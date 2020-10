Primatóloga que denunció a Patarroyo fue premiada por su trabajo

Ángela Maldonado, primatóloga y PhD en Conservación de la Universidad de Oxford Brookes, ha sido galardonada en varias ocasiones por sus esfuerzos en reducir el tráfico ilegal de monos nocturnos cazados en el Amazonas, entre las fronteras de Colombia, Brasil y Perú, y que luego son entregados a grupos de investigaciones biomédicas. Una práctica que según Maldonado, es permitida por las autoridades ambientales en Colombia.

Una de sus batallas más aplaudidas, y que aún no termina, es la que ha tenido con el científico Manuel Elkin Patarroyo desde el 2014, porque, a través de su Fundación Instituto de Inmunología de Colombia, “estaban utilizando y traficando ilegalmente con monos para sus experimentos”.



En su momento, la primatólga interpuso una acción popular para que, en últimas, el científico modifique sus prácticas de investigación. El Consejo de Estado le dio la razón y a Patarroyo le quedó prohibido cazar la especie 'Aotus nancymae' para sus investigaciones de malaria.



Pero, más allá de advertir que el tráfico de animales está impulsado por la misma academia, Maldonado lleva 17 años haciendo investigaciones, reuniendo datos para entender más y más cómo funciona la captura, compra y venta de vida silvestre en las tres fronteras, un negocio que según la revista 'National Geographic', recoge de 8.000 a 20.000 millones de euros al año, y hace parte de las tres actividades ilegales más lucrativas, justo después del narcotráfico y la trata de personas. (Recomendado: Histórico: el Senado le exige a Duque prohibir minería cerca a páramos)

Colombia es el país que más especies de monos nocturnos tiene. En el Amazonas hay tres especies. Foto: EFE.

En una entrevista con EL TIEMPO, a propósito de un nuevo reconocimiento que le fue entregado esta semana por National Geographic, el premio Buffett al liderazgo en conservación en América Latina, Maldonado habló sobre el papel que juegan las comunidades en estas actividades ilícitas, la academia y las mismas autoridades ambientales. “Estoy muy feliz por el premio, tanto que hemos expuesto nuestras vidas, que todo tiene una recompensa”, expresó.

¿Cómo inició su trabajo para reducir el tráfico ilegal de fauna?

Desde 2003 estoy trabajando en la zona de frontera del Amazonas y desde 2008 empezamos a tener una identificación muy clara de lo que es el tráfico de fauna en esta zona y en especial de los monos nocturnos para la investigación en Malaria.



Iniciamos con un diagnóstico muy general en las tres fronteras (Colombia, Brasil y Perú). Visitamos comunidades peruanas y colombianas. Solamente fuimos a un sitio en Brasil que se llama Tabatinga. Recogimos información preliminar de cómo funciona y cómo era la participación de las comunidades locales.



La conclusión fue que muchas personas que se dedican a traficar fauna lo hacen por falta de otras posibilidades de acceso económico. Entonces reconocimos un abandono en términos generales por parte de los gobiernos centrales.

¿Funciona distinto entre países?

Es muy diferente, porque del lado colombiano, la autoridad ambiental ha otorgado unos permisos para la extracción de estos monos, a pesar de que estos permisos han sido ilegales, porque están violando la misma legislación colombiana.



Por ejemplo, los animales se venden, pero el decreto 309 del 2000 dice claramente que ni la fauna ni la flora silvestre se puede vender. Pero, resulta que sí es posible si tienes un permisos para investigación. Entonces, al lado colombiano, esta práctica ha sido legalizada por la misma autoridad ambiental. Mientras que al lado peruano, los traficantes saben que no pueden hacerlo, por eso existen intermediarios.(Puede interesarle: Hombre protegió a 300 perros callejeros del huracán Delta, en Cancún)

¿Cómo así?

Las personas de las comunidades peruanas capturan los animales, luego los pasan al lado colombiano y quienes están registradas ante la Corporación para el desarrollo sostenible del sur de la Amazonía (CorpoAmazonía) como colectores locales, muestran su cédula, entregan los monos, y así es como se legalizan el tráfico. Eso se ha denunciando ampliamente, pero lo que es obvio es que las autoridades han fallado en aplicar la ley.

¿En qué casos es legal vender un mono?

Bajo ninguna circunstancia se debería comercializar ni la fauna ni la flora silvestre. Pero, resulta que la autoridad ambiental da un permiso de captura a laboratorios. Pero, lo que es absurdo, es que en pleno siglo XXI, todavía la ciencia siga extrayendo fauna silvestre de su hábitat natural cuando hay criaderos en cautiverio, como el de Iquitos (Amazonia peruana), el sitio más cercano para adquirir un ejemplar.



Hay una cantidad de interrogantes y de compromisos éticos y morales en cuanto a esos criaderos en cautiverio, pero por lo menos el impacto sobre la fauna silvestre disminuye, porque son animales que no están siendo extraídos desde el medio natural.



¿Y cómo se otorgan esos permisos?

En teoría hay una consulta previa con las que las comunidades indígenas, quienes aceptan o no ser parte de las comunidades colectoras. Luego, se registran y cuando estos colectores tienen los monos, lo entregan y les pagan $ 150.000 por animal. Dicen que ahora están pagando $ 300.000, pero no lo tenemos claro. Ahora, sabemos que esos colectores llegan a la autoridad ambiental con monos traficados ilegalmente. Así es como funciona de forma “legal”.

Hablemos de las razones por las que usted hace unos años denunció al científico Manuel Elkin Patarroyo, porque estaba utilizando y traficando ilegalmente monos..

