándose en sus propios intereses.

No obstante, existen artículos que son fabricados con ambos elementos y pueden ser una opción para adquirir las ventajas de los dos componentes.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

VANESSA PÉREZ