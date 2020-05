Matan a un tiburón gris y a sus cinco crías en San Andrés

La Corporación Ambiental para el Desarrollo Sostenible-CORALINA tuvo conocimiento de una presunta captura ilegal de un tiburón hembra de la familia Carcharinidae del género Carcharhinus , conocidos como tiburones grises y de arrecifes en la jurisdicción del Área Marina Protegida.

Además de que extrajeron sus cinco crías, que aún no habían nacido, le cortaron sus aletas. La información que se conoció por las redes sociales, está siendo investigada por las diferentes autoridades como la Secretaría de Agricultura y Pesca, Guardacostas, Capitanía de Puerto y Policía Nacional , para dar con los presuntos responsables.



"La corporación ambiental repudia este hecho en nuestro Archipiélago, ya que esta fauna marina se encuentra protegida por la Resolución No. 1633 de 19 de Junio de 2007 ordenado por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la cual prohíbe el aleteo del tiburón, y por la Resolución No. 3333 del 24 de septiembre del 2008 del Instituto Colombiano Agropecuario ICA la cual “prohíbe el ejercicio de la pesca industrial o artesanal dirigida a la captura de tiburón en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”", dijo la entidad.



Las autoridades ambientales de San Andrés hicieron un llamado a la comunidad a denunciar los hechos que atentan contra el medioambiente a la línea única de emergencia de la Policía Nacional 123 para activar la ruta de atención, igualmente en las líneas telefónicas: Atención de ecosistemas terrestres en la línea WhatsApp: 3176378901 y Atención ecosistema marino costero al 3164484977.