Lo hice porque se está violando la legislación ambiental colombiana. Te explico: los monos nocturnos están solamente en este continente y Colombia es el país que más especies de monos nocturnos tiene. En el Amazonas tenemos tres especies. La especies más utilizada para los estudios de malaria por sus características físicas y genéticas es el mono que a nivel local conocen como musmuqui ('Aotus nancymae').



Estos monos no estuvieron incluidos en los permisos de capturas que le entregaron a ese laboratorio (Patarroyo) por muchísimos años, sino hasta el 2016 que el director de la autoridad ambiental de CorpoAmazonía incluyó la especie dentro de estos permisos de investigación.



Pero, lo que se sabe por investigaciones como las de la Pontificia Universidad Javeriana es que la mayoría de animales dentro del laboratorio pertenecían a esta especie. Y pues resulta que esta especie tiene un área de distribución muy reducida en Colombia de solo 625 kilómetros cuadrados, que es absolutamente nada, eso según un estudio de la Universidad Nacional y el Instituto Sinchi.



Se determinaron unas densidades poblaciones que son más o menos similares en la zona, pero cuando uno tiene especies con una área de distribución tan reducida como esta, lo último que uno puede hacer es dar permisos para extraer esta especie en números de 800 animales al año. Es absurdo, porque no hay un estudio poblacional. Entonces, obviamente denunciamos eso.



La otra especie que se usó por muchos años, se llama 'Aotus vociferans'. Hay zonas de la frontera sobre el río Amazonas, entre Colombia y Perú donde ya están extirpadas de esta región.



¿Cuál fue la postura de Patarroyo en su momento?

Esto fue todo un escándalo, es más, la semana pasada todavía teníamos una audiencia de una denuncia que yo hice por injuria y calumnia, porque los ataques en nuestra contra fueron muy violentos por denunciar esto. Desafortunadamente, la Fiscalía dejó vencer los términos como generalmente pasa en este país cuando las víctimas que no son poderosas.



¿Qué pasó? Pues distribuyeron 12 vallas y volantes en comunidades cercanas a Leticia en una campaña de desprestigio muy agresiva en contra mío y mi Fundación. Me compararon con Adolf Hitler, unas cosas absurdas, que quienes sabían quién era ese personaje, estaban muy preocupados.



Supimos que la gente de ese laboratorio pagó a un curaca (jefe político de una comunidad indígena) 50.000 pesos para dejar poner una valla en su casa. Los ataques siguen, pero creo que ya nos acostumbramos a eso. Lo que creo es que cuando uno está haciendo las cosas bien y cuando se tiene los argumentos y evidencia en la mano, realmente no tiene mucho sentido poner atención a estos ataques.

Entiendo que los ataques venían también de la misma comunidad indígena del Amazonas...

Sí, por ejemplo, en evidencia de este año entregada a la Fiscalía, encontramos testimonios de indígenas que dijeron que no sabían quién era yo y no tenían nada en contra mío. Le preguntaban por qué había dejado poner la valla y respondieron que no sabían.



También encontramos firmas falsificadas de autoridades indígenas. Si la Fiscalía no toma seriedad en sus investigaciones, es problema de ellos. Eso ha sido una forma muy baja de atacar, pero son las autoridades las que deben tomar medidas.



¿Pese a sus denuncias y advertencias, esto sigue pasando?

Esto sigue pasando y es muy triste porque si las autoridades que ven transportar animales por el río no hacen nada, pues es muy difícil que desde la sociedad civil cambiemos las cosas.



Sin embargo, hemos visto que varias comunidades indígenas, que hacían parte del tráfico ilegal de fauna, voluntariamente decidieron no vender más animales, porque se dieron cuenta del impacto ecológico que estaban dejando en su territorio, porque significa una deforestación alta asociadas a esas capturas. Obviamente hay unos que siempre van a seguir capturando, hay unos colombianos que viven del lado peruano y siguen sacando animales de ese lado.



Lo que nosotros tratamos de hacer es fomentar la educación ambiental y buscar otras alternativas económicas para que la gente no dependa de la extracción de estos animales sino que se dedique a otras actividades como el turismo de naturaleza, pero claro, con la pandemia, todo esto se fue al piso. Esperamos que la economía se recupere y la gente pueda volver a recibir turistas para que tengan un ingreso sostenible.

Por el tráfico ilegal de animales hoy estamos viviendo una pandemia global. ¿Cómo hacer entender a la gente que trafica con animales silvestres el enorme riesgo que corremos?

El año pasado le envié una solicitud al ministro de Industria, Comercio y Turismo apoyado por un grupo de especialistas que en español se encuentran como ‘Interacciones entre primates y humanos’, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, donde le explicamos con evidencia qué pasa cuando uno tiene contacto físico con animales silvestres.



Un ejemplo de esto es la Isla de los micos en el Amazonas, en donde los monos se te suben y les das comida. En ese caso, se crean interacciones agonísticas, es decir, se incentivan las peleas entre los animales; hay animales obesos, hay estrés muy alto, entonces los animales empiezan a perder el pelo.



Pero, además, hay animales que son portadores del herpes, entonces si tienes contacto con un animal contagiado, no sabemos qué pueda pasar, pero puede suceder.



Entonces, le hemos dicho al ministro que prohíba esa clase de exhibición y de atracciones turísticas en donde la gente interactúa con animales, sin conocer los riesgos zoonóticos, es decir, todas esas enfermedades que nos podemos transmitir mutuamente. Lo hemos dicho hace muchos años, entonces, cuando pasó lo de esta pandemia, fue como decir: ‘sí ve que era cierto’.

TATIANA ROJAS HERNÁNDEZ

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

En Twitter: @Fanzinerosa