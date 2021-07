Mayoría de paquetes de estímulo por covid dañan el medioambiente

A pesar de todo lo que se habla de "reconstruir mejor", solo alrededor de un 11 por ciento de los paquetes de estímulo anunciados para reanimar las economías más grandes del mundo devastadas por la pandemia ayudará al medio ambiente, según un informe.



Aproximadamente US $1,8 billones de los US $17,2 billones inyectados en 30 economías tendrán un impacto neto positivo en el clima y la naturaleza, señaló el jueves Vivid Economics and Finance for Biodiversity.

(Le puede interesar: Se prevén más tormentas como las de Alemania y Bélgica en Europa)

Estados Unidos, el Reino Unido y Noruega se encuentran entre las 17 naciones que mejoraron la "condición 'verde' de sus paquetes de estímulo en los últimos meses", dijeron los grupos. "Desafortunadamente, es imposible justificar el hecho de que el dinero de los estímulos públicos esté haciendo más daño que bien a nuestro clima y biodiversidad, que sustentan nuestra economía", dijo Jeffery Beyer, economista de Vivid Economics con sede en Londres, que pasó a formar parte de McKinsey & Co. en marzo.



Por "verde", los grupos se referían al gasto público en industrias como energía, agricultura y residuos destinado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudar a la naturaleza y la biodiversidad.



(También: La selva amazónica, a punto de convertirse en fuente de emisión de CO2)



El análisis se basa en puntajes del índice de estímulo verde de los centros de estudio que se lanzó el año pasado para medir la eficacia de los paquetes de estímulo en pandemia en cuanto a impulsar las iniciativas de sostenibilidad en todas las economías.



Dinamarca, cuyo puntaje disminuyó, sigue ocupando el puesto más alto, seguida de la Unión Europea y Canadá, según el informe. Rusia quedó en último lugar, después de Turquía y Singapur. En total, 17 países mejoraron sus puntajes en el índice, mientras que otros 10 cayeron en el ranking.



La naturaleza y la biodiversidad resultaron particularmente desatendidas en los paquetes de estímulo, en gran medida debido a que la financiación verde se centró en reducir las emisiones de carbono, indicaron los centros de estudios. Se refirieron a la inversión de 4.500 millones de euros (US$5.300 millones) de Francia en la modernización de su red ferroviaria nacional, que ayudará al clima al reducir el uso de vehículos personales, pero dañará los hábitats naturales y los ecosistemas al instalar vías férreas.



China, India y EE.UU., las naciones más pobladas del mundo, mejoraron su clasificación, pero aun registraron puntajes negativos, junto con Japón, Noruega y Corea del Sur, según el informe.



(Lea: Minambiente presentará la Ley del Clima)



La puntuación de China mejoró debido al lanzamiento de un mercado de carbono para su sector energético y al anuncio de sus objetivos climáticos para 2025, dijeron los grupos.



Bloomberg

Otras noticias de Medioambiente

Cientos de animales marinos murieron 'calcinados' por ola de calor

Crece preocupación por los impactos ambientales del turismo espacial